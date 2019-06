《牛津解密》(The Professor and the Madman)可謂命運多舛。米路吉遜早在1999年買下書籍《The Surgeon of Crowthorne: A Tale of Murder, Madness and the Love of Words》版權,經過二十年才搬上大銀幕。米路吉遜更找來辛潘演對手,原本苦等二十年已算是話題,再加兩大影帝聯手,米路吉遜原屬意將這部作品精心打磨,再拍一部贏盡口碑的電影。想不到投資方在後期嫌製作費超支,停止再給劇組預算,又想要改編電影內容,米路吉遜與投資方對簿公堂,最終這部作品的導演落款為P.B. Sherman,米路吉遜拒絕為電影宣傳,《牛津解密》的英國放映活動全部取消,在美國則只在有限範圍上映,與當初米路吉遜設想的規模已經相去甚遠。

撰文:寇斯珮