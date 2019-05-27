上文提及，台灣在訂立同婚專法的過程並不順遂，不同政黨、民間團體對於同婚專法的用詞、內容、定義等各有不同想法，立法院內也出現各種不同版本的專法草案，雖然最終行政院所提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》版本順利過關，但這部挺同團體認為最顧及同志權益，也最符合平權概念的法案，是否真能順利達到同志婚姻平權的目標？抑或還有許多未解的難題被遺漏在細節處？ 此文章為《台灣同婚之路就此暢通？》報道之二

【婚姻平權．一】「亞洲第一」過後 台灣同婚之路雨過天晴？

在5月17日立法院審查同婚專法的三讀會議上，共有行政院提出的《司法院釋字第748號解釋施行法》草案，反同團體「下一代幸福聯盟」遊說、國民黨立委賴士葆、沈智慧提出的《公投第12案施行法》草案，以及王雪紅家族基金會遊說、綠委林岱樺提出的《司法院釋字第748號解釋暨公投第12案施行法》 等三份草案必須進行表決。

最終通過的《司法院釋字第748號解釋施行法》，雖然最被挺同人士接受，但呂欣潔認為，該版本其實有很多漏洞沒有詳細規範，也沒顧及到法律上的配套，未來勢必有很多問題需要面對 。

呂欣潔認為，同婚專法的內容其實有許多問題需要一一面對。（潘思穎攝）

收養限制：你的孩子不是他的孩子

「舉例來說，現在民法規定異性配偶婚後想收養無血緣關係的子女必須『共同收養』，除非是配偶的親生子女才可以單獨收養。但同婚專法卻規定同性伴侶婚後不能共同收養非親生子女，只有配偶的『親生子女』才能收養。異性伴侶一定要共同收養，同性伴侶卻只能單獨收養，這樣不是很奇怪嗎？」呂欣潔認為，在現行專法的規定下，即使同性配偶的其中一方在婚前已單獨收養小孩，婚後依然會因小孩不是收養者親生，造成另一方無法收養配偶的「非親生子女」，小孩在法律上將仍是「單親」狀態。「對同志團體來說，目標是法案通過後能解決現有問題，而不是造成愈來愈多問題，但現實就是還有很多爭議要處理。」呂欣潔嘆氣。

長期關注同性議題的台北市議員苗博雅也表示，同志先單獨收養後再結婚雖然沒有問題，但若結婚後其中一方想收養小孩，還能不能由一方單獨收養，可能需要主管機關的解釋認定。「因為民法規定是說夫妻收養子女時必須共同為之，那是否適用於同性伴侶的情況？但同婚專法又規定只能收養配偶的親生子女，所以今天A跟B結婚後，其中一人想去單獨收養非親生的小孩C，這樣可以嗎？這都是法律適用上還需要討論的問題。」

台北市新任議員苗博雅長期關注性別平權議題。（資料照片／中央社）

苗博雅進一步解釋，在僅限定「親生子女」收養的情況下，同婚專法的規定所能幫助的，便是進行人工生殖的同性伴侶。她表示，目前全台灣已知有300多對有撫養子女的同性伴侶家庭，其中絕大多數是做人工生殖，等這些同性伴侶結婚登記過後，便能依專法規定收養對方的親生子女。但苗博雅提到，由於台灣《人工生殖法》的適用對象為「不孕夫妻」，以至於台灣同志目前只能在國外進行人工生殖，日後同性伴侶登記後能否適用《人工生殖法》，又是一個有待解決的難題。



「專法整體而言算方向不錯，但收養、人工生殖及跨國婚姻的規定，應該是未來五到十年間要進一步思考的問題。」苗博雅補充，除了收養與人工生殖的問題外，跨國婚姻的問題同樣值得關注。

依照現行同婚專法規定，香港、澳門等地同志仍無法與台灣伴侶登記結婚。（資料圖片／黃寶瑩攝）

由於同婚專法只承認同樣允許同婚的26個國家，若外籍同志所在國家尚未允許同婚，仍無法在台灣與台灣伴侶登記結婚，可能產生對同性跨國戀情保障不足的問題。香港、澳門適用《涉外民事法律適用法》，但由於港澳未允許同婚，故仍無法在台灣登記結婚；台灣與大陸則因遵循《兩岸人民關係條例》，結婚方式要依照「行為地」規範，大陸雖仍禁止同婚，但大陸居民仍可來台登記結婚。

不過，由於大陸人多以觀光或商務簽證來台，所持的單身證明須經海基會驗證，驗證時也會特別加註「不得作為結婚用途」，因此同婚專法通過後，政府機關究竟能否容許大陸同志來台結婚，尚需行政機關研擬相關細節。

然而，同婚專法還有如此多細節與缺失有待補強，原因並非在研擬草案時有所疏漏，而是正反雙方經過長時間的角力與協商後，折衷妥協下「刻意放行」的結果。

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《「婚姻平權、亞洲第一」過後 台灣同婚之路就此暢通？》。

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