旅遊業界多年來一直反映，香港欠缺嶄新的觀光景點。旅遊事務署遂於2017年首次提出《香港旅遊業發展藍圖》（《藍圖》）。可惜《藍圖》雷聲大雨點小，當中所謂的「前膽性策劃」，只是擴建海洋公園及迪士尼、陸續落成西九文化區的設施、探討大嶼山旅遊發展等已公布計劃，而啟德旅遊中樞、港珠澳大橋香港口岸上蓋發展和機場航天城（Skycity）等項目，則仍離不開購物式旅遊。 此文章為《香港旅遊業困境》系列報道之三

【香港旅遊業】自由行影響深遠 購物消費式旅遊經已過時

「你發展機場城，我們也支持。最慘是，機場城的概念也集中在零售，也就鼓勵港珠澳大橋那些（旅客）每日過來『行來行去』囉。這對不對？我不能絕對地說……」香港酒店業主聯會執行總幹事李漢城直言，購物是旅遊的其中一個環節，但不可以是香港的主要賣點，因為現時來往香港與珠三角城市的交通漸趨方便，「如果沒有其他具吸引力的賣點，旅客便不會留港過夜。」

李漢城直言購物是旅遊的其中一個環節，但不可以是香港的主要賣點。（陳焯輝攝）

李漢城續說，現時廉價航空刺激旅遊業，由於機票不貴，年輕人可以短時間內決定出行，但如果香港沒有特色，即使機票便宜，他們也不會來。再者，鄰近地區的旅遊競爭力不斷增加，台灣利用多元及特色的文化為賣點，吸引東南亞旅客；新加坡亦明白要推陳出新，透過政策鼓勵投資者發展位於機場的室內瀑布新景點；韓國同樣進取，以「KPOP」等軟文化實力吸客。

新加坡機場的室內瀑布於4月開放。（路透社）

「香港政府當《藍圖》是天下無敵，但（內容）過於廣泛。今日香港要（發展）重點，要知道主力做些什麼。」對於政府前年終於踏出第一步，李漢城形容是「遲到好過無到」，但他愈說愈有火，更一度壓下聲調、拿起《藍圖》道，「（政府）招呼你（業界）而已。」

又是「頭痛醫頭，腳痛醫腳」的官僚累事，舊的景點保不住，新的項目也發展不來。

舊郵政局於1911年建成，並於70年代拆卸。（資料圖片／GettyImages）

李漢城慨嘆，如果政府有支持業界的視野及思維，願意極力保留富有建築特色的舊式建築物，例如舊郵政總局大樓、舊香港會大樓等，那將會成為香港的一大特色：「為什麼人們喜歡到青島、哈爾濱？因為保留了俄羅斯、德國的建築。這些建築一拆便沒有了，永遠拿不回來。」

李漢城又提到，他所屬的香港酒店業主聯會，早於回歸前已向負責規劃的政府官員提交報告，建議把維港斷斷續續的海岸線連成一線發展——試想像，全長73公里的維港海岸線貫通，海濱長廊上有林林種種的食肆及酒廊，觀看維港的日與夜；還有大型活動及市集，支持本地設計者作品；更有小艇可供出租，拉近人和水的距離——這樣的維港，是不是更具吸引力？

現在的維港海岸線吸引嗎？（林若勤攝）

可惜，相關工作至今進展緩慢，李漢城無奈地說：「明明是取易不取難的東西，『大白象』我們不敢說，（但海岸線規劃）只要整理好、配套好，（政府）卻拖了這麼多年。」

李漢城批評，特區政府支持旅遊業的力度不足。（高仲明攝）

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《香港多元旅遊遲遲未成型 「購物天堂」還可做多久？》。

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