三年前，新世界集團開始收購北角皇都戲院大廈業權，本地深度遊旅行社「活現香港」發起聯署、撰寫評估報告、召開記招，最終「成功爭取」皇都戲院獲古諮會擬評為一級歷史建築。令這間旅行社涉獵古蹟保育的，是愛還是責任？ 「我們真心相信，皇都戲院可以做到一流、亞洲獨有的旅遊地標。所以當她受威脅時，沒有理由不出聲。」本地深度遊旅行社「活現香港」創辦人之一陳智遠續說，「商業機構涉獵保育範疇，是最戇居的事。」 那麼，為什麼要做？ 「那是我們的使命。」 此文章為《香港歷史深度遊》系列報道二之二

【深度遊．上】本地旅行社辦導賞團 帶旅客體驗人文香港

陳智遠說，作為旅遊業一份子，任何影響城市面貌、威脅傳統文化、破壞獨有景致的事情，他都有責任捍衛，因為這些是構成香港獨有城市風景、魅力及格調的最重要部分，「過去旅行社不會緊張保育，但我們認為，如果有心展現香港最好的一面，旅遊業有責任保護它們。」他又慨嘆，政府沒有魄力及文化視野，未能好好保護這些珍貴的城市瑰寶。

陳智遠說，旅遊業有責任保護古蹟。（鄧倩螢攝）

他說，過去與負責文物古蹟保育工作的古物古蹟辦事處交涉時，發現對方不會從旅遊角度出發，審視古蹟價值，但觀乎全球，保育一定和旅遊有關，將兩者結合更可為保育工作提供更大的誘因。

「他們（古蹟辦）涉及的建築，是城市其中一個重要的旅遊資源，但如果沒有應有的視野，那是違反現實。要做一流的旅遊城市，便一定要在保育上做得更好。古蹟保育不只是向後望，更是向前看。」

皇都戲院獲古諮會擬評為一級歷史建築。（資料圖片／鍾偉德攝）

只談文化不談商業？

除了古蹟保育，陳智遠說，香港有不少非物質文化遺產，富有節日色彩，可以包裝成為一種旅遊體驗產品，「透過文化旅遊換取資源，回饋投放在非遺項目，讓它們有更大機會自力更生，抵抗被時代淘汰。」可是，現實卻是當有人要推動文化旅遊時，屢屢遇到政府部門的阻礙。

「活現香港」過去曾於端午節期間，帶團到大澳參加「龍舟遊涌」，卻無法租借船隻。因為康樂及文化事務署豁下的非物質文化遺產辦事處，包攬了所有船隻，舉辦不設導賞服務的觀賞活動，供市民免費報名參加。

即使（非遺）好獨特，好有旅遊潛力，但在現時機制下，旅遊業界想將它變成旅遊產品亦沒有可能，變相是一種浪費。 「活現香港」創辦人之一陳智遠

辦了兩年後，陳智遠直言感到「超級無癮」，索性停辦這個主題旅遊團，甚至往後亦不會刻意將非物質文化遺產，變成旅遊項目。

「我覺得有意義才做，但經過無數次頗氣餒的經驗，我也懶得bear（承擔責任）。正常應該旅遊政策局（現負責旅遊政策的決策局為商務及經濟發展局）與民政事務局嘗試接洽，不可能靠一個『蚊型』旅行社負責解決。」

每年端午節，大澳也會舉行龍舟遊涌。（資料圖片／歐嘉樂攝）

他批評，非遺辦只「招呼」非政府組織，只着眼於教育工作，排拒所有將非遺結合文化旅遊的可能性，甚至完全排拒商業性質，業界根本不可能將非遺變成可持續營運的旅遊項目。陳智遠直言：「（政府）鼓勵文化旅遊，只是講一套，做一套。」

業界在做什麼 政策便發展什麼？

過去兩年，旅遊發展局（旅發局）似乎順應潮流，推廣香港的另一面，發掘「購物天堂」以外更多的可能性，分別推出「舊城中環」及「大城小區－深水埗」項目。但若上述問題未解，旅遊資源便不可以靈活運用，甚至被拆卸、重建；這樣，我們還有什麼可以推廣？

旅發局去年將「香港‧大城小區」計劃擴展至深水埗。（資料圖片／盧翊銘攝）

陳智遠認為，問題癥結不在於旅發局，而是整個政府缺乏旅遊規劃，「我們的旅遊政策很受業界影響，業界在做什麼，便發展什麼。但那不是遠景的想像。」他強調，政府及業界都要有視野，統籌並整合分散於各部門的旅遊資源，以更廣闊的想像，思考旅遊業的未來。

訪問完結後，陳智遠和記者聊起最近在外國引起熱潮的公司「Museum Hack」。那是一種打破舊有規則的新嘗試，摒棄傳統較沉悶、資料量極高的博物館導賞模式，改以趣味、輕鬆及貼近潮流的方式「說故事」。然而，自詡「鼓勵創新」的香港有沒有可能做到？大家一笑置之。

陳智遠曾發起聯署，成功保育北角皇都戲院。（資料圖片／林若勤攝）

回看香港的旅遊業，就像一輛沒有中途站的電車，只懂依循它的老軌迹，頑固地，搖搖晃晃地開往「購物天堂」這個終站，忽略，甚至糟蹋了沿途的各種可能性。香港能否開發過往不被珍視，較為小眾的利基旅遊（Niche Tourism），端看政府和旅遊業界，想引導乘客走到哪裏、看到哪裏。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《歷史資源遭冷落 體驗人文香港也靠「創新」》。

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