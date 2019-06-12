香港多年屹立國際金融中心的江湖地位，無不歸功於香港擁有健全的金融監管體系和完善的法律制度，不過這種「一國兩制」的獨特性也令香港在粵港澳大灣區建設中困難重重。面對兩種制度的差異，香港如何在「一國兩制」的框架下，保持自主及獨特性，並為香港爭取更大利益及減輕融合帶來的代價？ 此文章為《大灣區金融互聯互通》報道之三

【大灣區金融】香港獨具優勢 帶領灣區金融建設

香港中文大學經濟學系客座教授宋恩榮在2017年發表的《一國兩制下經濟融合，香港的利益、代價與應對》一文中指出，香港與內地經濟融合，有三種明顯的不對稱特徵︰其一是發展程度的不對稱（香港發展水平遠高於內地），其二是經濟體積的不對稱（香港的GDP只有內地的3%），其三是開放程度的不對稱（香港經濟遠比內地開放）。他認為，香港與發展水平較低的地方經濟融合，有利有弊。惟香港應該在「一國兩制」的框架下，保持自主及獨特性，並思考如何為香港爭取更大利益及減輕融合帶來的代價。

張華峰否認香港「被規劃」，並認為是香港帶動「大灣區國際化」。（鄧倩螢攝）

他所指的「代價」，又可以分為「一國」和「兩制」的弊端去理解：「一國」的弊端，主要是內地移民對本港人口、工資、所得分配和社會服務都造成龐大壓力，香港亦容易受內地經濟波動影響；而「兩制」的弊端則是，香港與珠三角地區因制度不同而出現協調困難，港人亦因制度差異而較難進入內地工作及居住。此外，中央亦可能因為對香港不完全放心，轉而發展上海成為全國金融中心。

宋恩榮指出了兩地融合的機遇與挑戰：內地與香港各有特色，有巨大結構性差異，兩地互補的機遇應超過競爭的威脅。港人能否把握這些機遇，關鍵因素是香港是否能夠守住「一國兩制」帶來的制度獨特性，以及不斷提升其競爭力。

上海是全國的金融中心。（資料圖片／梁鵬威攝）

立法會金融服務界議員張華峰也認同這一觀點，他表示，香港需維持並提高其國際平台的競爭力，進一步發展在「一國兩制」之獨特強項。他解釋，香港擁有「背靠中國，面向國際」的優勢，是全中國唯一達到國際標準的地方，無論是服務業的開放、對外商的公平對待，還是管理外商的規則，都是按最先進的國際標準去做。他笑着反駁香港「被規劃」的說法，直指其實是香港帶動「大灣區國際化」。

智庫團結香港基金副總幹事兼政策研究院主管黃元山指出，香港多年屹立國際金融中心的江湖地位，無不歸功於香港擁有健全的金融監管體系和完善的法律制度。他說，「香港在專業服務、法律仲裁、保護知識產權、司法系統、金融監管等領域都是具有優勢的地方。」然而，「正是如此，大灣區金融建設也難在制度。」他擔心的是，香港市民的政治權利被蠶食，有關趨勢令人關注香港能否「高度自治」和作為國際金融中心的吸引力。

黃元山認為，大灣區金融互聯互通關鍵在創新制度。（鄭子峰攝）

還記得在2月的《綱要》宣講會上，當時中央來港宣講的國家發展改革委員會副主任、粵港澳大灣區建設領導小組辦公室副主任林念修致辭時表示，粵港澳發展都遇上樽頸問題，而大灣區的建設有利於解決深層次矛盾問題。大灣區發展要確保「一國兩制」不走樣，始終堅持「一國兩制」、「港人治港」的方針。特區政府也不斷重復：「一國兩制」是香港在大灣區的優勢，大灣區豐富「一國兩制」實踐內涵。

如今香港面臨大灣區的發展機遇，正是置身於這場「一國兩制」攻防戰中，不斷提升自身競爭力，就金融這一支柱產業而言，香港既要在人民幣國際化的發展中尋求最大利益，同時也要在融合中保持自身優勢。

變幻才是永恒，停滯不前不是香港的特色。如何在「一國兩制」的框架下，保持香港的自主及獨特性，並為香港爭取更大的利益及減輕融合帶來的代價，是香港參與粵港澳大灣區建設中一個重要課題。

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上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）中的《金融互聯互通 「龍頭」香港攻與守》。

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