【六四三十】民間記住六四情感主導？　劉銳紹：官方解結了無寸進

六四事件三十周年，香港民間將悼念六四的焦點，普遍集中於傳承與「鎮壓」及「民主」等相關的記憶。然而，「六四鎮壓」與「八九民運」密不可分，當香港同時作為理解及承傳兩者的重要基地，為何多年來主要將前者牢牢烙印？隨着香港於1997年回歸，近年迎來「一國兩制」新形勢，大環境的轉變，又怎樣影響港人看待六四的歷史維度相對平面化？ （《香港民間所記住的六四是如何形成的》下集）

上文：

【六四三十】誰書寫了香港民間所記住的八九六四？

上文提及，香港人所記住的六四主要是由主流傳媒及支聯會所鞏固，並一路傳承，成為民間的集體回憶，當中亦為六四賦予了不同意義及情感。然而，以悲憤情感為主導的集體記憶，會否只傳承了一部分的歷史？港人的認知和香港大環境的轉變，如何令大家的六四心結多年難解？

「平反六四」在多年來成為追求民主的圖騰，亦被主流大眾逐漸二元對立認為是社會變革的先決條件。（資料圖片 / 鍾偉德攝）

當年親歷八九民運、時任《文匯報》記者的時事評論員劉銳紹如今回望，認為其中一個原因是香港人將社會變革的希望簡單歸納在「平反六四」上：「大家會覺得『平反了就可以』、許多後續變革便會出現，就如文革後四人幫倒台大家所期望的後續一樣。所以社會便會普遍認同在道義感情上需要悼念六四，而不會再深入探討這段歷史其他的精神延續。」

他續指，香港回歸後的時局變化、加上中央近年的強硬方針，自然對大家造成「理想的爆破」，更加會將「平反六四」看成社會改革的先決條件，「中央對港政策逐步收緊，更加會令民間變本加厲，覺得『不平反一切免談』。」

劉銳紹歸納，港人以往將社會變革的希望寄託在「平反六四」上，加上中央的毫不鬆口，令大家將六四的「結」越綁越實。（鄭子峰攝）

平反六四的執念與解結

民間有這種絕對的「All in or Nothing」思維，以致大家對六四的結難分難解，劉銳紹更直指是官方多年來對解六四的結「無所作為」，才迫使民間將焦點愈來愈聚焦在局部片段，無助大家從全盤歷史中思考更多。他認為，官方在討論整段民運歷史時，封閉了許多本來可以進一步溝通的空間，更在詮釋事實時以點蓋面，令民間處於弱勢，難免在記憶六四時側重在單一片段上。

劉銳紹在六四二十周年時，曾撰文提出六四的結需要「官民一起解」。主張階段論的他，曾提議先從撫慰六四死難者家屬、或容許流亡在外的非核心異見人士回國入手，逐漸醞釀氣候，以求真相有水落石出一日、達成「大和解」：「一下子『平反六四』當然難操作，但是可以創造條件，從容易的地方入手。有公權力的人始終有責任在緩和工作上多走一步。」

劉銳紹曾主張階段式解結，先從撫慰六四難屬入手，但奈何多年來當局仍視他們為嚴密監控對象，無助六四解結。圖為天安門母親成員，他們早前在六四三十周年之際，悼念死難者。（資料圖片 / 天安門母親）

然而，事隔十年，他慨歎從不同的實際觀察中，發現官方在主動修補關係的態度是「前進兩步、後退兩步半」，至今令死結多年如一：「官方雖然可謂『一統天下』，但它（對討論六四）沒有信心，然後全當大家是對抗，只是令民間對六四的結綁得更死。」

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《八九民運30年 民間是如何記住「六四」的》。

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