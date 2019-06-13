《沒有你的生日會》（Birthday）是齣擺明車馬的催淚片，購票時，戲院還特意附送一包紙巾，包裝寫明「抹掉眼淚，好評讚許」；這亦為真人真事改編電影，圍繞着一宗震驚世界、令人痛心的事件。電影無疑佔據了感動高地，易令人情緒翻滾，惟即使如此，與其他韓國片相比，洋葱程度既不及《與神同行》、《屍殺列車》之類，批判性也遜於一眾「逆權」冠名作品，整體效果可用失望及失諸交臂形容。

催淚是韓片的拿手絕活，戲中紙巾位也極之明顯，甚至堪稱「不催淚，不罷休」，相信看過電影的人都深有體會；遺憾的是相關催淚點始終太刻意、太煽情，就筆者所看場次，真箇拿紙巾的觀眾屈指可數。畢竟，入場觀看的大概都已習慣韓片催淚套路，加上電影很大部份調子太慢，劇情幾沒推進可言，即使演員愈演愈有後勁，男女主角飾演者薛景求和全度妍皆是影帝影后級人馬，而且更以新聞事件入題，所講都是毋庸貶抑、毋庸非議的大情、大理，但是，在表達手法及情感引導上，則誠存改進空間，多少浪費了上佳的演員和背景。

（《沒有你的生日會》電影劇照）

還有一點溫馨提示，乃電影宣傳雖已「劇透」戲中主旨，惟大家仍宜一張白紙般入場。事實上，本片前段花了不少篇幅營造懸念，假設觀眾不知葫蘆裏賣什麼藥；若然一早知悉「劇透」，這段鋪排就絕對枉費。

電影描述韓國世越號慘劇之後，遇難家屬迎接兒女生忌的悲痛。電影開首由父親鄭仲日（薛景求飾）返國談起，逐步揭開他除女兒藝秀（金寶敏飾）外，原來另有兒子秀浩（尹燦榮飾），但他已經逝世，是世越號死難者之一。至於母親朴順南（全度妍飾）為何冷對丈夫、堅持離婚？直至後段才披露也跟兒子有關：抱怨丈夫辜負了兒子的愛。她甚至「憶子成疾」，須仰賴精神藥物，女兒亦失寵，兼淪為出氣袋。一宗慘劇牽引出一家四口的悲情。

（《沒有你的生日會》電影劇照）

父母二角的人設出色，兩者正好一凹一凸，對比鮮明：母親投入太多，父親後悔太少；其中，母親無疑才是主角。全度妍絕對演活了朴順南一角，完美展現那種感情壓抑、宣洩無門的沉痛。綜觀全片，不乏她獨來獨往、離群獨處的鏡頭，理由是她實在太溺愛兒子，想要獨佔對他的愛，容不下外人半點介入—她埋怨丈夫待薄兒子，主要在於她不想兒子傷心—甚至乎，這對母子關係還帶點曖昧，好像《原罪犯》、《聖殤》等大玩「戀子情結」，包括兒子會叫母親全名，朴順南的夢亦多是母子二人世界，而非一家四口。

橡筋繃太緊總要釋放：朴順南哭徹全村一幕，固然是一大催淚位，觀眾不難感受到她的斷腸心情；而到最後的生日會上，她之所以釋懷，乃因發覺兒子還有很多愛他的朋友，以及兒子一直期盼父親回家……

《沒有你的生日會》描述韓國世越號慘劇之後，遇難者家屬如何面對喪子之痛。（電影劇照）

以上安排其實不差，玄關燈的亮滅象徵亦玩味十足，惟電影卻嫌太過糾結「催淚」二字，特別見諸壓軸的那幕生日會。「若要觀眾哭，角色必先哭死」，否則就難帶動同理心，情況就似恐怖片「若要觀眾驚，角色必先表現很驚」。

然而，由播放成長片段、穿插各人流淚場面，到眾人分享對秀浩的思念鏡頭……這段至少長達十分鐘的人人痛哭鋪排，又會否過份了些？反而，卒之輪到父母開口，電影卻來個反高潮，二人的語言交流居然比朋友還短，彷彿只靠嚎啕大哭來營造氣氛。

（《沒有你的生日會》電影劇照）

可以說，這種「一味靠哭」的催淚手法，層次難免不夠高，只是訴諸於「呵欠傳染」的生理反應，而未集中在心理上進一步打動觀眾。更莫說，這裏呈現的秀浩，且如《與神同行》的「貴人」完美，相關人設亦過於美化，損及世越號慘劇的真實感。

電影旨在刻劃人情，描寫慘劇造成的悲痛；所以，對於世越號事件本身的交代都很簡略，除了後續的家長會、賠償金、紀念班房等，其餘似乎均刻意避談。當然，透過喪子之痛來斥責慘劇元兇，也是一種批判手法；只是，如果大家抱着了解真相的預期入場，以為會觸及時任總統朴槿惠和閨密崔順實等的秘聞，就必是美麗的誤會。

（《沒有你的生日會》電影劇照）

《沒有你的生日會》一片格局本來很高，可惜過於執着於催淚效果，結果反而有點適得其反，同期上映、題材類似的《地久天長》顯然是個更佳選擇。

（《沒有你的生日會》電影劇照）

上文刊登於第166期《香港01》周報（2019年6月10日），原標題為《《沒有你的生日會》格局本可很高 催淚影響效果》，網上標題為編輯重擬。

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