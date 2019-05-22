【康健中心．下】統籌調配醫療服務最理想　硬件配套仍有限制

由葵青區議會副主席周奕希執掌的「葵青安全社區及健康城市協會」中標營運的地區康健中心「葵青康健中心」將於今年10月開始服務；周奕希強調康健中心不是由零開始，而是有以往的地區服務經驗為基礎。 他指出，葵青區有二十多間長者中心，服務眾多長者，若將醫療服務結合長者中心，無論是宣傳、教育、篩查等方面成效均較大。周奕希認為康健中心目標是成為區內提供醫療服務的地區聯絡中心，除了各大專院校護理學系、物理治療、藥劑師等醫護人員外，亦需要社區團體如業主立案法團、互助委員會等支持。他謂現時正着手聯絡區內的非政府組織商討合作模式，盼能夠擴大服務範圍，例如打流感針，補充服務不足。 （此文章為《社區康健中心》報道下集）

承接上文：【康健中心．上】基層醫療第一線 分流病人減公立醫院門診壓力

周奕希預期康健中心的服務會受到不少硬件限制。（龔嘉盛攝）

至於發展困難，周奕希預期康健中心的服務會受到不少硬件限制。由於「土地問題」，中心能夠服務的人數有局限。即使中心盡量增加開放時間，一星期開放六日，每天朝八晚十，以滿足病人需要，但服務時間長，卻會對人手構成壓力。因此，周奕希指會盡量採用外購服務，如物理治療、職業治療、言語治療及視光服務等，但由於資源不足，關於藥物服務的提供，只能透過與地區組織合作推動。

周奕希亦特別提及電子病歷的限制。現時葵青區每星期有數百名長者到地區長者中心接受藥物覆檢服務，已經建立了區內市民慢性病、長期病的小型資料庫。未來康健中心啟用後，市民接受服務前需要先開通病人電子健康紀錄「醫健通」，政府會設計一套會員系統供康健中心使用，確保整合病人資料。可是，若要將病歷全面電子化，需要設置電子系統作紀錄，人手未必能夠應付龐大工作量。除此之外，病人較為全面的病歷大多集中於醫管局，社區藥劑師未有權限完全存取「醫健通」資料，康健中心未來的服務因而受掣肘，例如長期病患涉及不同種類，完善的藥物及相關病歷對於病人疾病管理更為有用。周奕希認為，最好做法是與醫管局的病人病歷做到「互聯互通」，令服務更能針對病人需要。

李大拔教授認為，理想的地區康健中心模式，除了是一個處理基層醫療的場所，亦是一個「衛星中心」。（資料圖片／盧翊銘攝）

香港中文大學公共衞生及基層醫療臨床教授李大拔認為，理想的地區康健中心模式，除了是一個處理基層醫療的場所，亦是一個「衛星中心」（satellite centre），有效進行分流工作 ，負責統籌工作及調配醫療服務提供者。整個康健中心的關鍵是協助市民自己有效「進入」（access）合適的服務，發揮「有病預防」、「無病控制」（預防普查）、「社會參與」三個主要作用（見圖）。李大拔認為地區康健中心、非政府組織及醫生的角色不應重疊或分散，而是互相連結。衞生署現時在社區提供不同的服務，康健中心應該猶如一個統籌中心，將市民留在社區醫療網絡內，而參考英國發展基層醫療或預防醫學的模式，除了家庭醫生負責診治疾病外，亦會有其他專職醫療人員做下游工作，但香港現時就如同「斷了線」。

他續指，現時以非政府組織運作推展的社區服務模式有其限制，一來是屬小型醫務所形式，資金及人手有限，二來由於是單對單服務模式，一旦服務合約完結，未必有其他組織接手，服務無以為繼，令家庭醫生無太大信心和動力接觸地區的健康中心。李大拔解釋，康健中心未來若採用小組形式提供服務，不僅更有效率，更能營造社區氣氛推動基層醫療。所謂小組模式，是除了診所服務外，還有其他專職醫療如護士、物理治療師等，甚至有社工了解病人的情況，以一個團隊來照顧病人。單對單則是病人純粹向小型醫務所求診，接受服務後或未有團隊作後續跟進。他謂若要令家庭醫生有信心參與基層醫療的上游工作，就需要有一個清晰的制度及定位，而葵青康健中心正是重要的試點。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《基層醫療第一線 康健中心價值在分流》。

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