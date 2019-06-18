社工在社會擔任着重要的角色，為失能的家庭、學校和社會提供最後一道防線。香港的社會工作開展七十年，已發展出一套成熟的制度，並培養出一群有心的專業社工服務社會。 今年2月，中央政府公布《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，當中鼓勵港澳與內地社會福利界加強合作，推進社會工作領域職業資格互認，加強粵港澳社工的專業培訓交流。其實香港與內地社福界早有交流，約十年前，內地大規模推動社會工作發展，一批有使命感的香港社工前往內地擔任督導，手把手將猶如「白紙」的前線社工教導成才。 十年過去，內地管治思維漸漸改變，愈發重視社會工作，香港卻囿於資源及制度上的問題，社會工作發展停滯多年。在各方大談大灣區融合交流之際，社會工作有沒有這樣的條件？在社會工作特別是培訓社工發展較成熟的香港，又會有什麼機遇和挑戰？本專題從當年香港社工北上督導說起，細看兩地社會工作的異同，再審視香港的角色去向。 此文章為《粵港社工十年交流記》系列報道文章之一

朱紅艷和王志偉見證着內地社工從無到有的急速發展，期望有一天能追上香港的專業水平。（高仲明攝）

約十年前，王志偉和朱紅艷從大學畢業，投身內地社工行列。縱使兩人修畢社會工作系的本科課程，仍對社工是什麼感到迷茫，加上欠缺實務經驗，連談論社會工作也缺乏自信。

六、七年過去，兩人從前線社工晉升為機構高級管理層，王志偉更成為行業協會會長。內地社工專業督導計劃統籌主任陳安發說，同樣的晉升在香港至少需要二十年時間。

約十年前，一批香港社工從深圳開始，陸續到廣東省各地區督導，從實務技巧、社工概念到社工價值觀等手把手傳授給當地社工，協助推動內地社會工作發展，現時內地的社會工作仍可見香港的影子。

朱紅艷向記者說明他們的機構項目，指現時部分項目也有參考香港的模式。（高仲明攝）

王志偉和朱紅艷的經歷，見證着內地社會工作從無到有的急速發展。但不是每個人都能堅持下來，與兩人一同入行的社工，很多都已離開崗位，王志偉亦由當初滿腔熱誠，希望內地社會工作能追到香港的專業水平，到現在認為早前大灣區綱要提出區內社工資歷互認的願景，仍是一個未能在短期實現的想法。

側重理論 缺實務窒礙發展

上世紀五十年代，內地高等院校隨着中共建政而改革，社會工作隨其他社會學學科一起被取消。直到八十年代，大學院校才開始重辦社會工作本科專業，但由於當時內地沒有社工機構服務，故培訓上以專業教育為先導，一路過來，是先有了社工的學科，再有社工機構和服務，因而側重於理論教導而欠缺實務經驗，窒礙了社工發展的步伐。

內地的社會服務機構一般以一個街道為服務對象，跟香港的專項服務稍有不同。（高仲明攝）

社工在社會中擔當着「潤滑劑」的角色。當經濟發展到某個階段，社會問題便會浮現，矛盾開始突顯並日趨複雜，便需要社工調解、緩和，甚至修補缺口。

隨着內地經濟急速發展，眾多複雜的社會問題與日俱增，譬如農民工及留守兒童的問題，內地政府開始重視社會工作的發展。2006年，中共公布了《中共中央關於構建社會主義和諧社會若干重大問題的決定》，提出要建設宏大社會工作人才隊伍，希望建立具有中國特色的社會工作制度體系。

2010年發布的《國家中長期人才發展規劃綱要（2010-2020年）》，把社會工作人才列為國家六大重點發展人才，目標是2015年培養出200萬名、2020年培養出300萬名社會工作人才，以對應構建社會主義和諧社會的需要。

社會工作人才列為國家六大重點發展人才，以對應構建社會主義和諧社會的需要，社區黨群服務中心是其中一類社工服務機構。（高仲明攝）

就在內地社會工作發展步伐邁開大步之際，本是江蘇人的朱紅艷，在武漢修讀完社會工作本科課程後，便到深圳開展她的社工生涯，之後再修讀研究生課程。2007年，深圳成為全國第一個發展專業社會工作的地方，朱紅艷工作的「東西方社工服務社」是最早成立的社工機構之一。考慮到自身欠缺實習經驗，加上知道會有香港的督導前來指導，朱紅艷選擇來到深圳這個陌生的城市發展。

同樣是2007年，香港社會服務發展研究中心（下稱「社研」）和內地政府合作，組織了一群有經驗的香港社工督導前往深圳，協助發展切合當地需要的社工制度。這種督導工作後來陸續擴展到東莞和廣州等城市。

社研對內地社工發展擔當重要角色，（左起）總幹事李永偉、主席邱浩波及內地社工專業督導計劃統籌主任陳安發。（鄭子峰攝）

朱紅艷入行後，跟着香港的督導學習實務技巧，包括如何做個案工作、開設小組、帶領活動等，把當年從書本上學到的社會工作理論應用起來。當年，內地社會對社工的認知度不高，她所在的社區也不例外，需要主動尋找個案，她亦因而開始了外展服務。

她憶述做社工的第一年，會到社區的公園打轉，看看有沒有需要幫助的人，她的第一個個案便因此而來。那是一名離家出走的少年，那時少年正在亭子裏睡覺，聊天後發現少年已在那裏睡了一個晚上，於是嘗試聯繫他爸爸，才知道他和家人有矛盾，想找份工作。少年在她協助下，在超市找到一份搬運的工作，後來終於過回較為平穩的生活。

朱紅艷入行後，跟着香港的督導學習實務技巧，十年後，現時已成為機構的管理層成員。（高仲明攝）

朱紅艷提到，那時因為有香港顧問指導，故能順利完成個案，後來，她總結案例寫下自己的經驗，並憑此奪得深圳市社會工作優秀案例比賽的獎項。自那時起，她養成了寫案例的習慣， 十年間，她累積了不少案例，為自己總結的同時，亦透過比賽讓更多人可以參考，為行業作出貢獻。

「這些東西都是在香港顧問帶領之下，我們參與社會工作積累的成果，是非常寶貴的經驗，讓我們的工作留下一些痕迹。這個行業還是得慢慢做，後來就開始有感情，就慢慢留了下來。」她現時說起來雲淡風輕，但當時從零開始學起，不管對他們這些前線社工還是香港督導而言，都絕不簡單。

（高仲明攝）

社研的陳安發是第一批前往內地的香港督導，他形容當年內地的社工像白紙一張，「他們當時對應該如何做毫無概念，我們同事要手把手教他們做事，尤其當中的外省人，人生路不熟，有些還有語言問題，又不懂實務社工工作，雖說當時有我們來督導，但一個星期只見一次，他們最初無論工作能力、效率和質素也很低。」

督導初期，香港及當地社工如何描述當時的情景及困難？繼續閱讀︰【大灣區．社會福利】內地社工機構規模增長快 專業性未如理想

上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《粵港社工十年交流記》。

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