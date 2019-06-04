《牛津解密》（The Professor and the Madman）可謂命運多舛。米路吉遜早在1999年買下書籍《The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words》版權，經過二十年才搬上大銀幕。米路吉遜更找來辛潘演對手，原本苦等二十年已算是話題，再加兩大影帝聯手，米路吉遜原屬意將這部作品精心打磨，再拍一部贏盡口碑的電影。想不到投資方在後期嫌製作費超支，停止再給劇組預算，又想要改編電影內容，米路吉遜與投資方對簿公堂，最終這部作品的導演落款為P.B. Sherman，米路吉遜拒絕為電影宣傳，《牛津解密》的英國放映活動全部取消，在美國則只在有限範圍上映，與當初米路吉遜設想的規模已經相去甚遠。 撰文：寇斯珮

原著書籍在當年問世時已引起轟動，英國政府將這一段故事塵封了百年。主題為編纂牛津字典的過程，看似合家歡，其中頗有爭議。米路吉遜飾演主編，來自蘇格蘭的商人之子，本身無大學學位，接下工作已被學界看淡，為了完成編纂，他找來殺人犯及精神病患邁納醫生（辛潘飾演）加入團隊，更掀軒然大波。電影集中火力講兩人如何進入字典編務團隊、互相認識的過程，更用大量對手戲描寫二人百年前的友誼，看牌面也相當討好。

《牛津解密》電影劇照

有人形容本片為英國版《字裡人間》（六年前在港上映的日本片），這種比較不無道理。兩片都在故事中穿插不少文字遊戲，藉遊戲使觀眾了解兩位角色對詞彙的愛，但《牛津解密》顯然比《字裡人間》的文本複雜許多。

米路吉遜是虔誠的天主教徒，同時又持保守的右傾政治觀點。這些背景潤物無聲，持續在他的作品中留下痕迹。回望前作《驚世未了緣》、《耶穌受難記》、《鋼鋸嶺》無一不滲透出宗教意味，人物也充滿濃厚的貴族氣息。《牛津解密》也不例外，主角莫雷教授雖然不是世襲貴族，但天主教教義極大程度影響了他對學術的態度，藉助教義，他也不斷試圖理解和原諒邁納醫生的缺點及脆弱。戲中其他皇家學者，在他眼裏是名不副實的貴族，因為他們用世俗的眼光審判兩位主角，電影中處處暗示，這些人偏離了天主的教誨。

《牛津解密》電影劇照

從另一角度看，《牛津解密》也是米路吉遜的一次反擊，它瞄準荷里活目前興盛的「政治正確」，發出了強烈的質疑。百年前的史實正好變成了當下的一個隱喻，邁納醫生不僅是殺人兇手，精神也不健全，從當年貴族學者的倫理道德界線判斷，他的確難容於世。米路吉遜借角色之口，指出人孰無過，如果想廣納賢才，就必須摒除偏見，讓人才發揮所長。不管創作者如何否認，很難相信這樣的情節與目前動輒杯葛抵制創意人士的風潮無關。

我們難以分清米路吉遜的這一番肺腑之言是由來已久，存放了二十年終於不得不發，還是在政治正確的抵制風暴中不吐不快，唯一可以肯定，這絕對是他的真實想法。甚至因為他的言論和政治立場，他在頒獎禮上都會被司儀開玩笑。他卻從未改變過作風，依然故我。

《牛津解密》電影劇照

同樣未變的，是他心中的白人優越感。更詳細說，或者不止白人，他相信某一部分人比其他人群更加高貴。於是在他的電影作品中，主角們面對的疑難都帶有強烈的宗教意涵，都是經典的試煉。而只要他們帶着堅實的信仰，無懼世俗的眼光，他們的靈魂都得到了安撫和救贖。邁納醫生的「過錯」和「瑕疵」經過反覆詮釋之後，終於獲得大部分人的包容，米路吉遜將這一行為和過程視為高貴的行徑。其他的社會階層或角色，在他的語境中完全消失，或者僅作背景，沒有實際的意義，他也體察不到這些人的苦難，或者他根本不感興趣。

關於包容的結論或許沒錯，米路吉遜卻一如既往地錯解了。多年來，他的精英主義和自戀情結並未減少，堅持認為尊嚴和權利屬於聰明和高貴的人，他的電影也就不斷地重複拋售這樣的意念。寬以待人並不是一種錯誤理念。然而，在米路吉遜的心中，顯然不是所有人都有機會得到救贖。

《牛津解密》瞄準荷里活興盛的「政治正確」，發出強烈的質疑。百年前的史實，正好變成當下的隱喻。（電影劇照）

米路吉遜的關懷很限量，不禁令人好奇：在那個完全遵照他創作意圖的版本裏面，《牛津解密》到底與如今的版本有何出入？是會更加激進右傾，還是更加「自掃門前雪」，避而不談？總之，唯有神聖的，才可永存。其實每一部米路吉遜電影，就是他呈現「神聖」不同側面的過程，這些側面大同小異，最後只能淪為一種技術性修辭手法。儘管我們相信他在技術上如此出色，卻始終難覓更深的意蘊。

《牛津解密》電影劇照

上文刊登於第165期《香港01》周報（2019年6月3日），原標題為《《牛津解密》狹義的高貴與狹義的救贖》，網上標題為編輯重擬。

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