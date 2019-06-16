街頭表演（busking）從字面上被定義為一種在城市街頭進行的表演藝術，此類藝術表演可以是表演者的即興創作，也可以成為一部份人的日常職業，形式涵蓋音樂、舞蹈、雜技、魔術等等。這種從公元十四世紀流浪藝人（minstrels）的街頭表演發展而來的藝術形式，最早是市井中流傳的通俗表演文化，被稱為「street performance」。

現在常用的busking這個詞最早出現在英語中是在十九世紀六十年代，busk這個動詞的詞根來自於西班牙語buscar，意為「尋求」，後來演化成英文單詞中的街頭表演之意。

二十世紀左右，普普運動藝術（pop art）的興起，提倡讓藝術變成所有人都可以接受的事物， 街頭藝術（street art）或者城市藝術（urban art）等從平民階層中萌生，音樂、舞蹈等藝術形式開始頻繁在街頭出現，成為網羅大眾的表演形式，發展至今。在歐美國家的一些城市，街頭表演更隨處可見，甚至是當地的獨特風景。

來自海外的街頭表演者。（視覺中國）

倘若追溯歷史，早在1841年左右，英軍在上環水坑口一帶登陸駐紮，其後將軍營遷到了西環碼頭，也就是如今西營盤地名的由來。軍營撤離之後留下了一片有樹木的空地，這就是大笪地的原型。在第二次世界大戰之後，此地一度被稱為是香港的平民夜總會，也成為香港傳統街頭表演藝術的發源地。

大笪地，在地道的粵語中是「一大塊空地，開闊、簡陋、專賣平價貨品的地方」的意思。而今，香港這樣的空地愈來愈少，取而代之的是節次鱗比的高樓，公眾的活動空間被限制在這些樓與樓之間刻意被打造的街道、公園和廣場中。

今日上環街頭，孩子們在行人道被規劃的區域玩耍。（視覺中國）

上世紀五十年代，香港大多數市民的娛樂活動不多，於是與街坊鄰居聚集在空地談笑風生是尋常百姓的消遣活動，民間墟市等應運而生。除卻集市買賣，市民還需要一些精神上的慰藉，江湖賣藝人慢慢湧入，那些古老的技藝包括馬騮戲、畫炭相、木偶戲、耍功夫等，亦有講古佬及醫卜星相的人聚在一起，講述民間故事及占卜，表演過後會向民眾索取金錢，為舊時香港的城市風貌帶來絲絲生氣，也成為香港街頭表演文化的歷史雛形。

尖沙咀碼頭上的表演者。（視覺中國）

香港的歷史地理優勢讓年輕人和西方文化互動頻繁，加之原本已有的民間街頭表演藝術淵源，使得在千禧年代之後，街頭出現很多年輕人載歌載舞，展現才藝。而這些表演融入了現代元素，歌曲的演唱、樂器的演奏，以及魔術、雜技等等，與舊香港景觀截然不同，卻營造了現代香港街頭的獨特氛圍。

香港，旺角曾經的街頭表演藝人。（視覺中國）

在一些人的刻板印象中，香港是座鋼筋水泥包裹下的城市，似乎只剩下了金錢交易永不眠。大家覺得人像浮萍，城市像浮城，在精神上無根無家可以寄託。

如今，此類街頭表演的重新演繹，讓生活在這座城市的人，慢慢多了可以放鬆精神的依靠。傳統的習俗在新思維下開花散葉，或許是文化的另一種傳承吧。

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上文節錄自第166期《香港01》周報（2019年6月10日）《把藝術融入城市血液 街頭表演：在自由中發聲》，網上標題為編輯重擬。

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