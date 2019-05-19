仍記得嗎？1996年曾有廣告以「萬象之都」形容香港——作為「全亞洲最受歡迎的旅遊勝地」，我們擁有「全亞洲最大的海洋博物館」、「全球最高的戶外青銅坐佛」、「最多姿多采的購物樂趣」、「最豐富美食薈萃」……這顆「東方之珠」繽紛多元，魅力四射。 再看今天的香港，十多年沒有大型旅遊景點落成，只剩下「購物天堂」的老招牌；儘管訪港旅客人次屢創新高，但客源市場漸趨單一，孰好孰壞？當鄰近旅遊城市紛紛以嶄新賣點角力，利用獨有文化、自然景觀作招徠，視旅遊為支柱產業的香港，是不是時候改變了？ 此文章為《香港旅遊業困境》系列報道之一

內地「五一黃金周」假期第二日，來自廈門的大學生阿靜和朋友一行三人，在香港西九龍高鐵站準備回程。來回車程要花十個多小時，她們卻只在香港逗留一個晚上。

對阿靜而言，香港並不是特別吸引，無論是傳統的旅遊景點，還是新興的「網紅」打卡勝地，她都沒去過，也不打算去，「香港可以玩的地方不多，朋友說『迪士尼』比上海的小，而且到處都是人，光想到去景點要擠就怕了……可能因為我們那裏（廈門）也是海邊城市，所以沒啥感覺吧。」她坦言，此行目標只有一個，就是注射子宮頸癌疫苗，「因為我們那邊有假疫苗啊，來香港打費用也不貴，只需二千多元（人民幣）而已。這是我的第三針（疫苗接種需半年注射三針），我想，短期內我應該不會再來（香港）了。」

不少內地旅客來去匆匆，只在香港逗留一個晚上。相中人物並非受訪者。（資料圖片／吳煒豪攝）

內地旅客是香港旅業最主要客源，根據旅遊發展局（旅發局）統計，去年訪港的6,515萬人次旅客當中，有5,100多萬人次來自內地，佔整體旅客78%；而今年黃金周期間，就有超過99萬內地旅客來港。不過，像阿靜般來去匆匆的並不少。同樣以去年為例，訪港的6,515萬旅客人次當中，只有2,900萬人次是過夜旅客（當中1,900萬人次為內地人），他們平均僅留港3.1晚，人均消費6,607元。

內地旅客是香港旅業最主要客源。（陳百灝攝）

財政司司長陳茂波去年底曾發表網誌形容，「旅遊，是聽一個地方訴說着古往今昔的故事。一個地方如何把自己的故事說得真摯動人，往往影響着旅客的體驗和願意逗留時間的長短。」然而，是香港的「故事」不夠動聽，還是「禾稈冚珍珠」，導致旅客看不到最精彩的章節？

「香港旅遊業好論盡（難搞）。」說這番話的，是香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城。

李漢城批評，特區政府支持旅遊業的力度不足。（高仲明攝）

若單從數字而論，旅遊業界與特區政府大抵不會認同「論盡」這一說——2017年，旅遊業的增加價值佔本地生產總值（GDP）的4.5%，創造25.7萬個職位，佔全港總就業人數6.6%；不過，亮麗數字背後卻潛藏隱憂——在旅遊容量上，香港幾已飽和，遊客不時逼爆各區；在旅遊模式及客源結構上，香港過度依賴內地旅客的購物消費，形成「高量低值」的困局，經濟回報短期豐厚，但長遠難為其他方面增值。而這種「論盡」，還得由2003年說起…… 繼續閱讀：【香港旅遊業】自由行影響深遠 購物消費式旅遊經已過時

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上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《香港多元旅遊遲遲未成型 「購物天堂」還可做多久？》。

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