在社區之中，每名長期病患長者普遍需服用五種或以上藥物，具有多重用藥的複雜問題，特別以居住在安老院舍需要他人照顧的長者尤甚，更需多加關注用藥問題。但現時法例並沒有硬性規定每間院舍需要聘請配藥員或藥劑師，專責處理院舍長者用藥事宜。社區藥劑師作為藥物「守門人」，可以以甚麼形式為院舍長者的藥物把關？ （此文章為《社區藥劑師》系列報道三之三）

院舍長者多數需要他人照顧，所以處理藥物的任務，便落在了保健員身上。（資料圖片／鄭子峰攝）

香港人口老化速度急遽，未來廿年更是「三人行必有一老」，當中更不乏入住安老院舍的長者。與一般在家安老相比，院舍長者普遍有多重用藥的特性，並需要他人照顧，不太可能自行處理複雜的用藥事宜。因此，處理院舍長者藥物的重要任務，便落在照顧他們的保健員身上。這群保健員除了處理日常護理事宜外，亦需為院友填寫藥歷、分派藥物，並「三核五對」。

在處理藥物基本流程上，社會福利署雖然有指引讓護理人員跟從，但實際處理中，無論是院舍的藥物儲存、長者用藥的臨床照顧、藥物管理的建立等往往未如理想。現時法例並沒有硬性規定每間院舍需要聘請配藥員或藥劑師，專責處理院舍長者用藥事宜，故院舍保健員只是負責執行處理藥物的相關角色，卻難以為藥物問題主動把關。

蔣秀珠從觀察所得，發現院舍普遍處理長者的藥物藥理紊亂。（歐嘉樂攝）

香港藥學服務基金約在十年前與社署推出安老院舍「到訪藥劑師」試驗計劃，藥劑師到院舍除了重點為長者服務外，保健員亦是重要對象。藥劑師會為院舍長者檢視藥物，並為院舍處理藥物模式建立「規範」，包括協助使用電子藥物記錄系統、教導院舍員工整合藥歷、儲存及使用藥物的正確方式等，期望保健員正確執行，防止長者因藥物問題再度入院。計劃至今約有100間院舍參與。

有份發起計劃的資深藥劑師、藥學服務基金主席蔣秀珠指，院舍長者往往會在公立醫院、私家診所等地方多處看病，加上自身未必有能力處理繁複的藥物事宜，所以院舍「整合用藥」的角色特別重要。她形容院舍處理病人藥物及藥歷等普遍「立立亂」，無甚章法，甚至偶有出錯，「院舍普遍用手抄或Excel的方式處理病人藥歷，不時會出現『走漏』的情況，例如10毫克抄成1毫克；更甚者會因為藥物記錄混亂而導致長者重複服用。」

藥劑師以吸入器舉例，指出保健員不懂得如何正確使用藥物會浪費藥物之餘，亦會令長者健康惡化，需要有人把關。（歐嘉樂攝）

錯誤用藥的另一可能原因是保健員不懂得如何正確使用藥物。曾任院舍到訪藥劑師的鄧樂詩舉例指，患有哮喘及慢性肺阻的長者，需使用壓縮吸入器吸入噴劑，但若缺乏「手把手」的觀察與教導操作，長者健康可能反會變差。「使用Inhaler（吸入器）有許多步驟，公立醫院的藥劑師可能沒有時間詳細講解。不清楚的保健員，便可能沒有將藥物噴劑『上實』，導致老人家只是吸空氣。」她表示，這不但令長者健康受損，亦會造成藥物浪費。「因為他們根本沒有服藥，情況便沒有改善。覆診時醫生會因此再開新藥，舊藥便全部浪費，但保健員繼續未糾正使用方法，便造成惡性循環。」

藥劑師到訪安老院舍為員工「執漏」，以確保照顧長者的保健員跟從一套良好的藥物管理規範，掌握正確用藥知識。蔣秀珠指，在院舍層面，藥劑師不僅是對保健員傳遞知識，更是教授技巧。「如果只講一次，員工轉眼間便會忘記，就像藥劑師為病人作單次輔導一樣。所以一定要在此之上，為員工提供培訓及考核，才能讓保健員學以致用。」

