特區政府即將公布《新界棕地使用及作業情況研究報告》。對多數市民而言，棕地的概念及形象或許並不鮮明，人們甚至不曾經過遍布偏遠鄉郊的棕地，大家對棕地的討論也總是僅限於，在如此擁擠的香港，為何還空出那麼大片的土地，而不盡快用來紓緩住屋供不應求的問題？棕地的形成和擴張久經時日，當下究竟處於何種混亂的處境，才導致問題懸而未決？這個錯綜複雜的問題，在政府承諾將棕地視為短中期發展選項過後，是否就能迎刃而解？ 此文章為《棕地解鎖》系列報道文章之一

「待會可能會遇到很多外籍勞工，在拍照或是行走時盡量低調一點，不要太過招搖。如果我們被發現是來查看棕地，會有點麻煩。」剛抵達錦田橫台山附近，本土研究社成員楊夏至提醒記者，由於橫台山一帶有不少棕地業主是非洲裔，聘請的員工也都是外籍人士，所以沿途看到的外國人比香港人還多；當他們遇到生面孔時，通常會提高警惕。

從巴士站下車後沿着錦田公路前進，不同國籍的人隨處可見，除了非洲裔之外，也會與來自印度或作伊斯蘭打扮的人擦肩而過，他們有些漫步在鄉間小徑，有些騎着單車穿梭在坊間小巷，空地上亦有外籍孩童在玩耍，但最多的，還是在2月穿着短袖衫，在工地中忙進忙出的外籍勞工。雖然偶有路人對我們投以好奇的眼光，但沒有阻礙或刁難我們。

2018施政報告要點：會加快新界棕地研究，並做好重置現有作業的配套，以便發展房屋。（資料圖片）

被車場包圍的安老中心

「這邊比較嚴重的問題在於欠缺均衡的整體規劃，沒有劃分工業區跟住宅區，很多棕地作業場緊貼着民房一塊塊冒出來，對居民生活造成影響。我見過有些電子廢料場旁邊就是農田，那些農作物不是用來做生意的，就是居民用來自給自足，你都不敢想像那些廢污水流進農地後再被吃進肚子裏，對人體會有什麼影響。你看，這邊就是這樣。」

楊夏至指向一間護理安老中心，從外部看頗為寬廣，院內種滿綠意盎然的樹木，乍看之下，似乎不失為遠離塵囂養老的好地方。但若細看安老中心的周遭環境，對面是兩間營業中的拆車廠，再往前五公尺處是已然歇業的汽車行，雖然屋內人去樓空，空地上也不見車輛停放，但「XX車行」的招牌仍高掛其上。將安老中心環環包圍的汽車場，與院內的景色形成巨大反差，撇除污染的問題不談，光是作業機具不絕於耳的轟隆聲及不斷進出的大型車輛，恐怕就不是一個適合「養老」的地點。

楊夏至認為，政府對棕地的處理普片缺乏規劃。（受訪者提供）

「這區的棕地有很多拆車場跟汽車作業場，而且不只處理本地車，很多是內地的左軚車，這些廢棄車輛或金屬零件長期堆放在棕地上，不但在空間利用上效率不彰，廢棄物經長期日曬雨淋後會囤積化學物質，可能污染環境。」楊夏至帶我們經過一間間汽車廠，不論是維修、拆解或是買賣，都能看到各種款式交雜、新舊不一的車輛停放其中。有些在空地上成排成列；有些則三至四輛垂直堆疊成群；有的車體已被大卸八塊，與輪胎及零件一齊棄置在鐵皮圍籬旁，部分鐵皮甚至因此被向外推擠至搖搖欲墜。

據本土研究社的調查，全新界有172公頃大的棕地被用來進行汽車拆解、維修與零件回收，與粉嶺高爾夫球場的面積相若，如此規模的土地之所以被這般「善加利用」，很大部分與私家車數量的增 長有關。運輸署統計資料顯示，至去年12月為止，領牌車輛共計784,434輛，私家車的新登記淨額也以每年四萬多輛的速度持續增長，在如此迅速擴張的趨勢之下，加上內地車輛的處理需求，不少鄉郊農地紛紛改做汽車相關行業，務求賺取更大利益，造就橫台山棕地「車比人多」的亂象。

在私家車增長、以及內地車輛的處理需求下，劏車場數量亦隨之擴張。（余俊亮攝）

為了更清楚了解棕地的全貌，記者跟隨楊夏至的腳步，撥開了叢叢雜草爬上一個小山坡。山坡海拔不高，但從山頂往下俯瞰，足以盡收橫台山的景色，棕地的使用情況也一覽無遺。放眼望去，除了剛才沿途所經的「汽車海」變成五顏六色的小方塊外，還能看到許多工地與貨櫃分布在山腳下，好幾米高的大型吊臂車與重型機具聳立天際，座落在低矮的鐵皮工廠旁緩緩進行着高空作業，油桶、破車胎等雜物在山坡後方傾洩一地，隨處可見。

這樣的棕地分佈與政策，真的是合乎常情的嗎？

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《棕地是怎樣煉成的？》。

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