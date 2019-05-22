意大利導演馬提奧格朗尼（Matteo Garrone）十年前以一套《我在娥摩拉的日子》（Gomorrah）揚威康城影展，四年後又以《現實》（Reality）第二度獲得評審團大獎，歐洲傳媒多將其視為羅塞里尼和費里尼的接班人。格朗尼最初的作品承接新寫實主義，但從《現實》開始加入愈來愈多荒誕成分，慢慢變得有些超現實風格。到了新片《人心狗吠》（Dogman），他的風格又再次發生微妙變化。 撰文：寇斯珮

《人心狗吠》的男主角好好先生（馬切路方堤飾，他去年憑本片獲康城影帝）經營一一家寵物店Dogman，專為狗狗整理儀容，處理簡單病痛。他為人老實，心地善良，在一個貧窮落敗的意大利小鎮勉強維持生活。誤交損友之後，他的生活起變化，並開始參與犯罪，儘管如此，他仍為人仗義，甚至願意代友入獄，但想不到最終還是走上另一條路。

（《人心狗吠》電影劇照）

電影的英文名《Dogman》有三層意義，既點明男主角的職業身份，也指戲中最重要的場景—寵物店，更是描述男主角的人品。他是一個dogman，在電影開始時，他人畜無害，極為善良，甚至逆來順受，又對朋友和家人極度忠誠。在三重層次的推進下，《人心狗吠》的內容豐富，敘事有彈性，也利用人物與場景很細緻地發展故事。

格朗尼如今已儼然是意大利導演的中堅力量。他坦承自己深受上世紀五、六十年代的意大利電影大師影響，又不斷遊走在寫實和超現實之間，形成了自己獨特的影像風格。《人心狗吠》帶有他強烈的印記，故事由真人真事啟發，背景放在衰落的小城鎮，主角則聚焦收入偏低的普通人。

《人心狗吠》最精彩部分是書寫主角的轉變經歷，展示窮人如何在社群尋找自己的位置，最後失敗的過程。（電影劇照）

在格朗尼的故事裏，主角往往難以過上美滿的人生。他們一開始都有普通的生活，雖不富裕，卻其樂融融。然後，格朗尼就開始重點描寫他們在社區生活和周圍民眾的影響下，如何慢慢變成另一個人。在《現實》裏，男主角平時在街市賣魚，周圍的親朋好友不斷勸他報名參加真人騷，他便逐漸開始將真人騷愈看愈重，最終價值觀也發生了偏移。

《人心狗吠》同樣如此。電影最精彩的部分，就是書寫男主角的轉變過程。格朗尼善於發現，他全面地展示了一個窮人如何在社群中尋找自己的位置，最後失敗的過程。觀眾可以視之為現實對人的吞噬。尤其在經濟衰落的地區，小人物的生活總有不可避免的難處。格朗尼善於發掘這些真實生活中的戲劇性，有時候甚至令人懷疑那樣的戲劇性是否有些過火。格朗尼順勢跳出寫實的框框，加入的魔幻元素讓作品看起來有濃郁的商業電影味道。燈光、色彩和佈景製造出艷麗的視覺，也是他作品中最引人注意的部分。

（《人心狗吠》電影劇照）

正因如此魔幻與華麗，觀眾不得不去探求這樣的故事背後，是否有更深一層隱喻。無論是《我在娥摩拉的日子》、《現實》，還是《人心狗吠》，它們的根基都來自崩壞的經濟現狀與陷入死寂的邊緣城鎮。有人說他如此塑造人際關係，是在影射近年歐洲不同國家之間的爭拗，電影中那些只想要收穫但不想要麻煩的人，就是某些歐洲國家的縮影。它或許是一種有效解讀，格朗尼並沒有刻意將自己的電影去政治化，可歸根結柢，他的電影並非刻意為歐洲的現狀尋求答案。根據真人真事改編的電影，正告訴人們，這種荒誕本身源自生活，並非特別創作的政治寓言。

在電影中，格朗尼花去大量篇幅書寫主角的生活狀態和情緒變化，長時間特寫他的表情，這也是提醒觀眾，片中人物本身即有強烈的真實身份。可惜之處在於，他愈注重魔幻和荒誕元素，作品就愈不像是作者電影，愈朝向工業樣本發展，故事的轉折缺少了早期那種生猛，倒更加可預測，人物的轉變也開始有些套路化。或許因為如此，電影在重要的影展收穫不多，但票房成績反應頗佳。

（《人心狗吠》電影劇照）

格朗尼為自己開創了另一條路，在拍攝這些糟糕的現實生活同時，他也開始進入電影商業製作，拍起了黑色童話故事。在這些故事裏，他名正言順地玩起了色彩和鏡頭，加上豐富的服裝和場景，又形成了另一種風格。下一部戲，他將要翻拍《木偶奇遇記》，把這個經典的意大利兒童文學更新。一想到他要放棄擅長的寫實風格，進入模式化的商業製作，多少還是有些可惜。畢竟衰落之中有很多被埋沒的故事，比重拍經典童話更有價值。

上文刊登於第163期《香港01》周報（2019年5月20日），原標題為《《人心狗吠》在寫實與超現實間遊走》，網上標題為編輯重擬。

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