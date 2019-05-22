港府近年大力推動基層醫療，全港首間地區康健中心「葵青康健中心」將於今年10月開始服務，由葵青區議會副主席周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」中標營運。周奕希認為香港並非沒有基層醫療服務，如衞生署也有基層醫療統籌處，只是形式較為散亂，而葵青作為試點，嘗試吸收不同計劃的經驗，以建立一套有效的地區醫療模式，繼而擴展至十八區。 （此文章為《社區康健中心》報道上集）

藥劑師參與外展服務「相藥在葵青」先導計劃，為長者檢視並跟進用藥情況。（方家遠攝）

若要了解未來的「康健中心」有什麼賣點，可先看看目前地區的基層醫療計劃。香港藥學會與地區組織一年前合作推行藥劑師社區外展服務「相藥在葵青」先導計劃，為區內不良於行長者檢視並跟進用藥情況。負責計劃的藥劑師會寫建議信予病人帶同覆診，讓醫生檢討及調節藥物處方。周奕希指區內長者大多是長期病患者，在公立醫院取藥後醫護人員較難有時間詳細解釋。長者若沒有接受正確的藥物教育，最常見問題是重複食藥，尤其是長期病患者涉及多個專科，重複服用多種止痛藥，令服用藥物劑量較大，對肝臟帶來不良影響。

周奕希形容先導計劃初步成效理想，打算延續多一年。計劃屬地區服務性質，可謂醫療服務提供者與地區服務結合的雛型，康健中心也是朝這方向發展，未來會尋求與其他團體合作，利用康健中心與社區服務「並排而行」的模式推展，目標是把類似模式拓展至全港十八區。

這種社區模式可從現時推行社區藥劑師服務模式可以略知一二，欲了解更多可參閱《社區藥劑師》系列報道文章：

【社區藥劑師．一】長者服藥三謬誤 檢視藥物捉錯漏

【社區藥劑師．二】配藥藥輔前後線 公院藥單怎「外判」到社區？

【社區藥劑師．三】院舍執藥立立亂 藥劑師可如何「撥亂反正」？

周奕希期望，葵青康健中心除了藥物覆檢外，還能為每名使用者提供「套餐式」個案管理。（龔嘉盛攝）

套餐式個案管理

周奕希期望，葵青康健中心除了藥物覆檢外，還能為每名使用者提供「套餐式」個案管理。康健中心會由護士、物理治療師等專職醫療人員組成團隊，集中服務慢性病患者，涵蓋驗血、護士及營養師諮詢、健康評估、疾病監測、視光師檢查、足病治療等服務。當市民接受初步篩選，確診是輕度而毋須醫生跟進的慢性病病患，例如糖尿病或高血壓等，便可接受服務。康健中心會了解患者的家族病史及飲食習慣，提供輔導服務或運動建議，教導市民如何正確使用醫療券，及舉辦健康訊息、用藥安全等免費教育講座。如患者病情較為嚴重，康健中心轉介醫生，讓病人接受合適治療。由於該區已有葵涌醫院，浸信會愛群社會服務處及新生精神康復會提供精神健康服務，故康健中心不會提供同類服務。

政府與康健中心營運方的目標皆是朝「分流作用」發展。分流的意思就是避免非緊急的患者，尤其是長期病患者，直接到公立醫院求診。康健中心作為第一道防線接觸病人，周奕希指除了有監察病症的服務外，亦會與私家醫生合作，充分利用社區的私家醫生資源，承托區內的慢性病患者。因此康健中心會向葵青、深水埗及沙田等區域的普通科醫生招手，以外購服務的合作形式疏導公立醫院的門診壓力，目前已有逾廿名醫生參與。

【社區藥劑師．二】配藥藥輔前後線 公院藥單怎「外判」到社區？

按照構想，市民會先在康健中心接受驗血、量血壓等基本檢查，若確診是長期病患便可接受中心提供的治療服務。圖為現時長者在社區中心量度體溫。（龔嘉盛攝）

按照構想，市民會先在康健中心接受驗血、量血壓等基本檢查，若確診是長期病，除了中心提供的物理治療等服務外，若需要其他額外治療，便需要「外購」服務。根據政府標書規定的收費標準，病人約要支付150元。如康健中心認為病人情況需要轉介往私家醫生接受進一步診治，病人會獲約250元求診津貼，超出的費用要病人承擔，實際收費與津貼需根據營運情況釐定。周奕希預期居民使用康健中心服務的輪候時間不會多於三日，相信初期運作時不會出現排長龍情況。由於公立醫院輪候時間更冗長，周奕希不擔心會出現病人在公立醫院及康健中心重複求診的情況。

除了與私家醫生協作外，周奕希指現時亦已按標書要求，積極聘請人手，當中包括護士、物理治療師、社工等人員，預計總共要聘請58人，支援性質的助理會佔多數。周奕希謂現時讀公共衞生、老年學等畢業生具有專業知識，可是相關學科未被視為專門行業，頗為可惜，但他們正是基層醫療所需的人才，故會集中聘請及訓練一批「基層健康專業」的醫療服務提供者。康健中心未來服務以個案主導，需要有經驗的工作人員作獨立判斷，周奕希計劃向公營醫療機構的退休醫護人員招手，由於康健中心屬於政府服務，故薪酬可較高，相信對這些資深的退休醫護人員有一定吸引力。現時葵青的地區服務，每年能為兩萬人次做健康篩查等服務，他期望康健中心營運一年後能提升至服務五萬多人次。

當然，康健中心要實行並不容易。想知道當中理想的模式與限制，請繼續閱讀：【康健中心．下】統籌調配醫療服務最理想 硬件配套仍有限制

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《基層醫療第一線 康健中心價值在分流》。

其他《香港01》周報有關基層醫療的報道：

基層醫療發展30年 為何仍落後30年？

【基層醫療．一】公院爆煲 輔助醫療系統卻「懷才不遇」

【基層醫療．二】學者籲先擴展學童驗眼 香港應否有全民眼檢？

【基層醫療．三】眼科醫生：視光師需先消除內憂

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