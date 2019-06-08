坊間不少非牟利團體近年亦看到繪本的價值，聯合本地作家及畫家推出不同題材的教育繪本，藉工作坊及讀書會向小朋友傳遞信息。譬如樂施會推出《如果世界是100人學校》、《風吹過，粟米田》、《神奇小盒子》、《妖怪吃掉我的家》、《神秘的可可豆》等繪本，講述貧窮、糧食、氣候變化等議題，做得有聲有色。 香港社會服務聯會2016年亦出版《爸爸媽媽還愛我嗎？》，講述父母離異後依然共享親職，給予子女關懷。去年年底再接再勵，出版《我家來了一頭大象》，講離異或喪親後，家中來了一頭大象，擋在父母與子女之間，小朋友感到徬徨及無所適從。 （此為兒童讀物系列之五）

承接上文：【兒童讀物．四】黃雅文：好書未必銷量好，出版也不一定要賺大錢

近年愈來愈多團體透過出版繪本，向小讀者介紹社會議題。（鄭子峰攝）

社聯家庭及社區服務總主任梅偉強指，很多時父母分開，對方會來探小朋友，但又想從小朋友口中套料，小朋友很為難，「我們希望帶出共享親職的概念，因為傳統華人對這個概念接受度較低，離異雙方最好不要見，但西方社會不一樣，甚至會一起商量小朋友的事，所以，我們想透過繪本帶出離異家庭的狀況，反映小朋友夾在中間的難處。這些事情好難講，用繪本的方式講故事，效果似乎比較好。」

梅偉強說，這兩本繪本的對象不只是離異家庭，而是面向社會大眾，因為普羅大眾的認知正正影響離異家庭如何處理親子關係。「《爸爸媽媽還愛我嗎？》得到賽馬會資助，印了一萬本，派發到學校、社福機構，也希望將信息傳達到不同家庭。」許多學校、家庭現時仍向他們查詢繪本庫存，反應不俗，或許與內容貼近現實，容易得到共鳴有關。「我們向前線社工了解個案的常見狀況，繪者也是家庭創作組合，爸媽負責文字創作，囡囡負責畫畫，初稿出來後交給社工同事看看有什麼建議。」

梅偉強認為繪本能夠將難以啟齒的信息帶出，適合親子共讀。（鄭子峰攝） 加入地標港式元素 在構思繪本時，梅偉強不時提醒團隊不要滲入教化元素，畢竟繪本不是教科書、數據分析，「我們一直跟創作者說，不要說教，我們更着重繪圖及內容設計，也會加入一些香港元素，譬如藍屋、立法會、天星碼頭及電車等建築物及交通工具。」他認為，繪本是很好的橋樑，有助推行公眾教育及提升大眾意識，進而鼓勵相關家庭在發生問題時勇於求助。

在繪本中加入本地元素，能夠讓讀者更快融入故事中，更有共鳴感。（鄭子峰攝）

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上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《一同看繪本》。

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