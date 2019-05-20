海濱事務委員會主席、建築師學會前會長吳永順關注海濱發展十多年，一直相信維港海濱富有發展潛力，能打造成為媲美悉尼達令港的世界級海濱。可是，若按照現時康樂及文化事務署「公園式」的管理有太多限制，將海濱交予私人發展商營運則有機會惹上「官商勾結」的污名，故委員會一直希望政府成立海濱管理局，「一條龍」負責相關規劃、設計、發展、營運、管理和宣傳。 此文章為《香港旅遊業困境》系列報道之四

【香港旅遊業】無新景點難增吸引力 業界人士：有平機票也不會來

「我們的戰略是，那是屬於香港人的海濱。今時今日，遊客未必喜歡一些專為遊客而設的景點，反而更想體驗當地人地道的生活，了解本地文化。如果維港海濱受港人喜歡，自然成為我們的特色，亦自然會吸引到遊客。」吳永順舉例，尖沙咀的星光大道及中環海濱的活動空間，均證明海濱有不同的可能性，可塑空間很大。

吳永順認為海濱發展緩慢，全因政府施政搖擺不定。（黃寶瑩攝）

事實上，梁振英上任後曾責成發展局聯同委員會就此進行公眾諮詢，不過，政府最終以「條件尚未成熟」為由，決定暫不成立海濱管理局。吳永順對此既詫異又無奈，他認為相關討論已經進行多年，「但我睇唔到幾時會『熟』。」

「那是（政府的主事者）議而不決，搖擺不定。行到門口又行番轉頭。」他直言，一個項目由規劃到建造、落成，普遍需時近十年，若政府在決策上欠決心，再好的宏圖大計亦難以落實，特別是政府一旦換屆，政策延續性便會較弱。同樣的問題也出現在啟德發展區，該區早於1998年完成可行性研究，歷經填海規劃等各種爭議，當中位於郵輪碼頭旁的「旅遊中樞」至今仍未招標。

當年梁振英以「條件尚未成熟」為由不成立海濱管理局。（梁鵬威攝）

「有決心才可以有決策。你（特首）行行吓又縮，縮了又走了（卸任），第二個（上任）又再講過。你見到，為什麼同樣300多公頃，新加坡（濱海灣）可以這麼快落實，在香港卻跌跌撞撞。」吳永順2008年隨委員會到訪新加坡，參觀了規模與啟德相約的濱海灣花園（Gardens by the Bay），負責項目的新加坡市區重建局只用了六年時間，就落成有關計劃。

反觀香港，不知還要蹉跎多少歲月，才能新增景點、開拓多元旅遊、扭轉旅遊困局？

新加坡濱海灣只用了六年就落成。（視覺中國）

學者倡設旅遊局增規劃成效

理工大學酒店及旅遊業管理學院副教授麥磊明認為，旅遊業的發展涉及不同範疇，例如交通、城市規劃、景點等，與旅遊業相關的公營機構及部門有必要互相協調，惟現時負責旅遊政策規劃的旅遊事務署，既沒有能力，亦沒有權力，故他一直提倡成立旅遊局，以高層次統籌並協調相關工作。以港珠澳大橋開通為例，「我們根據經驗，一早提出會有人潮過多的問題出現，所以策劃時要想得遠，準備好其他後備方案應對。政策的執行者要有思維及經驗。當然，我不知道他們（旅遊事務署）知不知道（問題的存在），可能知，可能不知，但一個署又有沒有能力調配資源？」

麥磊明建議成立旅遊局，負責協調及統籌工作。（陳珈琋攝）

麥磊明續指，政府過去讓業界「自生自滅」，盡量少介入業界的商業運作，令旅遊業發展沒有太大變化，只有旅發局舉辦一些支持業界新產品的計劃，「創意是很花時間的事，政府應該提供更多途徑，讓本港的旅遊產品不斷更新。」他又提到，國務院去年將文化部及國家旅遊局合併成為文化和旅遊部，全因旅遊背後最大的誘因是文化。

事實上，特首林鄭月娥上任後曾透露，有意設立文化創意旅遊局，待時機成熟便會啟動，惟後來被追問時又改口，稱政府改組需花很大精力，又指沒有政策局不等於政府內部不協調、不能統籌事務。這種搖擺不定，是否有點似曾相識？

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《香港多元旅遊遲遲未成型 「購物天堂」還可做多久？》。

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