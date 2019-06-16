4月那個周末早上，天文台預告下午轉晴。乘車途中，已察風雲色變，還未開始登山，便決定取消行程。當日午後，雷雨忽至，多名行山人士不幸被困山上，需要消防人員到場解困，更有三人疑因惡劣天氣導致死亡。雖說天氣突變，但不論是生者還是逝者，都被指摘「明知」天氣轉壞仍堅持進行戶外活動，被斥不負責任，一時謾罵之聲不絕。 撰文：羅榮輝

接下來那幾天，天氣仍不太穩定，猶豫着是否要去行山。雖然既沒打算爬山登高，也無意走近山澗溪流，只想找條平緩的山徑輕鬆郊遊，但腦中忽地閃過一個奇怪的念頭：這樣的天氣，我這一身行山裝束，該不會被途人指指點點吧？

這種無形的束縛，由來已久，只是近年感覺愈見強烈。

回想一直以來，我都鍾愛獨行。順應着自身節奏，毫無拘束地停走、拍照、思考，甚至靜坐一角，讓腦袋放空。可是，「切勿單獨郊遊」這條行山守則，好像總是時刻擱在頭上：行山必須結伴同遊，免生危險。獨行儼如危險的代名詞，甚至連提出獨行，也是一種忌諱。

獨自行山近年成為危險代名詞，連提出獨行亦可能被批評。（資料圖片／賴南秋攝）

秋高氣爽的日子，最適合郊遊，可我偏愛在盛夏登山。陽光愈是猛烈，愈是歡喜。沒被污染物充斥的晴空，沒披上雲影的青山綠水，最能突顯郊野的真性情真色彩。不過，這樣的天氣中暑風險甚高，大眾都認為不應貿然登山。要是炎夏獨行，更是罪加一等，大忌。

行山的忌諱又何止這些？這邊廂有家長帶同年幼的孩子登山、攀岩、跳潭；那邊廂又有山友專挑流水豐沛的日子探遊平時乾旱的溪流澗道，還有綑邊、泳綑、遊海洞等一般大眾較少接觸的活動。即便是理由充分，又或只是隨個人愛好尋幽自娛，都很容易被視作以身犯險。社會上，其實存在着更多的禁忌，有更多的談不得。為免招來網民討伐，那些美好的回憶還是避免在社交平台上公開發布為妙，又或乾脆只跟好友分享。發帖之前，大概先會自我審查，怕一個不小心，不符大眾期望而被嚴厲斥責。

2016年初大帽山一度滯留大批「賞霜」市民，現場路面濕滑，險象環生。（資料圖片）

近年行山者眾，理應帶來更深入理性的討論。沒想到意外驟增，大眾在氾濫的資訊裏慣性被渲染性的報道抓住眼球。更多的意外，更多的喪命事件，反讓普羅大眾對這些活動產生抗拒感。以往如颱風、雷暴和暴雨等不宜進行戶外活動的天氣狀況，逐漸向更嚴苛的趨勢「發展」，連地勢稍為險要、天氣稍有不穩都不適宜，更不用說這些「另類」活動，彷彿只能在絕對安全的環境中和穩定的天氣下才可以行山。因為，安全至上。

「行山」一詞本就籠統。不論是在居家後山晨運郊遊，還是在荒僻險地溯澗攀岩，也可統稱作行山，其界線非常模糊。但要知道，各種活動所需的技巧不盡相同，其難度和進行場域的差異也很大，難以一概而論。撇開天氣因素，活動的危險性實是因人而異，而且是極為主觀的。這受個人的能力、經驗和身體狀況等因素影響。旁人不明就裏，只道這些活動或環境必然危險性高，參與的人更是不知死活。

近年登山者意外增加，經常要出動消防員搜救。（資料圖片）

就如沒認真看過《Free Solo》這齣紀錄片又不了解徒手攀岩一樣，定會想像Alex Honnold這個自私的狂人必然活得不耐煩，竟然在毫無安全裝備的情況下徒手攀上高險陡直的酋長岩。殊不知他此前曾認真地不斷進行訓練，每一伸手，每一提足，都經過慎密的思考和計算。他透過雙手雙腿，完全地活出自我價值。但是，在旁人看來，他的行徑卻是如此驚世駭俗。

外國的登山環境和風氣跟香港迥然不同，尤其在高山地區，天氣更是變幻莫測：午後陣雨、氣溫驟降、突如其來的強風霧雪屢屢發生。面對着更多不能預知的因素，登山者都會預先做好行程規劃，並攜帶合適的裝備，以謹慎的態度去應對一切變化。反觀我們，對於某類活動和特定的環境狀況，一概輕率地予以否定。我們極少引導參與者認清自身的能力，並選用合適的裝備應對各種情況，又或鼓勵他們學習認識天氣變化和實際環境的關係，以加強危機意識，以此判斷進退。

Alex Honnold在毫無安全裝備的情況下徒手攀上高險陡直的酋長岩，但他此前經過大量訓練，並非「膽粗粗」就隨意去攀岩。（《Free Solo》影片截圖）

可惜的是，在安全這個重大的議題下，很多事情沒有討論的餘地。往往是談不得，反造成更多誤解。甚至是憑藉自己片面的認知，廣撒安全網，一概以規條去限制。這套「安全標準」，不是聚焦在提升個人的知識、態度和判斷力，而是建立在制約的框架之下。似乎現實中，只分對與錯，只有該與不該，遇險就是自找麻煩，求救就是連累別人，總之是不該去不該做就對了。如此思維，大概是現實社會中最狹隘最封閉的一種回應吧。

事實上，我們從沒嘗試去理解這一類活動，哪怕只是給參與者一個回應的機會也沒有。然而，這些「不能說」的活動卻不會因為減少公開談論而停止，也不會因為難以合乎大眾期望而停止，更不會因為社會施加各種限制而停止。因為，即使是不被理解不被認同，他們都無法迴避自己熱切的追求。

作為旁觀者，我們不需要接受或欣賞如徒手攀岩這類極限運動，但至少要避免以個人的想像強加在每一件事情上，並嘗試摒除偏見，了解他們抱着何種心態參與這些被視為高風險的活動，如何規劃，如何裝備自己。

要是持續大力壓縮討論空間，施加各種各樣的限制，不僅窒礙行山活動的正向發展，還戕害個人的思考和判斷，更難言提升野外活動的安全。

上文刊登於第166期《香港01》周報（2019年6月10日），原標題為《不能說的……》，網上標題為編輯重擬。

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