讀書，是我們從出生到走上社會的必經階段，其間，在課室內外，我們挑燈夜戰，甚至廢寢忘食。除了滿足求知慾外，在一定程度上也是滿足師長殷切的目光和未來的前途要求。然而，走上工作崗位之後，在營營役役的工作和生活以外，除了工具書、生財書、運程書，究竟你有多久沒有探望「書本」這個老朋友呢？書，究竟離我們愈來愈遠？還是愈來愈近呢？ 撰文：鄺國惠 （此文章為《讀書會：荒漠中的綠洲》系列報道之一）

書能結緣，書能改寫生命，書能連繫不同出身、年紀的人。憑藉一本書，大家走在一起，以書本點亮另一個生命。在香港這座高度物質化和生活節奏緊張的城市，在不同角落仍能找到以書會友，並以書香互相洗濯心靈的讀書會。這些零零散散的讀書會猶如沙漠中的綠洲，為這個充滿銅臭味的商業社會注入一針精神興奮劑，令人愉悅，更令人充實。

香港屬已發展地區，成人識字率超過九成半（2016年為96%）。在競爭劇烈的學制之下成長，大家都可說是「與書為伴」的一群。可惜的是，這個兒時同伴每每在我們畢業踏出校門的同時，就與我們日漸疏遠。這個情況，可從香港人未有養成閱讀習慣窺見一斑。

香港出版學會每年都進行意見調查，去年訪問約2,000名市民，發現31.2%受訪者在過去一年從沒閱讀實體印刷書；這數字與前兩年的調查結果相若。原來有差不多三分之一港人，一年不翻一頁書。

香港出版學會去年訪問約2,000名市民，31.2%受訪者在過去一年從沒閱讀實體印刷書。（資料圖片／盧翊銘攝）

調查問及不閱讀的原因，39.2%受訪者表示「一向都無閱讀習慣」，而因為「無時間或工作太忙」的受訪者則有38.2%。網絡影響愈來愈大，以「網上閱讀已足夠，唔使睇」為理由，不閱讀的受訪者有28.1%，在眾多因素中雖然只排行第三，但相關比率較2017年的同類數據，上升7.6個百分點。

在翻書族群中，最受歡迎是文學小說類，佔26.3%；其次是保健養生和烹飪，佔16%；人文歷史時事政治類書籍排第三，佔15.9%。

星級陣容的文學沙龍

文學無價？抑或文學「冇價」呢？翻書一族心儀文學書籍，愛書之人也為文學、文化組成讀書會。有人在網上平台交換閱讀心得，有人則定期聚餐一起讀小說，也有一群學者組成星級陣容的文學沙龍。

香港文學文化沙龍，開宗明義就是集中研究文學與文化類書籍及其議題，發起這個聚會的靈魂人物，更是哈佛大學榮休教授、近年落戶香港的李歐梵教授。創辦成員之一、香港教育大學中國文學講座教授陳國球說，這個聚會是李歐梵一手促成的。

陳國球認為要有開放的胸懷，才能與年輕一輩走得更近，傳承知識。（高仲明攝）

「開始這個聚會是因為李歐梵教授，他從外地來，現時住在香港，他鼓勵我們不如坐下來一起研究吧！」陳國球憶述籌組的過程，一點也不容易。「他這樣說也差不多兩年了。有幾次與香港中文大學的黃念欣教授碰面，大家又談到了這件事。李歐梵教授又問，怎麼還沒有做呢？返港後又說何時開始呢？其實是他發揮了很大的推動力！」

李歐梵是國際知名文化研究學者兼作家，沙龍在去年９月創辦，第一次聚會他更親身上陣，主講南音《客途秋恨》的香港文化意義，並邀得南音專家、香港城市大學中文及歷史學系教授程美寶出席交流。

