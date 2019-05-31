土地供應專責小組（土供組）去年底就整體土地供應策略及土地供應選項提交建議，其中一項為「棕地發展應作為優先及重點推展的選項之一」，發展局也承諾就已規劃棕地繼續推動，其餘部分持續研究發展潛能。然而，僅是研究、推動、開發棕地，是否便符合土供組所指出「應就發展新界棕地制定整全策略」的意見？長期研究棕地問題的前立法會建測規園界議員姚松炎對此相對保留。 （此文章為上集）

「發展局現在的態度依然不夠積極，他只說要繼續開發棕地，卻沒有說要怎麼阻止棕地繼續擴張，政府如果不先凍結棕地，後面只會愈搞愈亂。」房產發展研究中心創辦人、因宣誓風波被禠奪議員資格的姚松炎指出，兩年前他曾在立法會上提醒政府，必須馬上凍結棕地擴張再進行開發，否則業者會另覓新地繼續原本的棕地作業，讓尚未被破壞的農地變成棕地，到政府有開發需求時，又要去收地賠償。

他認為，正確的步驟應是先修改法律，有系統地管制棕地，防止其持續擴張，並強力取締現行違規的棕土場；其次要統計已經被棕地化的土地，嚴格控制其不能再改變土地用途，並輔以相關的配套措施，把棕地造成的污染減到最低；最後才依據整理過後的結果，選出合適的地點進行開發，並安置相關業者。

姚松炎指出，政府應先阻止棕地擴張，然後再談開發。（黃偉民攝）

「這些我兩年前在立法會就講過了，不過政府擺明沒有這個打算。他們說『凍結』這個詞是錯誤的，違規建築才要『凍結』，但棕地不算違法， 所以『凍結』這個詞並不適當。政府也說，現行法律足夠防止棕地違法擴張，因此不需要進行普查，但事實就是，法律阻止不了棕地的擴張（2003年到2017年共增長了340公頃棕地）。」

土供組提交報告後，發展局局長黃偉綸曾於2月中交代棕地發展進程，表示當局將持續推動已規劃的古洞北、粉嶺北等340公頃棕地的發展，又計劃於今年第三季展開新田及落馬洲一帶的棕地研究，並於年中研究尚未規劃的760公頃棕地的發展潛力。姚松炎對有關措施不盡滿意，認為大多是「治標不治本」，但仍肯定政府的回應算是踏出了重要一步，也證明政府之前的說法都是拖延逃避的藉口。

發展局局長黃偉綸曾表示，將接納土地供應專責小組意見，持續研擬推動棕地發展事宜。（資料圖片／羅君豪攝）

業者非收回棕地最大阻礙

「過去政府一直拒絕談棕地開發的問題，民間用了快五年的時間說服政府，也做了很多文件的調查，但直到一年前政府還在動員說有很多棕地業者反對，而這些產業是香港經濟重要的一部分，實際上根本不是這樣。」他指出，較早前有傳媒報道，根據土木工程署去年講解多層棕地方案的區議會文件，其實棕地作業者普遍支持政府蓋高層建築物來安置棕地作業。

以洪水橋的棕地為例，經評估後約有八成的棕地作業能搬進高層，回收業、汽車修理、倉庫等都能進駐，不到兩成是大型機具的工程，就在旁邊保留一塊空地給他們繼續作業。可見經濟因素、業者反對等理由，並非如政府所言棕地難以處理的主因。

若有適當地點可進行原本作業，棕地業者並不排斥搬離棕地。（立法會圖片）

既然業者並非收回棕地最大的反對聲浪，那究竟是政府過於懈怠，抑或有其他因素導致政府處理棕地問題時總是窒礙難行？姚松炎認為，有三大來源是解決棕地問題的極大阻礙：「第一個當然就是地主，為了拿到更高的賠償金額，他會一直站在政府的對立面；第二個是黑社會，他們經營的公司多年來違規發展棕地，是用來營利謀生的重要工具；第三個就是區議員。」他解釋，區議員之所以反對收回棕地，通常都是同時身兼地主身份，有的甚至三種身份都有，就能運用黑道白道、各方不同領域的影響力，想盡辦法取得更高的賠償。

根據《蘋果日報》在今年3月初的報道，元朗41名區議員中，至少11名持有棕地，正在經營露天倉庫、貨櫃車場等棕地行業，其中一名區議員甚至被指具有黑道背景，但這些議員在討論棕地相關規劃時，卻總能毫不避諱地出席各種會議，不僅沒有申報利益，還頗有「球員兼裁判」之嫌。

何君堯曾在立法會會議發言討論洪水橋發展區，卻未有申報他擔任董事的公司持有大量棕地。（資料圖片／林若勤攝）

姚松炎認為，雖然政府已表態會繼續開發有發展潛力的棕地，但最後可能仍要調高收地價碼才能順利進行，畢竟這些反對勢力的影響不容小覷，但以政府提出的收地價碼，地主們會輕易妥協嗎？繼續閱讀：【棕地】短視近利與三大阻礙 棕地政策解救不了棕地（下）

上文節錄自第164期《香港01》周報（2019年5月27日）《短視近利 棕地政策解救不了棕地​》。

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