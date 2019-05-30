「棕地」問題纏繞香港數十年，為何特區政府至2013年才正式回應爭議、到2017年才進行開發研究？——「『棕地』這名字是我在2008年幫它起的。在我沒有提出『棕地』之前，香港根本沒有任何名稱來解釋那些土地。你連名字都沒有，政府當然不會重視。」公共專業聯盟政策召集人黎廣德說，「一切都只得逆來順受，誰叫香港是個無法伸展的『土地侏儒』。」 （「棕地達人」專訪三之三）

黎廣德於2008年把「棕地」概念引進香港後，不時在報章撰文，以揭示所謂「土地不足」的遮醜布。（梁鵬威攝）

在《【棕地達人．一】揭開「土地侏儒」遮羞布：修不到的〈城規條例〉》及《【棕地達人．二】揭開「土地侏儒」遮羞布：聽不入耳的「策發會」》中，提到黎廣德於2008年把「棕地」概念引進香港後，不時在報章撰文，以揭示所謂「土地不足」的遮醜布，並把丁屋、棕地、發展商囤地視為窒礙香港發展的三座大山，力諫當局應致力理順城郊規劃，徹底改寫與地產霸權的博弈規則。

「坊間陸續有迴響，但這些反應不是一朝一夕就有的，做政策倡議就是如此。」黎廣德說得雲淡風輕，但實際上，在2013年之前，當局根本沒有正式回應過他所提出「棕地」問題。記者翻查立法會資料時發現，在2011年1月，公民黨立法會議員梁家傑曾經以書面提問發展局局長林鄭月娥「會否檢討新界的規劃，以集中開發已被破壞的『棕土』地帶」，未有獲得林鄭正面答覆；至2012年2月公民黨立法會議員陳淑莊再以書面質詢林鄭時，明明英文文本提及「brownfield sites」這字眼，但在中文譯本中，卻變成「已發展用地」，而林鄭回覆時更將此理解作「已開拓但未進入發展的土地」，與「棕地」的概念風馬牛不相及。

當「土地侏儒」遇上「棕地達人」，香港還是變得不一樣了。（羅君豪攝）

「所以我說，政府很後期才承認『棕地』這字眼，你看它連翻譯都未必翻譯得到！」黎廣德說，這正正反映政府的落後，「你說她不懂也好，說她不上心也好，但這正正就是很可惜的事。」2012年3月，黎廣德所在的「公共專業聯盟」正式發表《新界棕土研究與土地發展方略》，詳細解構何謂棕地、緣何擴張，並首次提出「棕地優先」的可持續土地發展方略；在「土地問題」日益嚴重的當下，該策略得到不同團體的關注，在社會引起較大迴響。

到2013年1月，時任發展局局長陳茂波終於在網誌承認，新界至少有365公頃棕地，相等於19個維多利亞公園；不過，他當時認為，發展棕地涉及複雜的清拆、搬遷及賠償問題，並不簡單。儘管如此，「棕地」總算正式成為香港土地發展的主要議題，開始出現在官方論述中，並逐漸為市民所關注。

「我們其中一個很大的成就，就是找了一些年輕人來做研究，包括陳劍青、林芷筠他們，是他們幫我們做了第一份的棕地研究。所以你千萬不要說『棕地』有今天的發展就是我的成就，最主要的，還是因為有年輕人願意做這件事。」黎廣德又笑了笑說，「他們很有心，後來成立了『本土研究社』，也找了更多的年輕人，出了很多棕地報告，就像滾雪球一樣。當時我們也不知道有誰可以延續這個議題，這也算是公民社會發酵的作用，所以應該是他們的功勞。」

由黎廣德引入「棕地」概念至今，事隔十多年，政府終於進行開發棕地的研究。（資料圖片）

去年土地大辯論期間，「棕地發展」被列為短中期選項之一；至去年11月，港大民研的民調指出，有七成受訪市民支持優先處理棕地及發展粉嶺高球場。到今年5月9日，林鄭月娥亦在立法會行政長官答問大會上預告，當局將於月內公布《新界棕地使用及作業情況研究報告》；她又承諾，當局評估研究結果後，會優先把當中具房屋發展潛力的棕地交由相關部門跟進。

不過，黎廣德仍然慨嘆：「政府的步伐太慢了，如果當時（2005年）政府有反應，我那時給策略發展委員會的文件，許仕仁就已經可以馬上做嘢。那是十幾年前的事了，如果政府願意行動，社會也有期望，問題核心也已經指出來了，何必要拖到今時今日？很多土地問題，不是社會沒有提，只是政府沒有感覺而已！」

儘管如此，而《城市規劃條例》的後續修訂亦仍無期，但當「土地侏儒」遇上「棕地達人」，香港還是變得不一樣了。￼

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《當「土地侏儒」遇上「棕地達人」》，相關文章如下：

【棕地達人．一】揭開「土地侏儒」遮羞布：修不到的《城規條例》

【棕地達人．二】揭開「土地侏儒」遮羞布：聽不入耳的「策發會」

【棕地達人．三】揭開「土地侏儒」遮羞布 香港變得不一樣了？

【棕地解鎖．一】遍布偏遠鄉郊 棕地是如何煉成的？

【棕地解鎖．二】車過人不過 被棕地佔據的攸潭美村

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