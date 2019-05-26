香港地少人多，生活節奏繁忙，但不是沒人想參加讀書會，一說到「搞個會」，又要夾時間，找場地，定題目，困難一籮籮，往往令有興趣的人望而生畏。我們從幾個讀書會搞手身上取經，聽聽他們有什麼法寶。 撰文：鄺國惠 （此文章為《讀書會：荒漠中的綠洲》系列報道之六）

會面場地最令人頭痛。不少香港人連瞓都無地方瞓，哪來地方開讀書會？不少讀書會搞手在自己家裏搞，猶如朋友聚會，這是最舒適自在的選址。但問題是：你家有多大呢？聚會時家人跑哪去好呢？

學術成員有優勢 預約校園課室

若主要搞手和會員來自院校，好像香港文學文化沙龍，創辦成員都來自學術界，問題就迎刃而解，可預約學校裏的課室或會議室。

香港讀書會也很走運，籌委陳國樑說，他們認識一個朋友在葵芳的工廈裏有一個單位，窗多開揚，平時用作培訓，在讀書會一開始舉辦時就仗義借出場地，只收回象徵式租金。在讀書會運作上軌道後，吸引了新世界集團的注意，邀請他們到尖吵咀K11商場舉行。不過幾個月後，又返回葵芳工廈的老地方。

野人讀書會（受訪者提供）

「我們覺得不及葵芳方便啊！或者我們不太重視報章報道，又或商業性支持，始終讀書是很個人的事，如人飲水，冷暖自知。我們較重視凝聚有心讀書的書友。」陳國樑說。

找富裕會友贊助 租酒店會議廳

運作近二十年的野人讀書會走的是另一條路。該會會長梁曦說，他們曾經租用價格較相宜的地方聚會，但質素不理想。後來經會友討論後決定，向經濟較充裕的會友募捐。現時他們每月在尖沙咀一間酒店，租用大約能容納五十人的會議廳，環境清靜莊重，聲畫設備、茶水招待一應俱全，可算是「富足讀書會」，也顯示了會員的投入！

King Kong讀書會也曾經因為場地問題而煩惱，發起人Penny Wong說：「我們試過租會議室，每人收一點錢，包一杯飲品，但這個方法不夠好。」

受到「吸引力法則」的啟發，他們想到一個方法，既可以解決場地問題，又可以幫其他人，就是專挑一些顧客少的餐廳。

King Kong讀書會也曾經因為場地問題而煩惱，發起人Penny Wong說：「我們試過租會議室，每人收一點錢，包一杯飲品，但這個方法不夠好。」（鄧倩螢攝）

「選擇一些生意較差的食肆，這樣食店不會趕我們走啦，有時人數較少，四、五個，就選擇咖啡室。但說來也奇怪，我們光顧的餐廳，生意總是慢慢就會好起來。但不打緊，我們再選另一間較少客人的餐廳吧！」

網上有一個平台叫「Treerful Media」，提供一些組織讀書會的錦囊。選擇場地方面，他們建議找一個有較大桌子的地方，這個意見十分實用。因為參加讀書會的會友通常各自手執一本書，也可能有人攜帶電腦、筆記本，甚至小吃飲料等。若有一張大桌子安放雜物，大家不用顧左顧右，能安心聊天和分享。此外，亦要考慮隔音問題。讀書會相較一般活動，需要更安靜的空間，才能輕鬆交流。所以，為讀書會挑選一個安靜的地方，不容忽視。

傳記較易起共鳴 分享成長經歷

人多手腳亂，要在一大群人之間，選定一個大家感興趣的題目，找一本眾人都想閱讀的書，其實絕不容易。

King Kong讀書會（鄧倩螢攝）

這次採訪的幾個讀書會，處理這問題的方法都相同，就是由一小撮人決定，並且提早公布往後幾次聚會的書目。至於篩選的準繩，一般都說是有價值。

「Treerful Media」平台分享了一些選書法寶。他們提出兩個應避免的原則：1. 書本內容牽涉太多專門術語；2. 書本內容牽涉太多面向、太多方法。他們同時提出三個適宜選用的準則：1. 在已知領域中提供新穎觀點的書，書友不用花太多時間認識新知識領域，也方便深入討論；2. 人物傳記或故事性強的書籍，這類書較易引起共鳴，有助分享各自的成長經歷；3. 講述單一概念或單一主題的書，反而讓眾人更易從不同觀點分析，表達意見。

該平台建議，除非是運作成熟的讀書會，聚會的理想人數是六至十人，每位參與者都有機會發言，彼此也會覺得親切，容易投入。而且人數不太多，大家在夾時間、找地點聚會時，也容易互相遷就。￼一書在手，撫平安靜的心田。

上文節錄自第163期《香港01》周報（2019年5月20日）《讀書會：荒漠中的綠洲》報道中的《兩大問題：選書煩覓地難》，網上標題為編輯重擬。

相關文章：

【讀書會．一】文化學者發起文學沙龍 用書本打造荒漠綠洲

【讀書會．二】一書一會 同道人圍爐取暖照亮閱讀世界

【讀書會．三】因書結緣 同儕同尋顏如玉

【讀書會．四】師生同室齊讀書 文化沙龍建立對話

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤及便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。