若認為只是到訪一次朝鮮，接觸到的當地人始終有限，過去一年曾六度到訪朝鮮的旅行團領隊陳靜賢（Jacqueline）則有較多的觀察和體會。她在早前GLOs Cafe by fooody伙食工業主辦的朝鮮文化節分享會上提到，感受最深的是每次去這個國家，都像見證着重大的歷史事件，站在平壤街頭，會感受到該國領導人在國際上一舉一動帶來的影響，猶如跟她共同經歷一個時期。 （此文章為《朝鮮真假》之三）

【朝鮮真假】舞台化的背後 朝鮮人學中文也會自由戀愛？

平壤的外文書店把報道領導人特別重要外交事件的報紙放在當眼處出售。（歐陽翠詩攝）

像去年的朝韓峰會期間，當地報紙雜誌都全面報道，站在平壤街頭能確確實實感受到兩國關係的好轉；以時區的改變為例，平壤在2015年把全國時間撥慢半小時（快香港半小時）而自創「平壤時區」，到去年5月，朝鮮又把平壤時間調快半小時，與韓國統一時區（快香港一小時），象徵實現民族和解團結；到去年特金會之後，平壤街頭反美的宣傳海報也變少了，甚至再買不到反美海報和明信片。

和當地導遊聊天，除了能感受一下當地人的生活面貌外，更讓Jacqueline和當地導遊建立起關係。朝鮮人衣着樸素，款式變化不大，有一次，當地一位女導遊覺得香港團友的衣服很好看，就談起了服裝品牌。團友說平日會買Uniqlo和Zara的衣服，女導遊說平壤也有這些品牌的店舖，但價錢卻相差很大，一件在香港賣100至200元的上衣，在平壤卻標價100至200美元。

「後來我每次帶團，都會買GU和Uniqlo的衣服給這個導遊。這是外資品牌，需要有一定財力和權力的人才買得起。她很開心我們記得她。」 Jacqueline 說。

Jacqueline巧遇朝鮮足球勁旅「4.25體育團」，更和他們聊天起來。（陳靜賢提供）

有一次在飛機上，Jacqueline巧遇朝鮮足球勁旅「4.25體育團」，他們一行30人經北京轉機前來香港參加比賽。雙方雖然語言不通，但還是靠着肢體語言互相交流，她和坐在身旁的31號球員交換護照看，發現他們去過很多國家比賽，護照有一半頁面都蓋滿了不同國家的入境印章。

這些運動員一邊吃朝式漢堡包，一邊分享生活和手機內的相片。說到最後，對方用雙手在眼睛比劃了兩個圈圈，示意她稍後到香港的球場支持他們，到時候用望遠鏡找他就好了。結果她到場看了這場球賽，守了這個三萬呎高空的約定。

站在不同的角度看同一件事情，會有不同的看法。像不少人認為，整個朝鮮旅遊只是官方讓遊客看到的一場「戲」，但對那些能接觸旅客的當地人來說，可能是接觸外面世界的窗口，又或是展示自己生活的一個機會。

在平壤街頭總會看到當地的官方宣傳海報，地鐵站附近也不例外。（歐陽翠詩攝）

我們的真假疑問VS他們的美醜判斷

我們眼中認為的真和假，很難用來分辨和判斷朝鮮。文化史學家Daniel Boorstin批評大眾觀光的興盛，讓遊客明白旅遊體驗一體化或有形塑的成分，繼而放棄追求真實性，接受了觀光環節中的「假事件」（pseudo-event）。但落到朝鮮的例子中，卻讓人異常糾結─這些觀光環節的「假事件」，似乎是唯一能窺探朝鮮真象的方式，而遊客卻期望，從這些「假事件」之中看到「真實性」。但這種真假的糾結，是否真的恰當？而答案又是否那樣重要？

Jacqueline提到有一次，有團友在一個景點看到地上積水中的倒影，覺得有點像「天空之鏡」，想「打卡」拍照。當地人看到後很緊張地走過來，想弄明白團友在拍什麼，後來一個朝鮮人上前指斥團友，十多個朝鮮人再圍着他們來指罵，甚至搶去了導遊的證件，質問為何他容許團友拍這樣的照片。最後經過導遊解釋，才得以解決事件。

在朝鮮拍攝「天空之鏡」，原來竟也是當地人的禁忌。（陳靜賢提供）

「後來問導遊，他們為何那麼執着於那張照片？原來他們說地上有積水，代表他們的基建很差，拍出來的地面是不美的，在凹凸不平的地面看他們的國家，也是不美的。他們對美有一種二元的執着，會覺得世上只有美醜、好壞。但反過來看，我們去看這個國家，是否也只有二元的角度？我們去質問他們做的事情是真還是假時，也視乎我們用什麼樣的尺度去量度他們的生活，正如他們也是用對美的執着去量度我們的行為。」 Jacqueline說。

朝鮮人的生活深受着領導人和其他國家的互動影響着，近年來起着明顯的變化。（資料圖片）

後記：平壤看到的，並非全部 當地人的生活深受朝鮮與美中韓關係的影響，特別是金正恩上台之後的轉變，令遊客有深刻體會。這種改變不只限於遊客，還有那些與遊客有過短暫接觸的當地人，當那些中學生和外國遊客聊天後，會不會對外面的世界有不一樣的憧憬？當導遊從遊客口中了解到朝鮮與其他國家有何不同後，會怎樣看待自己的國家？ 這些充滿「變數」的體驗，源於這個神秘國度正處幻變和改革當中，也在媒體的報道下增添了人們的好奇心，也許亦因為此，才讓旅程那麼難忘。對於旅程中真與假的疑問，正正因為解不開，可以作為一個窗口，讓我們反思如何在旅程中去觀察，又如何去看待一個世界觀與我們如此不同的國家。 而在新義州前往平壤的六小時火車路上，窗外那片一幅又一幅泥黃色土壤種不出綠色植物來的景象，時不時在腦海中提醒着，平壤看到的，並不是全部。

重溫《朝鮮真假》報道文章：

【朝鮮真假】現代化生活變成奇景 窺探媒體形塑下的朝鮮日常

【朝鮮真假】舞台化的背後 朝鮮人學中文也會自由戀愛？

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）中的《親自遊走於虛實之間 窺探媒體形塑下的朝鮮日常》。

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