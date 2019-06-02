「釋放民運人士、平反八九民運、追究屠城責任、結束一黨專政、建設民主中國」，這30字是支聯會的五大綱領，三十年來貫穿港人心中，究竟是指日可待的理想，還是遙不可及的現實？悼念六四，我們固然可以把歷史不嫌其煩地複述，但如何傳承當中底蘊，梳理及深化往日討論，同時將這份對理想社會的堅持，放到香港的民主運動當中，也是不可迴避的一課。

1. 平反六四議案，有用還是無用？

「這幾句綱領代表港人要推動中國改變，而非被中共攪亂香港。這亦是我三十年來的理念。」支聯會（香港市民支援愛國民主運動聯合會）秘書李卓人感歎道，國內人權倒退、打壓維權升級，所以六四燭光晚會、遊行等，不僅是表達訴求的活動，也是推動中國民主與世界民主接軌的抗爭。

解放軍武力清場期間，李卓人在廣場上目睹單車載着死傷者駛過，而他本帶着在港籌得的190萬元捐款到北京支援學生，卻在準備返港的航班上被公安帶走軟禁數天，要簽署悔過書才重獲自由，惟捐款全被沒收……種種經歷令他感受至深，更令他自覺有責任傳揚鎮壓真相。自1995年經補選當選立法局議員，在外，李卓人組織悼念活動提醒大眾莫失莫忘；在內，他所屬的民主派陣營透過提出平反六四議案，在議會紀錄六四。

李卓人說：「議案最初由華叔（司徒華）提出，希望藉此令立法會成為每年討論六四的平台。另一方面希望向市民重申態度，同時迫人（議員）表態。許多時候建制派議員都不出聲、投反對票否決議案，我們希望讓大家看見他們面對大是大非的態度。」

李卓人認為，儘管民主派每年都說着相似的話，但平反六四議案並非行禮如儀的政治操作。（高仲明攝）

「本會呼籲：毋忘六四事件，平反八九民運。」1997年5月21日，時任支聯會主席司徒華在立法局動議「平反六四」議案，並獲過半數通過。自此，除了1998年臨時立法會未有提出議案外，每年民主派都在六四前後提出議案；起初主要由支聯會執委即司徒華、何俊仁、李卓人等提出，近年逐漸由民主派議員分擔，但全部不獲通過。今年立法會亦有民主黨主席胡志偉提出的「毋忘六四」議案，在建制派反對或棄權下，一如以往被否決。

特區政府從不主動提及六四，若想將此議題帶進建制，六四議案貌似是唯一選擇；不過，翻看近年辯論六四議案的紀錄，議員們發言時除了添加與當下社會脈絡的背景外，遣詞用字近乎原封不動。做了十八年議員、三度提案的李卓人認為，儘管民主派年復年說着相似的話，但議案仍有份量，而非行禮如儀的政治操作，「大家年年預期政府官員不會講、自由黨棄權，保皇黨亂講。只要民主派出席，就可以繼續說下去，只要一天未平反，一天都有討論的意義。」

在香港，六四悼念活動不單是一個集體記憶活動，更是一個政治活動。（林若勤攝）

2. 悼念初衷，是情感還是政治？

三十年前的4月，被迫辭去中共總書記職務兩年多的胡耀邦在北京病逝，由大學生發起的悼念活動，演變成「反貪腐，反官倒」（即官員倒賣緊張資源）的愛國民主運動，最後以當權者的血腥鎮壓收場。支聯會每年風雨不改，在六四前夕舉行不同紀念活動及遊行，亦在六四當天舉辦維園燭光悼念集會，螢螢燭光，代表港人從沒忘記歷史悲劇。今年，支聯會的六四悼念主題為「人民不會忘記——平反六四！公義必勝！」那麼，悼念究竟是為逝者、為公義，還是為未完的理想？

李卓人直言，上一代與下一代「悼念六四」的出發點截然不同：老一輩基於「中國人」情感、對民主自由等普世價值的追求、或當年眼見慘劇發生的憤怒及悲慟，但年輕一輩沒有這種情感可言，對政權的憤怒也從「追究」轉為「切割」。

但他強調：「對我而言，我不管你有沒有中國人感情，這非最重要的考慮，良知才是最重要的基礎，要求平反六四、譴責開槍，這是良知上的（基本）反應……不能強迫這一代承認自己是中國人，我亦沒辦法強加，當愛國已成為『dirty word』（禁忌字眼），我們不會要求大家一定要愛國，這是個人的選擇。」

葉蔭聰認為，悼念活動每年都有空間重新提問「意義」何在。（高仲明攝）

「悼念活動多由與政權相關的重要事件而起，也可與當下有關，所以原則上是『悼念』，但每年都有空間重新提問『意義』何在，它並非因為過去發生了，然後你便去悼念它。」嶺南大學文化研究系助理教授葉蔭聰則認為，悼念與否視乎觀點與角度，當中包括你站在什麼政治立場，如支聯會作為民主派陣營之一，其道德及政治基礎圍繞着六四，多年來對悼念有一種說法。

對政治團體而言，無論它用何立場看待此事，都涉及香港社會當下情況，與當下政治環境及議題結合起來，如《基本法》第23條立法、《逃犯條例》修訂爭議等。葉蔭聰認為，這說明悼念不單是集體記憶活動，亦是政治活動，「就如支聯會，每年主題都有改變，因為他們清楚知道這件事並非因為幾十年前發生，所以每年就做同樣的事（悼念）。他們每次都要有justisification（正當化）：為什麼每年都需要做一個這麼大型的集體活動呢？」

儘管多年來綱領依舊，支聯會每年悼念六四的主題也會隨着當時的社會變遷而有所改變，務求晚會的呼喊與時俱進，這亦反映平反及毋忘六四的深層含意並非鐵板一塊。又以台灣為例，台灣一直以來悼念六四的活動少之又少且規模不大，而近年則多了相關活動，葉蔭聰說：「這些都是與當下政治狀況有關，所以悼念並非只由三十年前的事所決定，每一年也有政治爭議。」當中的連結在於，台灣是在中國因素下爭取自主，難獨善其身。

繼續閱讀：

【六四六問思前路．中】悼念給香港人帶來什麼

【六四六問思前路．下】喊平反之外還可做什麼

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《六四六問 再思前路》。

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