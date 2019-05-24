讀書會的形式各有不同，「我們用的是溫柔的方式。找一個舒適的地方，大家一起談談，聽聽吧！」香港文學文化沙龍創辦成員之一、香港教育大學中國文學講座教授陳國球形容，他們使用的方法是耐性，也是舒適。 撰文：鄺國惠 （此文章為《讀書會：荒漠中的綠洲》系列報道之四）

有來參加的學生說，從沒預想與老師見面可以食零食，咬甜餅，飲檸檬茶。有一次，聚會前老師上街市買了一大串葡萄，然後，大家圍起來「抓」葡萄，邊談邊啜食，這是想都沒想過會發生的事。

早前香港文學文化沙龍聚會的地方，被形容為「密室」，只有四堵牆。這一次換了新地點，房間有大幅落地玻璃窗，遠眺港九城市美景，大家都說心曠神怡。

陳國球表示，大家碰頭讀讀書，不但希望可以欣賞開揚的景觀，更加重要的是開放胸懷，拓闊視野，不要困在一己的視野之內。

香港文學文化沙龍創辦成員之一、香港教育大學中國文學講座教授陳國球認為，參加讀書會的目的是開放胸懷，拓闊視野，不要困在一己的視野之內。（高仲明攝）

他進一步解釋：「我們要『外展』！不要只埋頭寫論文！我們在學術圈之中，對話的對象就只有文本，可以說是『與書談話』。但我們在沙龍就希望可以開闊一點，有多點社會使命。」

陳國球這個想法，與他對人文學科的社會定位有關。他是中國文學講座教授，並兼任中國文學文化研究中心總監，花多年時間到海外遊歷，曾在捷克、美國、加拿大、日本，以及海峽兩岸多所大學講學。近年，陳國球特別關注香港文學的發展，所說的社會使命，就是要建立文學與香港這片土地、與這個社會的關連。

陳國球說，「為什麼我研究香港文學呢？因為希望可以做『外展』工作，可以走入社會，把我所相信的東西，與多些人分享，我們做出來的成果應該與大家分享。否則，若只是寫論文，這樣沒有意義，只不過是閉門造車。人文學者不應是這樣呀。」

讀書會的形式各有不同，最基本是找一個舒適的地方，大家一起聊天交流。（高仲明攝）

他認為，學者更應該「外展」走入社會，依他觀察，經濟與政治這些學科的學者，在這方面工作做得較多，但其他學科如文學就做得較少了。

「好像事不關己。社會大眾也把這些學者剔除開去，說你們是小眾，你們這群人搞自己的，這樣當然不健康啦！所以學者更應該『外展』，走出去！看看靠我們的力量如何與外界接觸？有什麼辦法影響其他人？又或者接受大環境影響，然後修正我們在象牙塔內以為是正確的想像。所以，這個對話是十分需要的。」陳國球指出。

要建立對話，他認為，首要工作是吸引年輕一代加入讀書會。「我們很希望多些年輕人來參加，看看現時新世代如何理解這些問題，我們又嘗試一下，如何與年輕一代溝通呢？我希望透過這樣的途徑，一起研究一些具體的問題，一起談，然後帶出不同想法。」他補充道。

陳國球認為，人文學者應該走出「象牙塔」，走入社會，把自己相信的東西與多些人分享。（高仲明攝）

「老師是希望年輕一輩多些發言，這樣是有點壓力。」在老師眼中，李薇婷是屬於年輕一族。

李薇婷是讀書會發起人之一、香港中文大學中國語言及文學系副教授黃念欣的學生，也因為老師的邀請而參加，一來就上了癮，每個月都預留一天給讀書會。當談及老師對年輕人的期望，她說既是鞭策，也感到開心。

陳國球希望吸引年輕一代加入讀書會，建立對話。（高仲明攝）

不分階級同發問

「讀書會這個形式可以說是無大無細，大家沒有隔閡，無階級呀！這種氣氛在一般論壇上是沒有的，台下發問最多只有一兩條，但不是真的對話，而讀書會就可以平等對話。」

上次讀書會談城市民歌，給她留下深刻印象。香港大學現代語言及文化學院教授朱耀偉本身專注研究流行樂、流行歌詞，平時難得有機會接觸，但在聚會自由的氣氛下，大家可以輕鬆聊天。

「好像朋友那樣，大家交流，你平日聽什麼歌，我聽什麼歌，好像friend。」李薇婷說。

參與者認為，不同於一般的論壇，讀書會是一個可以平等對話的地方。（高仲明攝）

香港文學文化沙龍的運作模式是，每次邀約三數專家主講，帶領討論，希望令聚會的氣氛既隨意，又有深度。李薇婷對這模式十分受落，認為正因為大家對問題的認識有深淺不同，更能令討論有意思。

李薇婷表示，「有行內人，有行外人，但這不成問題，正因為讀書會的氣氛很隨和，大家都很輕鬆，這樣很自然會迫使行內專家詳細去解釋，而行外的，像我這一些，也不怕問一些愚蠢的問題，就算是蠢問題，專家也樂意去解釋，這樣大家便能掌握到很基本的資料。」

陳國球表示，不少來參加的學生比較被動，這可以理解，只希望大家熟悉了環境，一起摸索如何做得更好。他又強調，兩代人溝通，其實是年長一輩要學習。「應該說很多事情我不懂，我希望從年輕人身上去知道，去了解。有一些事情我們經歷過，年輕人來聽你說，但他是否覺得他有份呢？是否有認同感呢？」

香港文學文化沙龍的運作模式是，每次邀約三數專家主講，帶領討論，希望令聚會的氣氛既隨意，又有深度。（高仲明攝）

陳國球說，「我希望找到當中的聯繫點，有些經驗可以互相參照，以前的解釋方法，無論對錯，我希望年輕人去做判斷，做選擇時，有歷史的深度，有歷史感，要知道為什麼現時會變成這個樣子，這樣便不會局限於眼前最簡單的東西了。文化承傳，本來就應該是這樣。」

李薇婷也說，師生兩代人聚在一起談文學，談文化，這個機會十分難得。「希望多些年輕人來參加，大家都投入參與，開放一點，要把握這個機會！」

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《讀書會：荒漠中的綠洲》，網上標題為編輯重擬。

相關文章：

【讀書會．一】文化學者發起文學沙龍 用書本打造荒漠綠洲

【讀書會．二】一書一會 同道人圍爐取暖照亮閱讀世界

【讀書會．三】因書結緣 同儕同尋顏如

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。