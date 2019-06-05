「圖畫書在歐洲有很好的發展，他們有床邊故事，你想想二十一世紀的中國，政治環境並不容許你去講這些，加上華人社會常常強調要多看字，十年前的香港也是這樣。」比起繪本一詞，霍玉英偏好以圖畫書稱之。她是香港兒童文學文化協會會長，對圖畫書的發展向來上心。 霍玉英退休前在香港教育大學教授兒童文學，教學上不時用上圖畫書作文本，但這些文本大多來自外國及台灣，鮮有本地創作。2007年，她受邀成為內地豐子愷兒童圖畫書獎的顧問及評審，眼見內地近年有不少優秀作品出現，不禁反思為何香港沒有自己的圖畫書。

承接上文：【童年童書．一】繪本盛行 好書哪裡尋？

內地及台灣近年亦出現不少原創圖畫書。（黃寶瑩攝）

追溯歷史，香港曾在上世紀五、六十年代引入不少外來圖畫書，但這些故事都被巧妙地重繪，許多人不知不覺接觸了好些經典作品。說的是1953年創刊的《兒童樂園》，這本雙周刊雜誌曾是不少人的童年回憶。

據說《兒童樂園》初期參考自日本兒童刊物《小學生》，後來慢慢發展出自己的特色，曾刊載原創作品《小圓圓》及大量譯介外地圖畫書，高峰期銷量達六萬本。「你不會想到，許多台灣朋友小時候曾在重慶南路（書局街）接觸過《兒童樂園》，看過裏面的內容。」

《兒童樂園》譯介外國作品

霍玉英曾做過相關研究，發現《兒童樂園》無論在揀選作品還是排版上，都有其獨到之處，譬如受版面篇幅所限，編輯會將幾十頁的故事濃縮為幾頁，重繪及編排內容。有些翻譯更非常具本地特色，以1963年美國作家Maurice Sendak的《Where the Wild Things Are》為例，《兒童樂園》在1967年重繪時，譯為《我是犽猢》；1987年台灣漢聲出版社譯作《野獸國》，2009年內地出版社則譯為《野獸出沒的地方》。霍玉英指，犽猢是一個很粵語的說法，意指怪物，很貼地。

雖然這不過是一本兒童刊物，但從研究的角度而言，《兒童樂園》帶來的影響很大，一來小朋友可與世界接軌，其次它亦開啟本地兒童文學的論述。她曾粗略計算《兒童樂園》一期翻譯兩至三本外國圖畫書，一年約27期，大約翻譯60本，出版超過四十年，除去後期重複刊登相同的故事，合共翻譯了1,200至1,500本書。1994年《兒童樂園》因經營問題而停刊，此後沒有出版社可承接這陣譯介風潮。

霍玉英教授兒童文學多年，近年積極推動本地原創。（黃寶瑩攝）

台灣在1992年訂立版權法後積極購買版權，大量出版翻譯本。霍玉英說：「台灣在翻譯版權上做得很好，有很多專業的翻譯人才，有日文、有英文，有法文，有個小出版社叫米奇巴克，專出法國童書。」近年台灣本土亦有人推動原創繪本，雖然數量上難與翻譯繪本比較，但質量不俗，在國際間斬獲不少獎項。

作為豐子愷兒童圖畫書獎的評審之一，霍玉英這些年接觸到不少來自各地的佳作，「可能我教書，常常覺得本地年輕人很叻，卻沒有機會讓他們了解多一點、認識多一點、畫得好一點，我就想能否辦一個獎，讓有才華、有天份的人實踐理想。」她向香港藝術發展局申請資助，2013年設立香港圖畫書創作獎，每兩年舉辦一次，並在獎項舉辦前後，邀請兩岸三地的創作者、編輯、評論人來做講座，加深本地創作者對兒童圖畫書的認識。

三屆下來，霍玉英看到參加者的藝術水平逐漸提高，質量也愈來愈好，有兩本作品面世。「其中有很多是滄海遺珠，他們若願意作出修訂及調整，譬如邏輯性、敘述、文本與圖畫之間的關係等，也是有機會出版的。」由得獎到出版，是一條漫長的道路。以高佩聰的《等待》為例，前後花了兩年多修訂，由黑白素描到後來添加顏色，圖文的關係更為緊密，此作後來更奪得豐子愷兒童圖畫書獎佳作獎。第二屆首獎《你會咚咚咚嗎？》，作者張韻珊用了近一年時間修訂圖文，從單頁轉成跨頁，文字再三斟酌。「我們着重質量，不希望出得太快，應該說快的前提是要優質，快也要過得到自己，不然，對創作者來說不是好事。」

高佩聰的繪本《等待》，從獲獎到出書，需時兩年多。（黃寶瑩攝）

好書可以直擊人心

一本圖畫書只有三、四十頁，圖多字少，製作卻不簡單，耗時以年計，這也是為什麼原創圖畫書向來少人做。她笑說：「你想想，香港的職業作家若用兩年半出一本書，如何生活？」但在外國或內地，用幾年時間出一本圖畫書並不是孤例。內地作家周翔的《荷花鎮的早市》，由創作到出版經歷了十年，另一本作品《一園青菜成了精》，原先與最後出來的模樣並不一樣，作者最後用左手繪畫，呈現了另一種感覺。「一本書很講氛圍，可能調來調去都調不到想要的顏色或氛圍，等於我們寫文章一樣。」圖畫書中的細節等同文學手法的鋪墊、前呼後應、懸念，也講求佈局與技巧。

這考驗編輯的眼光與功力，可惜的是，香港目前並沒有太多有經驗的圖畫書編輯。霍玉英指，圖畫書着重圖文關係，可以是圖文互配，也可以是圖文相悖，「而現時在香港做圖畫書的朋友，圖文是同一個人負責時，或會偏重一方，可能他畫畫比較叻，不太擅長文字，有些是文字寫得很好，畫畫未必擅長。圖文不是同一個人，那編輯是否能夠扮演好橋樑的角色，給予適當的意見，這是一個考驗。」那一本好的圖畫書該是什麼模樣？「能夠直擊人心。」她說得直接。「圖畫書的好處是，看圖便能猜到故事，去海外書展，可能看不明白文字，但看圖大概估到它的意思，如果我看不懂文字，依然能被感動，這本書必定是好的。」

內地在上世紀五、六十年代便輸出圖畫書，雖然製作粗糙，卻是兩岸三地最早輸出作品的地方。（黃寶瑩攝）

好的繪本對小朋友成長有很大的影響。霍玉英常常感嘆活在一個物質匱乏、沒有機會接觸繪本的年代，「如果我小時候有看過這些書，我想我的性格不會這樣。我們可以在圖畫書中學習到很多，這些學習不是指教訓。」她指着眼前的比利時作品《稀里嘩啦噼里啪啦！》說：「你看這個爸爸多好，如果我爸爸跟我看這些書，他的性格會變成怎麼樣呢？可能會體諒我多一點，小朋友就是會害怕，會被某些聲音嚇怕。這也是圖畫書的奇妙之處。」

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《一同看繪本》。

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