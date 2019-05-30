《以恩寵之名》（By the Grace of God）是法國導演法蘭索瓦奧桑（François Ozon）最新作品，改編自轟動法國的真實事件，揭露教會神父性侵案過程，在柏林影展首映後大獲好評，順利獲得評審團大獎。儘管身為法國導演，柏林卻一直是其福地，他的作品在這裏收穫的獎項比康城更多。《以恩寵之名》打正柏林最關心的社會議題，有所斬獲並不出人意料。 撰文：寇斯珮

奧桑在新世紀崛起，很快成為叫好又叫座的導演，他幾乎維持了每年一部作品的頻率，也幾乎每有作品，都能順利入圍三大影展。《以恩寵之名》送往柏林影展之後，早已引起影迷關注，大家皆好奇奧桑會如何拍這個真實事件改編、又充滿爭議的故事。

《以恩寵之名》節奏得宜，人物層次豐富，可惜電影像把新聞片段剪輯在一起，難以產生光影的力量。（電影劇照））

這也是奧桑第一次改編真實事件，他原本只想拍攝一部講述男性脆弱的電影，但不經意之間發現了神父普雷納的性侵事件，為其中的人物所吸引，開始與受害者接觸。奧桑曾建議將他們的經歷拍成一部紀錄片，但當事人並不熱衷，反而希望奧桑把這些故事放在一起，拍成一部類似《焦點追擊》的電影。這就是《以恩寵之名》的誕生過程。奧桑自認是自己擅長的電影類型，他在過往的確關注邊緣人群，也書寫過性少數，在他的鏡頭下，無論多麼卑微的人物都能得到平等的注視，奧桑善於把握這種距離，帶着關切，又不致於高高在上。

電影從70位受害者中選出了三位，從三個人的視角敘述普雷納性侵案的受害者如何克服心理障礙，將事件帶到公眾視野下，並對神父和教會提起控告的過程。

（《以恩寵之名》電影劇照）

奧桑的眼光獨到，也選出了恰當的人物，銀行家亞歷山大是虔誠的天主教徒，有富足和美滿的生活，但為了讓自己的小孩明白是非，他開始尋求公義；法蘭索瓦在當年受到的侵犯並不是最嚴重的，但他是受害者中最具鬥志的一位，令受害者們團結起來，向教會質詢；伊曼紐則是受到侵犯程度較重的一位受害者，事件給他帶來了嚴重的後遺症，他也是受害者中社會地位及收入較低的一位。

這樣的人物選擇，為電影促成了一種微妙的中立平衡。亞歷山大並非要挑戰教會，他希望教會站出來承擔責任，更好地保護教徒，他也有自己的局限性，因為收入較高，一早過上了小康生活，也因為妻子在教會學校任職，較早表現出了妥協。反而另兩位角色的激進或脆弱，又或貧窮，令電影豐富了起來，沒有變成一種單調的敘述。

（《以恩寵之名》電影劇照）

奧桑善於挖掘人的潛在慾望和內心糾纏，在這部三段式的電影中，他不斷描寫三個當事人的天人交戰，穿插以無數信件、電話對話，完整地呈現了事件的始末，也不忘寫受害者的疑惑與分歧，增加了故事的厚度，提醒觀眾這是一件現實生活中發生的事件，它有更複雜的面向與層次。

電影的優點，恐怕也是導演面對的軟肋。《以恩寵之名》源於生活，因為事件的悲劇性及嚴重性，奧桑不得不放棄了許多。原本他很喜歡在虛實之間推進劇情，讓人物穿梭於現實和假想。在《以恩寵之名》，他盡量放棄了花俏的鏡頭技法，多數用平實的表現手法，以特寫與中景交代人物的面部表情和動作。對觀眾來說，此時的感受更像是在看現場還原片，並非電影。

（《以恩寵之名》電影劇照）

電影和現實一模一樣時，往往很難將它的內容昇華至更高的境地。每年歐洲影展都會收到大量反映現實政治及社會議題的電影，反映真實困境的同時，這些電影都很難從藝術層面有所作為。《以恩寵之名》算拋開隱喻，直面真實的作品中較為出色的一部戲，節奏得宜，人物層次豐富。可惜看到最後，它就恍如多集新聞片段剪輯在一起，卻難以產生光影的力量。它感人的來源，需要觀眾對性侵議題有一定的關注，也需要對教會中的體制有一定的認識。電影結束，觀眾會長嘆一口氣說，和現實一模一樣。

電影不僅如實反映現實，也應該留意藝術中還可呈現的「美學真實」。《以恩寵之名》似乎礙於先天不足，最終難有所作為，也為奧桑的作品集再添水準不穩的一筆。近年他的作品品質忽高忽低，為觀影平添未知數。所幸到了片尾，奧桑迅速冷靜下來，面對這一場仍沒有判決的案件，他最終選用了三人生活的一個截面來結束電影。提煉是一種能力，直至目前為止，奧桑還未能證明自己。

上文刊登於第164期《香港01》周報（2019年5月27日），原標題為《《以恩寵之名》追求真實有餘 藝術昇華不足》，網上標題為編輯重擬。

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