奇洛李維斯（Keanu Reeves）主演的《殺神John Wick 3》（John Wick : Chapter 3- Parabellum），是今年最矚目的動作片之一。頭兩集各有亮點，來到第三集則在動作戲落足料，全片130分鐘堪稱「由頭打到落尾」。不過，打得多也會看膩，套路略嫌重複單調，更重要是始終走不出續集電影的「不歸路」——除了後勁不繼，也失去了前作神采，淪為公式電影，再次印證「事不過三」的厄運。

男主角早年憑《22世紀殺人網絡》成為動作巨星，2014年的《殺神John Wick》就是多年後再令觀眾震懾的動作角色。首集的「趣味」設定令人大呼過癮，續集則引伸成更加浩大、更多細節的「殺手地下世界觀」。

來到今集，遺憾地僅純粹「為打而打」，全片近乎沒有認真的故事可言。上集所留「伏筆」，誠可讓電影在動作上盡情發揮，而又不失合理性；惟在鋪排上，卻考驗導演功力，至少要做到動作場面豐富多變，一氣呵成。

《殺神John Wick 3》將重心放在動作戲，務求讓主角大展拳腳，套路重複單調，走不出續集後勁不繼的「不歸路」。（電影劇照）

以戲論戲，本片動作場面極多，說是三集中最密集也不為過，尤其不乏血腥核突鏡頭，今集被列三級算是荷里活大片中鮮見。相關評級絕對合理，三級環節主要集中在電影前段，奉勸觀眾切忌遲到入場。前段動作戲最為精彩，善用封閉空間，有東南亞動作片的狠辣，更有一些令觀眾意想不到的「大膽」處理。譬如主角騎馬在行車路與敵人展開追逐戰，畫面上有一定新鮮感。

可惜，電影後段的動作戲再無新意，甚至有些冗長，個別段落竟然透出「悶氣」，整體感覺頭重腳輕。這是太側重動作而輕劇本的常見弊病。

（《殺神John Wick 3》電影劇照）

或許，在一齣擺明車馬的「爽片」裏，強求出色劇本是天方夜譚，但今次系列失準就暴露了這個風險。「絕無冷場」可能只是創作人一廂情願的觀感，畢竟，失去了紮實劇本這道支柱，就很容易令電影人仰馬翻。

電影上集的結尾，令本片「動作連場」變得合理。主角John Wick在上集因在殺手組織「高桌會」犯禁，於組織轄下的酒店設施殺人，所以，被組織下達「驅逐令」——除了不得使用組織設施及「服務」外，還被列為全球殺手的追殺目標，懸賞價達1,400萬美元。就連曾幫助主角的朋友，也被「高桌會」追究。

（《殺神John Wick 3》電影劇照）

可想而知，有了「全世界追殺一人」的設定，才造就今集主角John Wick一路逃亡兼而殺戰連場。新作加入了一些新角色，例如奧斯卡影后荷爾芭莉（Halle Berry）飾演的殺手集團高層、主角的舊戰友Sofia，不過，相關新元素的實際作用不大，僅為擴大動作戲碼的規模罷了。

動作戲佔了電影的絕大部分，剩下來的敘事篇幅就相對不多，儘管電影片長約兩小時。電影略交代主角John Wick的身世，原來他是白俄羅斯人後代。至於上集細緻呈現的「殺手世界觀」，今集亦有進一步闡釋，但只屬蜻蜓點水。

（《殺神John Wick 3》電影劇照）

「高桌會」上層原來尚有權力更大的「長老」，主角在今集不單繼續開罪「高桌會」，還向上招惹了「長老」。電影結局是主角大難不死，並稱對最新局面十分憤怒——這暗示了電影又會再拍續集，重複劇情無限輪迴（據悉《殺神4》暫訂於2021年5月上映）。

荷里活商業片拍到一定集數，電影公司或創作人總會趨向保守，結果往往眼高手低。如本片般，電影接近放棄對劇本質素的要求，將重心放在動作戲，務求讓John Wick全天候耍帥並大展拳腳，以為這可滿足觀眾「期望」。問題是頭兩集的新意到今集淪為公式，加上結尾的添食味濃，不難看到，後續模式似是主角對戰一個又一個的組織、面對無止境的追殺，換言之就是上演排山倒海的動作戲碼。如斯發展，印證了系列的「淪陷」，殺神有形無神。

（《殺神John Wick 3》電影劇照）

荷里活最拿手的絕活，除了拍攝天價大場面外，就是將一個又一個的系列玩爛。正當John Wick成為觀眾近年最喜愛的角色之一，電影公司便將此「利用價值」用盡，而最穩陣的方法就是將此變成「倒模化」的公式，直至電影質素愈來愈低落，觀眾從愛到厭，繼而轉投其他新英雄角色為止。John Wick繼續拍下去，大有可能高開低收，敗走離場。

+ 4 + 3 + 2

上文刊登於第164期《香港01》周報（2019年5月27日），原標題為《《殺神John Wick 3》純粹為打而打 殺神有形無神》，網上標題為編輯重擬。

更多《香港01》周報影評：

【無主之作．影評】糅合歷史藝術 反思納粹政權

【人心狗吠．影評】真人真事啟發 魔幻元素添商業味

【過春天．影評】捕捉港深生活 內地導演能拍出香港本土風景嗎？

【地久天長．影評】內地版本切割時代與人物 時代用來共情即可？

【無名浪子心．影評】日本時下「廢青」迷途尋道

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。