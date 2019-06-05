入場看《不老的戰跡》（They Shall Not Grow Old）前，必須弄清幾點。一，這是一齣紀錄片；二，嚴格來說，裏面不單沒有劇情，就連角色都沒有；三，電影由一戰歷史影片數碼修復製成，所呈現的乃真實戰場，故此不乏血淋淋、甚至屍骸遍野的鏡頭（真血真屍！）——有鑑於此，本片某程度應列三級，畫面多少令人不安。惟以上種種，卻無損本片的高質及可觀性，不似一些紀錄片令人昏昏欲睡；反之，這絕對是齣媲美經典的精彩傑作，大人細路都應看看，尤其是「戰爭迷」。

本片為紀念一戰一百周年而拍，由《魔戒》三部曲導演彼德積遜（Peter Jackson）操刀，在BBC協助下，畫面用了分布英國多處的帝國戰爭博物館（Imperial War Museum）收藏的史實片段，聲音則編輯自超過600小時的老兵訪問。可見，這齣紀錄片的製作何其恢宏、認真，務求將最真實的戰場狀況、前線士兵最真摯的感受帶給觀眾。

《不老的戰跡》電影劇照

雖然本片為紀錄片，但卻極力拍成劇情片般——比較「真人真事改編」的電影，這無疑更真實，甚而接近百分百的真實；較諸一般紀錄片，多添了故事性，以至起承轉合，當然最後還有回甘餘韻，透過「由下而上」的視角為大家完整道出何謂從軍打仗。

筆者常云，要評價一齣電影，至少可分五個方面，分別是人物、劇情、氣氛、言志，最後還有技術。可以說，儘管《不老的戰跡》沒有角色，沒有故事，但前兩者的評分卻非零分，而是絕對合格有餘，至於氣氛和言志方面，更可能是一眾戰爭電影中最有力、最真切的一齣，另外技巧上的場景、音效等，也沒有什麼可挑剔餘地。所以，只要做好期望管理，突破文首所提及的三大障礙，《不老的戰跡》肯定不容錯過。

《不老的戰跡》剪輯自帝國戰爭博物館的史實片段，並加入老兵訪問，讓觀眾重新反思戰爭的意義。（電影劇照）

電影暗含角色及故事，片中「主角」乃一個個退休老兵回憶過去的合成體，故事則講述「他（們）」參軍的始末經歷。本片的表達手法獨特創新，由老兵們緬懷軍旅生涯講起，惟全片卻沒有他們出現的畫面，熒幕僅由一段段歷史片段剪接串連；對此，觀眾初看難免不慣，但是隨着「劇情片化」的處理方式，愈看愈吸引。

「劇情」脈絡是「他（們）」尚未成年就被政治宣傳（propaganda）引誘入伍，只經過簡短而刻苦的訓練後即被派上戰場，繼而在環境極端惡劣的戰壕裏生活，包括吃喝拉睡均擠於此狹小通道，掉落糞坑也連日無法洗澡，心理上還要面對生死一線的恐懼，每分每秒都活於炮聲及炮彈之下。

《不老的戰跡》電影劇照

更莫說，終有一日要離開戰壕這個「安樂窩」，被命令在槍林彈雨下打肉搏戰，包括麻木地向前進逼、麻木地看着身邊戰友倒下、麻木地將眼前敵人殺死。即使有幸撐到最後沒有送死，得悉停戰喜訊也身心俱疲，無法慶祝，退伍後亦往往遭人白眼，既難重投職場，亦難跟沒上戰場的親友好好溝通。電影絕對不乏故事性，非但段落分明連貫，人物描寫也堪稱全面，盡訴「他（們）」的從軍慘況。

本片高舉反戰，還體現在對敵人的刻劃方面。畢竟，敵人到底跟自己一樣，並非全是殺人不眨眼的機器，都有人性，都會逃亡，以至跟自己友好；二來不少軍人皆為未成年者，無知地被派上戰場；三來彼此都不執念誰勝誰敗，只不約而同盼望戰事早日結束。電影言志層次之高，乃非一味抹黑敵人，而是提倡彼此一致反戰，大家不過「各為其主」，更準確說是被逼上戰場。

《不老的戰跡》電影劇照

本片英文名為《They Shall Not Grow Old》，固然呼應了片中老兵回首過去的設定，但更重要是，揭示許多未成年士兵英年早逝、戰死沙場的慘烈結局。

這齣電影是戰爭迷必看，除有助大家認識軍服、戰壕的背後真相，也讓全人類掃去對戰爭的浪漫「迷」思，包括不要發動戰爭。最後，讓筆者分享一段歌詞，這正好與《不老的戰跡》主題互相呼應：

Where have all the young men gone? Gone for soldiers, every one. When will they ever learn? When will they ever learn?

上文刊登於第165期《香港01》周報（2019年6月3日），原標題為《《不老的戰跡》一戰從軍實錄 戳破戰爭迷思》，網上標題為編輯重擬。

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