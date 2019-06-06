亞馬遜（Amazon）創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）曾說，創立太空公司藍色起源（Blue Origin）才是他最重要的工作。 貝佐斯在上月初不但發布了月球登陸器「藍月」（Blue Moon），以配合美國太空總署（NASA）在2024年載人重返月球，更再次闡述殖民太空願景，聲稱是拯救地球的唯一途徑。 到底貝佐斯打算如何實現他的太空夢？而這又是否真的可以拯救地球？

「20秒倒數……」從土星5號（Saturn V）火箭升空，到岩士唐（Neil Armstrong）踏出那「個人一小步，人類一大步」，藍色起源的發布會以重播阿波羅11號（Apollo 11）任務片段揭幕。播完後貝佐斯步出笑說：「嘩！若這打動不到你，你來錯了場合。」

那年，五歲的貝佐斯在電視機前見證這歷史時刻，這一幕對他影響極大：「（我想上太空的夢想）從沒改變，熱情從沒退卻。」有識於微時的朋友笑言，貝佐斯創立亞馬遜，只為賺取太空計劃的經費，貝佐斯對此不置可否，但他曾說，藍色起源是「他現時最重要的工作」，每年更會出售價值10億美元的亞馬遜股票，注資到這間公司。

兒時目睹阿波羅任務登月一幕，啟發了貝佐斯的太空夢。（Getty Images）

貝佐斯想上太空的理由從未變過。他在發布會上展示一張他接受地方報紙訪問的剪報，照片中的他頭髮濃密。「這是我高中的模樣。」他說，「我想大家特別留意這段引述：『地球是有限的，若世界經濟和人口持續膨脹，太空是唯一的出路。』至今我仍然如此相信。」

相對地球，人類很渺小。貝佐斯認為，這種想法已經不再絕對：「今時不同往日，地球不再大，人類才大。地球似乎相對我們很大，但它是有限的……地球上有迫切的問題，而我們正致力解決，我指的是貧窮、飢餓、無家可歸、污染、過度捕魚……但我們也有長遠問題需要解決，其中之一是我們最終會用盡地球上的能源。這是簡單算術，這將會發生。」

貝佐斯認為，地球資源有限，終將耗盡，只會限制下一代發展，降低生活水平，殖民太空才是出路。（Getty Images）

主張人類變「多行星生物」

貝佐斯指，作為生物，人類會有新陳代謝，每人平均只需97瓦特的能量，但活在發達社會的人類，每人平均使用逾10,000瓦特，「我們活在動態和增長的世代，你的生活比祖父母一代好，一大原因是我們有能力隨意使用這麼多能源。」他聲稱，現時全球能源消耗的複合增長率是每年3%，即每二十五年翻一倍，但沒人想停止使用，最終令人類陷入困境：「當無限需求遇上有限資源，會發生什麼？答案極之簡單：配給。這是我們即將走上的道路，將首次令下一代活得比我們差。」

這個看似無解的困局，在貝佐斯眼中卻極易解決—只要移步到太陽系，就會有無限資源：「我們面臨着一個選擇：到底是想發展停滯和進行配給，還是想持續增長？這是簡單的選擇。若我們去太陽系，我們可以有1萬億人口，意味着有可能出現1,000個莫扎特和1,000個愛因斯坦，那將是一個令人難以想像和充滿活力的文明。」而月球，就是距離最近的太空資源所在地。

NASA探測到月球南極（左）及北極（右）的水冰分佈（藍色）。（NASA照片）

沙克爾頓坑（Shackleton Crater）位於月球南極，很可能蘊含水冰。正如NASA署長布列登斯廷（Jim Bridenstine）今年3月在一場太空研討會指出，NASA科學家從印度月船1號（Chandrayaan-1）的任務數據估算，月球兩極或有1萬億磅水冰：「這意味着（可在月球上）維持生命、呼吸空氣，有飲用水、氫和氧，這些都是火箭推進所需的。」

月球的資源不只吸引「藍色起源」，美國總統特朗普也命令NASA送太空人重返月球。今年3月美國副總統彭斯（Mike Pence）表示，NASA必須在2024年讓首名女性登陸月球，並在國家太空議會（National Space Council）會議上說要「用任何必要手段」讓太空人在2024年重返月球。另一方面，中國官方媒體新華社在4月引述國家航天局局長張克儉在湖南長沙中國航天日致辭，指中國將在十年內完成載人登月，並在月球南極建立研究中心。

Blue Moon頂部最多可同時裝載4輛月球車。（Blue Origin圖片）

對美國重返月球的計劃，貝佐斯大表支持，直言是正確的事，並在發布會上展示了「藍月」的樣貌及其公司的計劃，以配合NASA的登月時間表。

貝佐斯聲稱「藍月」可在太空自動導航，最多可載四架月球車登月。「藍月」分兩個版本，較少的「送貨」版本載3.6噸重貨物下仍可軟着陸月球表面；公司正研發更大的「載人」版本， 將能搭載6.5噸重的登月艙返航段（ascent stage），供太空人離開月球。

貝佐斯還發布了供「藍月」使用的新引擎BE-7，BE-7有10,000磅推力，用來控制「藍月」下降到月球表面，並特別設計成使用液態氫（liquid hydrogen）作燃料，「我們使用液態氫是因為我們最終能從月球上的水取得氫，並在月球表面為這些載具補充燃料。」貝佐斯透露，BE-7將在今夏首次點火測試，但沒預測「藍月」何時能夠首飛。

Blue Origin的模擬登月片段：

比起這些國家太空機構以科研和獲取資源為主，藍色起源和SpaceX兩間私人太空公司似乎對人類在太空的未來有更多想法。SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）同樣預測地球終有一日不再宜居，主張人類要變成「多行星生物」，在火星建立基地，以防絕種，他甚至曾說：很樂意死在火星。

貝佐斯對馬斯克的想法嗤之以鼻：「我們去太空是要拯救地球。我不喜歡這種要有後備星球的Plan B想法。」今年2月，他在紐約Yale Club發表演說：「朋友，誰想去火星？幫幫忙，先去珠穆朗瑪峰頂住一年，看看喜不喜歡，因為比起火星，那裏是花園天堂。」

馬斯克視火星為地球的PlanB，貝佐斯則反對，認為殖民太空應同時拯救地球。（NASA圖片）

貝佐斯的大計要實現，未知之處實在太多。例如月球水冰如何擷取轉化應用仍是一大疑問。今年3月底，曾在NASA服務的美國科羅拉多大學天體物理學家Jack Burns在美國國家太空委員會第五次會議上指出，我們對月球水源缺乏認識，更莫說要在月球上將之轉化成火箭燃料：「在我們要踏足月球兩極之前，迫切需要先進行機械人探索水冰任務。我們不知道水冰在月球表面下的模樣，到底它是與水球土壤充分混和，還是一塊塊的冰？兩種在理論上都有可能，但需要的開採技術截然不同。」

上文節錄自第165期《香港01》周報（2019年6月3日）《貝佐斯發藍月亮美夢：殖民太空救地球》。

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