（高仲明攝）

陳國球強調，他們有別於一般讀書會，而名之「沙龍」，是因為要建立更輕鬆的氣氛，促進對談與交流。「我們真的希望大家輕鬆一點，就同一個題目大家商量、交流。我們就定下的題目請兩三位主講人來分享，而主講人會事先提供一兩篇文章，若果說讀書，就是讀這幾篇文章了。但我們更着重交流！」

所謂「沙龍」，是「salon」的音譯，來自意大利語，原本的意思是豪宅中的待客廳，後來意指一位主人邀請客人聊天聚會，藉彼此交流提升修養，愉悅身心，所以，沙龍鼎盛的時期也叫做「談話時代」。

這類聊天式聚會有的談哲學，有的談文學藝術，甚至政治時局。由於沙龍在十七、十八世紀的法國極之盛行，有學者認為，這種聚會聊天式的自由氛圍有助刺激新思潮，與法國歷史及啟蒙運動的關係密不可分。後來沙龍熱潮席捲歐洲，影響甚至遠及東方的中國，而今沙龍也來到了香港，來到了院校。

（高仲明攝）

香港文學文化沙龍的合辦機構，包括多間大學的文學及文化研究部門，而創辦成員除了陳國球之外，還包括香港中文大學中國語言及文學系副教授黃念欣，以及香港大學現代語言及文化學院教授朱耀偉，全是相關範疇的著名學者，他們將各自正在研究，或感興趣的課題提出來，然後在聚會上交流討論．

沙龍最近一次聚會的主題是「《帝女花》的文本、歷史與情感流轉」，主講人都是研究唐滌生的專家。黃念欣說，他們能邀請到舉足輕重的專家來主講，是十分幸運的。「可能因為發起人是李歐梵教授，他的確很有份量，所以，來的講者都很有份量。譬如今次能請得張敏慧女士來，她負責《唐滌生戲曲欣賞》的校訂工作，今次跟我們講《帝女花》的泥印本，是很珍貴呀！」

沙龍最近一次聚會的主題是「《帝女花》的文本、歷史與情感流轉」，主講人都是研究唐滌生的專家。（資料圖片／陳惠嫻攝）

所謂「泥印本」是粵劇最初上演時，利用墨水將劇本寫在紙上，再倒印在一盤塘泥的表面，然後再用這個在泥面上的墨印，給演員托印劇本。張敏慧在會上分享說，《帝女花》的泥印劇本只有極少量傳世，但最能反映唐滌生的想法。「其中一句歌詞，現時流行的版本是：『前朝駙馬看新娘』，但看泥印本是『明朝駙馬看新娘』，一字之差，卻可以看見唐滌生用字的精煉及立場！」張敏慧說。

張敏慧在讀書會分享說，《帝女花》的泥印劇本只有極少量傳世，但最能反映唐滌生的想法。（高仲明攝）

陳國球是另一位主講人，他介紹《帝女花》誘發後來的二次創作，如進念的《男裝帝女花》，麗的電視劇《武俠帝女花》，而作曲家譚盾也引用了《帝女花之香夭》，創作慶回歸的交響樂。陳教授在會上分享說，《帝女花》的故事談及國破家亡，在香港回歸前後的一段歷史時空，誘發了很多政治思考。

沙龍希望會眾隨便發言，會上確有學生提出質疑，說不少二次創作其實是採用了《妝台秋思》這首樂曲，也許與《帝女花》無關。也有會眾聲援教授，許多香港人透過《帝女花》認識《妝台秋思》，「落花滿天蔽月光」，大家耳熟能詳。眾人意見不一，討論氣氛熱烈。也有多位會眾感慨粵劇雖然寫得精彩，但要傳承談何容易，譬如一開鑼演出便是四小時，這樣很難配合時下年輕人的急促生活步伐。會上也有學生說，流行曲一般三分鐘，若要求大家一坐四小時看粵劇，確實不容易適應。

沙龍聚會主題是《帝女花》，主講人都是研究唐滌生的專家，黃念欣說很幸運能邀請到舉足輕重的分享者。（高仲明攝）

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《讀書會：荒漠中的綠洲》，網上標題為編輯重擬。

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