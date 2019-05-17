時至2013年6月15日，香港律政司收到美國中情局發出的臨時拘捕令，可是香港政府依然未有移交逃犯，這位就是著名的美國中情局前僱員、洩密者斯諾登（Edward Snowden）。他在當年5月中入住香港一間酒店，將美國機密文件爆料予英國《衛報》及美國《華盛頓郵報》，揭露美國國家安全局監聽計劃，又接受香港《南華早報》採訪。他在本港逗留逾一個月至六月下旬，才飛往俄羅斯尋求政治庇護。其間，香港政府並沒有依美國發出的臨時拘捕令予以拘捕，而香港法例第503章有《逃犯引渡條例》，美國與香港於1996年12月已有簽署移交逃犯的協定。 撰文：曹民偉 【香港逃犯歷史系列報道之二】

承接上文：

【逃犯條例】香港自古以來就是「逃犯天堂」？ 除了孫中山還有誰

《逃犯引渡條例》所列出的46項可引渡罪行中，並沒有包含間諜罪，而條例底下的「香港美國關於逃犯移交雙方協議」所列出的36項罪名中，亦不含間諜罪，所以，現今任何間諜罪名都不可能作出引渡。

正因為有些國家仍然未有《逃犯引渡條例》，斯諾登、維基解密的阿桑奇（Julian Assange）才得以繼續揭露政治的秘密文件。最近在倫敦西敏寺區地方法院舉行的初步聽證會上，被捕的阿桑奇被問到是否同意被引渡到美國時坦言：「我不希望向引渡投降，我是一名記者，曾經獲得很多獎項，並保護了很多人。」

一代宗師一代作家皆逃港

1949年中國大陸解放，大量被緝捕的國民黨官兵逃亡到香港，這些聚居於調景嶺的軍人不少還是將軍將領級別，在政權易手後成為另類逃犯，有的終生都沒能回到故鄉。

知名作家倪匡當年因被定罪為「反革命」被軟禁，他連夜逃亡，從齊齊哈爾逃至香港。（資料圖片／視覺中國）

詠春一代宗師葉問的傳記中提到，他年輕時曾參與國民黨中統組織並擔任國軍上校隊長，解放後由於害怕被清查連累家眷，於是留下妻子及三名子女，連夜與大女兒逃到澳門再轉到香港，生前亦從來不提建國前的事業，甚至對子女也不透露過往的身世。

時至五、六十年代，中國先後出現了鎮壓反革命、「三反五反」、土地改革，以至文化大革命等政治運動，不少大陸的資本家、地主、富農、跟國民黨或海外有關係人士，都變成被清算的對象，而這些人心裏也只朝着一個方向逃亡，僥倖逃港的寧可作為難民再創新天地。知名作家倪匡便是其中之一。他曾在訪問中談到1956年往勞改農場工作，在一次大風雪中，因為運煤途上太寒冷，他和幾名士兵把一條木橋拆下來生火取暖，結果被勞改大隊書記指為「破壞交通」，定罪名為「反革命」，遭隔離軟禁數月。於是他連夜逃亡，從齊齊哈爾到大連，再奔上海竄到廣州，經澳門抵達香港。

劉德華主演的《五億探長雷諾傳》，以四大華探長之一呂樂的故事作藍本。（網上圖片）

三大賊王四大探長同淘金

六十年代的香港尚未有廉政公署，著名的「四大華探長」呂樂、藍剛、韓森及顏雄，在退休移居海外以後都先後受到後來成立的廉署檢控，雖然四位華探長都被通緝超過半個世紀，可是一直都逍遙法外。

呂樂被稱為呂老虎，香港警務處刑事偵緝處前總探長，在任時期建立了一套與黑社會制度相關的貪污機制，終淪為香港通緝犯。廉政公署在1974年成立之時已通緝呂樂，但始終無法將他引渡回港。呂樂於台北敦化南路一所公寓豪宅長居三十多年，直至2010年離世，總共被通緝長達三十四年，是香港歷史上被通緝時間最長的通緝犯之一。

香港警察隊刑事偵緝處前總探長藍剛，早察覺警隊正在追查他的貪污證據，於是提前退休，以出境旅遊為名，逃至外地避風頭。1977年廉署因其財富與官職不相稱，對其發出通緝令。此後，他未再返香港，直到1989年因心臟病於泰國逝世，終年69歲。

秦沛在《五億探長雷諾傳》中飾演的顏同，以四大華探長之一的顏雄為藍本。（《五億探長雷諾傳》劇照）

韓森於1971年升任新界區總探長，由於當時香港總督麥理浩有意嚴厲打擊貪污，才上任數月的他隨即申請提前退休，之後更移居加拿大。1974年廉政公署以收入與官職不相稱的理由通緝他不果。韓森其後再潛逃到台灣，於1999年病逝。

前警署警長顏雄對九龍城寨的毒犯猶為熟悉，後來顏雄不但貪污，也成為販毒一份子。廉政公署調查得知販毒集團在1975年開始在油麻地果欄一帶崛起，並且開始販賣毒品。當時駐守油麻地警署的顏雄意識到大限將至，以旅遊之名出境外逃泰國，廉署於1977年發出通緝令。他是現今唯一仍在世的華探長。

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【逃犯條例】「龍門客棧」神話將破滅 難再庇佑被逼害者？

上文節錄自第162期《香港01》周報（2019年5月14日）《由修訂逃犯條例引發聯想 香港自古以來就是一家「龍門客棧」》，網上標題為編輯重擬。

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