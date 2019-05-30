「棕地」問題纏繞香港數十年，為何特區政府至2013年才正式回應爭議、到2017年才進行開發研究？——「『棕地』這名字是我在2008年幫它起的。在我沒有提出『棕地』之前，香港根本沒有任何名稱來解釋那些土地。你連名字都沒有，政府當然不會重視。」公共專業聯盟政策召集人黎廣德說，「一切都只得逆來順受，誰叫香港是個無法伸展的『土地侏儒』。」 （「棕地達人」專訪三之二）

丁屋、棕地、發展商囤地，是困擾香港發展的三座大山。（梁鵬威攝）

《【棕地達人．一】揭開「土地侏儒」遮羞布：修不了的〈城規條例〉》提到，「棕地」面積自1980年代極速擴張，港英政府曾建議修訂《城市規劃條例》，以規管農地用途的變更，但最終仍礙於鄉議局及專業團體的反對，未有把具法律效力的「發展審批地區圖」擴展至所有地區；直到回歸後，特區政府曾於2000年建議修例，惟因鄉議局不滿而擱置；至2004年分三階段闖關，但通過首階段的「簡化規劃程序」後，因鄉議局不願就賠償問題讓步，至今沒有任何修例後續。而關注城市發展議題的黎廣德，於2005年獲委任「策略發展委員會」成員後，在策發會轄下「社會發展及生活質素委員會」的首次會議中，建議當局應優先處理三大議題，包括改革城規體制、改善居職分離及「修復新界地區受破壞和欠缺管理的地帶（即後來所指的「棕地」）」。

「兩個小時的會議，30多人圍在一起，每人講幾分鐘，講完後政府說會跟進。直到兩年後任期結束，我們才知政府根本沒跟進。」回想那場由時任政務司司長許仕仁主持的會議，黎廣德笑了笑，「他的作風是怎樣的呢？笑容可掬，很有耐心，每個人講完後他都沒有發動討論。這是很典型的政府做法。許仕仁可以幾有心跟進呢？後面的事大家都明白了。」與新鴻基地產過從甚密的許仕仁，在2014年被裁定公職人員行為失當等罪名，判監七年半。

黎廣德曾於林鄭月娥上任發展局長後，問及對方為何仍不修訂《城市規劃條例》，而對方指修例程序繁複，應該以個案式處理相關問題。（羅君豪攝）

「很不幸地，原來幾任政府都沒有魄力去解決這個燙手山芋。」黎廣德才明白，原來殖民政府如此，特區政府更變本加厲，「它要利用地產商和鄉事派的政治資本去處理敏感議題，自然不敢用自己的政治資本來處理土地問題。」黎廣德和特首林鄭月娥份屬大學同學，2007年對方上任發展局局長後，他曾問對方為何仍不修訂《城市規劃條例》；就他記憶所及，「林鄭認為修例要經過立法會，程序繁複，不值得做；應改用個案處理，從行政手段入手會更加有效率……大家說她『好打得』真是天大的誤會，其實她都避開了最敏感的問題。」

政府視若無睹，立法會也得過且過嗎？「我很難替議員回答。問題在於，我們的議員對這個問題有多覺醒呢？有多少議員是研究土地或城市規劃的？」有份創立公民黨的黎廣德坦言，政黨參政有不同考慮，不會花太多精力倡議政策，而他更傾向壯大公民社會的力量去推動改變。於是，他成立了「公共專業聯盟」，嘗試用公眾利益的角度向市民解釋複雜的議題，又於2009年出版《釋放香港》一書，冀向大眾解釋環境政策的優劣，當中正式引進「棕地」概念。

黎廣德曾經笑言，如果帶外國友人到新界的「棕色地帶」走一轉，對方可能會驚覺香港是第三世界的城市。（資料圖片）

他在《吾家吾土》這一章中寫道：「倫敦的發展策略特別鍾情於『棕色地帶』，要在新界找這些半開發、半廢棄或運用欠佳的土地可說是易如反掌。如果你帶一位首次來港的外國朋友，下飛機後閉上眼睛，先到新界區的『棕色地帶』參觀，滿目都是貨櫃場、廢車場，或是佈滿一地的輪胎、電腦和廢料回收場，你很難說服他香港不是位於第三世界的城市。」往後三年間，黎廣德不時在報章撰文，以揭示所謂「土地不足」的遮醜布，並把丁屋、棕地、發展商囤地視為窒礙香港發展的三座大山，力諫當局應致力理順城郊規劃，徹底改寫與地產霸權的博弈規則。

黎廣德引進「棕地」概念後，坊間的迴響如何、當局又有否接納有關建議？請繼續閱讀：《 【棕地達人．三】揭開「土地侏儒」遮羞布 香港變得不一樣了？》。

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《當「土地侏儒」遇上「棕地達人」》，相關文章如下：

【棕地達人．一】揭開「土地侏儒」遮羞布：修不到的《城規條例》

【棕地達人．二】揭開「土地侏儒」遮羞布：聽不入耳的「策發會」

【棕地達人．三】揭開「土地侏儒」遮羞布 香港變得不一樣了？

【棕地解鎖．一】遍布偏遠鄉郊 棕地是如何煉成的？

【棕地解鎖．二】車過人不過 被棕地佔據的攸潭美村

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