上文提及，儘管台灣同婚專法已於5月17日順利通過，同志伴侶也在5月24日後可前往辦理結婚，但專法關於同志收養小孩、跨國婚姻、人工生殖等相關規定，依然有許多疏漏之處，導致同志婚姻的保障不如異性婚姻來得如此全面。然而，會有此些紕漏卻非當初研擬草案時的疏忽大意，而是面對反同方極大的反對聲浪，政治人物在迫不得已之下「刻意疏漏」的結果。 此文章為《台灣同婚之路就此暢通？》報道之三

【婚姻平權．二】台灣同性婚姻專法 留給同志哪些未解難題？

「從法案的名字就很奇怪了，你怎麼會講什麼『釋憲第幾條施行法』這樣寫呢？他們當初就是不想用同性婚姻這個名稱，不想正式承認你，所以想了一個自以為聰明的中性名詞，這部法案一直都在向反同方妥協。」致力於性別研究的清華大學社會研究所副教授沈秀華表示，從法案的名稱及法條內容上沒有「同性婚姻」、僅出現過一次「登記結婚」等情況都可看出，這部法令本身就有很多妥協，才會引伸出上述的各種問題。

「同性收養這塊為什麼會這樣訂立？因為反對方一直不希望小孩進入同性家庭。在整個運動過程中，反對方某種程度表現出一種『你們兩個那麼喜歡在一起，你們就在一起，看是什麼名義whatever，但小孩不行』的態度。」沈秀華直言，在反同方眼裏，同性伴侶是不正常的、無法養育小孩，甚至會讓小孩也變成同性戀，對下一代造成不良影響，因此在收養的部分多方掣肘，形成現行專法對同性收養的限制。

沈秀華認為，同婚專法從名稱到法案用字的內容就已充滿了妥協。（受訪者提供）

沈秀華對此感到憂慮。她指出，台灣人本來就很重視「親生」，並不特別接受收養，現在法令又這樣訂立，除了使小孩與同性伴侶間沒有法律上的承認與保障外，更強化了要有「血緣」才能算是共同家庭成員的觀念。

她提到，很多時不是單純法令執行上的問題，而是背後所引伸出來的涵義及影響。例如跨國婚姻僅限於也有同性婚姻的國家，但目前26個承認同婚的國家大多是被視為「先進、西方、白人為主」的歐美社會，法例看起來是中性，可實際上將產生排擠效應：跟「比較西方」的人交往，才比較有可能獲得權利保障。「我今天就得知有一個台灣女同志，她的伴侶是越南人，依現在的規定她還是沒辦法結婚。這個規定強化了世界的不平等位階，強化了一個世界體系的分別，造成台灣對某些地區、膚色的歧視與不歡迎。」

同婚專法對跨國婚姻的限制，是否更確立了西方便是世界中心的論調？（GettyImages）

從名稱、內容到用字，沈秀華都認為同婚專法有許多為了妥協而刻意忽略之處，還要依靠今後不斷的訴訟與解釋才能處理。她坦承，會有這樣的局面，確實肇因於反同方對這個議題仍具有強大的影響力。

反對聲浪仍高漲 藍綠壓力爆棚

去年的公投結果表明，反同仍是台灣社會主流聲音。「看這次（專法）投票的過程就很明顯，民進黨要祭出黨紀要求黨員支持，沒有黨紀，民進黨很多人不敢投啊。國民黨也是，雖然有幾個人投贊成，但那幾個都在都會選區，選民組成本來就比較支持性別平等，其他很多地方、包括整個國民黨的立場也是反對，反同的力度還是很大的。」沈秀華指出，反同團體有很強的組織動員能力，也有很堅實的教會及企業系統支持，對藍綠兩黨都有很強的影響力。

台灣行政院長蘇貞昌為了同婚法案親自主持行政立法協調會報，還發表「致民進黨立院黨團成員」的文章，希望取得同黨立委支持。（蘇貞昌Facebook）

「應該說不管什麼政黨，你想在地方有席位、中央要執政，你就需要選票，而反對方有組織，有金援，也有像王雪紅這樣的大企業主支持，對政黨而言會是很大的壓力。投下贊成票的立委下次選舉我就讓你付出政治代價，長期以來，他們已經變成一股很強的政治力量。」沈秀華嘆道，相較之下，挺同團體大部分都是NGO，雖然也有能力號召群眾，但沒有錢，也沒有鐵票，影響力相對之下較為薄弱。

在表決同婚專法最為關鍵的第4條「雙方當事人依本法向戶政機關辦理結婚登記」時，立法院內113名立委共有66人贊成，27人反對，19人未出席或未表決，民進黨內除了林岱樺投下反對票之外，也有12名身處反同聲浪較大區域的立委，選擇了技術性缺席或不表決。

同婚專法三讀當日，儘管民進黨已出動甲級動員要求全體立委支持，仍有不少人選擇技術性棄票。（立法院直播畫面）

許多民進黨立委直言，某些反同民意高漲的地區，在投下贊成票後接到不少選民關切與責罵的電話，有些人更苦笑：「表決完都不知道以後還要不要選了。」與教會淵源頗深的趙天麟也曾表示，投贊成會被教會視為叛徒，投反對又將面臨黨紀，壓力真的很大，最終他選擇技術性迴避表決。

確實，在民間的反彈聲浪下，行政院版的同婚專法造成民進黨中南部立委極大壓力，高層也擔心表決時無法票票入匭，除了把草案內容微調成反同方較能接受的版本外，還出動行政院長蘇貞昌親自向黨員喊話，才在最後關頭穩住局面。

而立場向來較為保守、被視為相對反同的國民黨，在表決時，同樣出現了跑票的情況。

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《「婚姻平權、亞洲第一」過後 台灣同婚之路就此暢通？》。

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