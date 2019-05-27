5月17日，不僅是「國際不再恐同日」，也是台灣立法院針對三個不同版本的同婚草案進行表決的重要時刻。在民進黨多數立委支持及部分國民黨立委「跑票」的情況下，行政院版的《司法院釋字第748號解釋施行法》順利三讀通過，並於上周五（5月24日）起開放合法登記。消息一出，挺同人士紛紛歡欣吶喊「婚姻平權、亞洲第一」，截至上周五下午2時，已有363對同性伴侶登記結婚，在台灣的婚姻平權路上開啟歷史新一頁。 但就如國民黨立委江啟臣所言：「三讀敲下槌子好像很爽、很得意，但真的解決社會的爭議了嗎？」同婚專法通過，究竟是紛擾的句點，還是對立的新起點？挺同方歡欣鼓舞背後，還有哪些難題懸而未解？ 此文章為《台灣同婚之路就此暢通？》報道之一

5月17日立法院開議前，天空烏雲密布，不斷打落下來的雨勢愈來愈大，但手持「表決不能輸」標語、身着黃色雨衣在立法院外守候的群眾不只絲毫不減，反而愈聚愈多，四萬名挺同人士在雨中屏氣凝神，緊張等待立法院內的投票結果。直到下午2時許雨勢漸歇，眾人在陽光的浸沐下，以歡呼聲迎接15:29分三讀通過的木槌，在場有人形容，從早上的大雨滂沱到午後天晴，正是同志這些年來的心情。但身為同志的小吳卻表示，同婚專法通過後，他雖然感到很欣慰，卻不特別覺得開心。



「同婚通過我很為台灣感到驕傲，但老實說我之前從沒想過（結婚）這件事，現在真的享有這個權利了，隨之而來的也是結婚後必須承擔的義務。」小吳與男友愛情長跑了九年，但他坦承之前從未認真思考過婚姻、家庭等問題，比起開心雀躍的情緒，更多的反而是懷疑自己是否已準備好邁入婚姻。

專法通過時，台灣立法院場外支持同婚群眾4萬人歡呼如雷。（資料圖片）

同性異性同焦慮：我真的要結婚嗎

「不是單純說，可以結婚就開開心心去結了，如果你女朋友今天忽然跟你說『我們去結婚吧』，你可能也會覺得『再讓我想想吧』，所有異性戀要結婚時的壓力和疑慮，我們都會面對啊。」婚姻是華人社會裏的「終生大事」，不僅僅是兩人相愛的證明，更代表了責任與承諾，許多人在最後關頭不免猶豫再三。小吳就曾與朋友討論到，同婚專法通過後，說不定分手的情侶會比結婚的情侶要來得多，因為可能有一方很想結婚，但另一方根本不想或還沒想清楚，戀情就此告吹。

「以前沒有這個問題，因為根本不能結婚，現在就沒有理由啦！」小吳半開玩笑地說。

話雖如此，小吳經過慎重考慮與思索後，仍決定與男友邁入婚姻、共組家庭。「以前我們都是法律上的陌生人，但專法通過後賦予了我們這個權利，我真的意識到『原來我可以成家了』，那我想要的家庭生活是什麼樣子？」小吳強調，在同婚專法通過前，雙方沒有任何約束力或是保障，儘管交往再久，始終沒有家庭的感覺或想法。現在知道自己有結婚的權利後，他開始勾勒對家庭的想像藍圖，也考慮去國外尋找代孕母親，以擁有自己的小孩，與伴侶共同撫養。

5月17日，台灣立法院表決通過同性婚姻專法，令當地成為亞洲第一個同婚合法地區。（資料圖片）

「這些真的都是之前不曾多想的，同婚專法通過後，確實開啟了一個新的想像。雖然有些部分還是跟異性戀有點差別，但我認為已經可以接受了。」小吳表示，儘管在婚姻的保障上仍有不足，但對此結果已感到相對滿意。

同婚專法：「還算滿意、尚可接受」

事實上，本次通過的同婚專法，與當初同志團體所期望的「婚姻平權」確實有段落差。

「你說滿不滿意這個結果？只能說目前這個同婚專法是我們最低最低、沒有辦法再退讓的底線。」婚姻大平台總召集人呂欣潔略顯無奈地表示，最理想的狀況當然是修改民法，畢竟惟有與異性戀適用相同的法規，才能真正落實「平權」的重要目標。但在去年底的同婚公投之後，專法成為最後選擇。

5月24日當天，同志參加戶外趴同婚《幸褔起跑線Wedding Party》活動，現場20餘對新人喜氣洋洋。（袁愷勳攝）

回顧去年底有關同志婚姻的公投內容，由反同團體「下一代幸福聯盟」提出的第十案：「你是否同意民法婚姻規定應限定在一男一女的結合」，以765萬票同意、69.5%的得票率強勢通過；第十二案：「你是否同意以民法婚姻規定以外之其他形式來保障同性別二人經營永久共同生活的權益」，也以640萬票同意、58.1%的得票率順利過關。自此，同性婚姻受到公投結果的拘束，已無望將同志婚姻修入《民法》婚姻章節，僅能另外制訂符合「釋字第748號解釋」 的同婚草案，交由立法院審議。

然而，訂立專法的過程並不順遂，不同政黨、民間團體對於同婚專法的用詞、內容、定義等各有不同想法，以至於各種版本的同婚草案在立法院內被提出，正反雙方又展開新一輪的攻防。

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上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《「婚姻平權、亞洲第一」過後 台灣同婚之路就此暢通？》。

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