曾擔任院舍到訪藥劑師的鄧樂詩指出，保健員在處理較為複雜的長者藥物時，需要「手把手」的觀察與教導操作。（歐嘉樂攝）

社署「檢視院舍實務守則及法例工作小組」，於上年開始檢討多年未有修訂的院舍最低人手要求，有關注團體呼籲應規定每個持牌安老院舍設駐院藥劑師，但從實際角度考量，本港現時有近七成安老院舍為私營院舍，在營運及資源上，未必每間院舍也能負擔聘請藥劑師的費用。那麼，如何在院舍用藥安全及成本效益之間做出平衡？

蔣秀珠指出，院舍可用「時數」作為單位，按需要聘請藥劑師。她以到訪藥劑師的模式為例，現時一個約200人的安老院舍，平均每月需要藥劑師到訪服務12小時，平均每星期三小時。她認為方案豐儉由人，亦能確保院舍藥物有基本把關。

蔣秀珠則指院舍可用「時數」為單位，確保每名院舍長者一年內獲得最少兩小時的檢視藥物服務，舒緩護士壓力外，亦能為保健員提供培訓。（資料圖片／李澤彤攝）

她承認聘請全職藥劑師確實會為院舍營運構成負擔，尤其是中小型的私營院舍。「不要說每間院舍一個（藥劑師）啦，就算0.5個都不切實際。」因此，她從實際操作上建議，如果檢視小組修訂藥劑師的最低要求，藥劑師在院舍的服務時數，可以考慮每名院舍長者一年最少獲得兩小時服務，三年內則要求長者平均每年最少獲得四小時，如此一來，藥劑師便能夠在院舍內為保健員提供用藥培訓，以及紓緩護士在管理藥物的壓力。

港大藥理及藥劑學系系主任黃志基認為，藥劑師主導模式應逐步擴展至社區藥房為病人提供服務，疏導原本集中在醫院處理的藥劑服務。（龔嘉盛攝）

社區藥房何去何從

上文介紹了三種藥劑師「走出去」社區發揮功能的模式，但要加強社區藥劑師的職能並非一朝一夕的事，香港大學藥理及藥劑學系系主任黃志基坦言，任何醫療專業發展均需要長時間，「以前沒有足夠藥劑師，現時有足夠人手，可以實踐以往做不了的事情。」他解釋，由最早期的藥物管理、配藥，藥劑師一直以來偏重於在醫院為病人服務，擔當支援醫生的角色，但近年起了變化，藥劑師職能日益受到重視，如現時有臨床藥劑師檢視及給予醫生建議。部分公立醫院更出現藥劑師主導的「薄血藥診所」，直接為有心房顫動的病人調校及更改藥物，安排抽血檢驗或做即時凝血指數測試。這種藥劑師主導模式可以逐步擴展至社區藥房，為病人提供服務，疏導原本集中在醫院處理的藥劑服務，進一步減輕公院醫生工作量。

黃志基認為香港的社區藥房可循多個方向發展，例如可直接與藥廠聯繫，協助自資癌症病人獲取所需藥物。此外，社區藥房若有護士協助，還可大力推動針劑服務，甚至為老人院建立完善的藥物管理系統。針對病歷問題，他指英國現時醫生處方同時會上傳至病人用藥伺服器上，藥房的藥劑師獲得病人授權後，便可以下載病人的用藥紀錄，他相信香港最終也會向這方面邁進。

黃志基認為香港的社區藥房可循多個方向發展。（歐嘉樂攝）

社區藥房該何去何從？本次專題介紹了三種藥劑師「走出去」社區發揮功能的模式，但要加強社區藥劑師的職能並非一朝一夕的事。重溫【社區藥劑師】系列文章：

【社區藥劑師．一】長者服藥三謬誤 檢視藥物捉錯漏

【社區藥劑師．二】配藥藥輔前後線 公院藥單怎「外判」到社區？

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《藥劑師「走進」社區模式初探》。

重溫《香港01》周報有關藥劑師的專題報道：

【藥劑師．一】醫生左膀右臂豈止配藥 人手過剩公院反做無停手？

【藥劑師．二】未能善用職能 難以為爆煲公院紓壓

【藥劑師．三】藥坊藥行分不清 藥物教育需重視

【藥劑師．四】發揮職能需賦權 醫藥分家討論卅載為何淪空談？

【藥劑師．五】毒藥監管落後守則形同虛設 難以促成專業自主

【藥劑師．六】獨立處方難推 藥劑系講師：仿英針對病人群或可行

更多周報文章︰【01周報專頁】

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