《變種特攻：黑鳳凰》（Dark Phoenix）是「變種特攻」系列的「大結局」。這個合共有七個正傳、三個外傳的英雄系列（不計隊員客串《死侍》），以本作壓軸告終可謂落雨收柴、令人遺憾。電影設定雖然可取，但劇本卻幾近崩潰，就連荷里活拿手的大場面都慘不忍睹。之前正傳已見水準下滑，不料此作更遜色。與之前《復仇者聯盟4：終局之戰》的收官相比，兩者絕對有天壤之別。

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￼《變種特攻》系列可用「高開低收」來總結，電影設定雖然可取，但劇本卻幾近崩潰，就連荷里活拿手的大場面都慘不忍睹。（電影劇照）

「變種特攻」系列與「復仇者」一樣，均屬Marvel漫畫改編作品，不過此系列非由Marvel主導，而是由霍士操刀。系列的正傳作品時有佳作，高峰作乃《未來同盟戰》，可惜之後開始走下坡，上集《天啟滅世戰》疲態盡現。今次《黑鳳凰》事先張揚以揭示「黑化」靈鳥（Sophie Turner飾）為重點，相關「反英雄」切入點本來大有發揮空間，惟編導低手處理令電影無力回天。事實上，靈鳥「黑化」並非新鮮事，早在元祖版第三集《兩極爭霸》就已試過；一再翻炒同一橋段，無疑大削新鮮感，更予人江郎才盡食老本印象。

更重要是，今集作為系列「結局」，出奇地竟然跟前作無大關聯，恍如一套「獨立作品」，只是「恰巧」是同一系列的最終回。「復仇者」系列互相緊扣、伏筆處處，因而形成龐大的世界觀與故事網，相較下「變種特攻」無疑鬆散得多。

（《變種特攻：黑鳳凰》電影劇照）

電影縱然星光熠熠，James McAvoy、Michael Fassbender、Jennifer Lawrence、Jessica Chastain等皆是實力派演員，但在薄弱的劇本下，眾人的演出頗為「尷尬」，甚至淪為恥笑位。全片最大問題是一眾角色的性格轉折，基本毫無鋪墊可言，既令他們行動變得不合理，高潮位也營造不了應有戲劇張力，說服力不足、犯駁位不少。

荷里活擅長動作特技，本片耗資兩億美元，屬於大型製作。盛傳電影一度重拍，甚至現場不斷「飛紙仔」改劇本；最終出來的效果，證實場面調度確然失準，尤其後段重頭戲相當混亂，角色猶如「打爛仔交」、發展亦亂七八糟，閉幕時草草收場，「為完而完」。或許，對於觀眾與系列而言，本片結束算是個解脫吧。

（《變種特攻：黑鳳凰》電影劇照）

「變種特攻」系列自2000年開始推出，元祖版拍過三集；此系列為狼人拍過三集外傳，不過可當獨立系列處理；之後所拍的，都是時間線更前的前傳式作品，好像《異能第一戰》是第一齣，之後的《未來同盟戰》大玩時空橋，將過去與未來連結在一起，甚至將三集元祖版的故事完全抹去，做法頗徹底。

以上處理雖然大膽，但其實暗藏洶湧，因為要講新故事之餘，又要避免自我重複，十分考驗編導功夫。事實證明，《未來同盟戰》的決定可能是「錯誤」。上回《天啟滅世戰》號稱有系列「最強奸角」天啟登場，但電影拍得冗長，加上「最強」設定在前作近乎沒有鋪排（只有一個彩蛋，實不足以完整交代），因而大有「亂入」感覺。

（《變種特攻：黑鳳凰》電影劇照）

電影意圖將重心放在靈鳥，有意營造「最大敵人是自己人」的玩味。電影設定靈鳥有童年創傷，而且擁有強大念力，後來在一次太空拯救中遇到意外，加上外星人奸角Vuk（Jessica Chastain飾）「輕輕一推」，變成了具毀滅性的黑化角色。可是劇本在處理角色性格轉折上鋪墊不足，角色「由好變壞再變好」顯得突兀，其餘角色如何看待她的轉折亦然。而且，將重心放在單一角色，其實同時犧牲「變種特攻」系列原來優點，未能在群戲中帶出不同人物的鮮明性格。

今次《黑鳳凰》雖有明星助陣，但過往深刻的角色如X教授（James McAvoy飾）、磁力王（Michael Fassbender飾）、妖后（Jennifer Lawrence飾）等，在今集作用猶如「二打六」，安排部份角色「完全離開」時，竟未構成應有的戲劇張力，加上奸角Vuk的動機十分兒戲，凡此種種，皆浪費了一眾卡士，群星拱照靈鳥，反而黯淡無光，致命傷無疑在劇本。

天價製作不一定是信心保證，本片正屬活生生例子。荷里活最愛拍攝續集，務求將搖錢樹搾乾搾盡才會心息。十集《變種特攻》，絕對可用「高開極低收」來總結，觀其「眼低手又低」的處理，不禁令觀眾離場滿頭黑人問號、感嘆號和省略號。

上文刊登於第167期《香港01》周報（2019年6月17日），原標題為《《變種特攻：黑鳳凰》群星拱照卻黯淡無光》，網上標題為編輯重擬。

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