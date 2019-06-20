社會工作屬專業領域，在香港發展經年，在社會早已建立專業認可。早前公布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出區內社工資歷互認，卻欠缺實行細節及時間表。陸港社工均明瞭兩地的專業發展仍存在差異，故引起香港社福界的強烈反彈。 香港社會工作者總工會發起聯署活動，提出「不要政治正確，業界要專業正確」、「資歷互認是毫無基礎」的說法，也認為香港與內地社工對「社會公義」的理解相差甚遠。隨着社福界議員邵家臻引述與特首林鄭月娥會面後，林鄭表示政策原意是讓香港社工到內地工作時獲承認資歷，強調並非要內地社工來港工作，反對聲音才徐徐減少。 近年來港就讀碩士課程的內地生持續上升，港漂愈來愈多，社工專業也不例外。本港現有四間大學的社工碩士課程招收國內學生，近年每年約有百多名畢業生。部份畢業生會留在香港工作，當中大部份留在社會工作界別。「內地留港社會工作者發展協會」於2014年成立，有二百多名成員，宗旨是凝聚內地留港社工力量，發揮社工專業理念，成為陸港兩地在社會工作領域的橋樑，促進兩地專業交流。

近年有不少內地生來港就讀學士及碩士課程，社會工作專業也不例外。（資料圖片）

內地人想來香港當社工，可先完成本地認可課程，再到社會工作者註冊局註冊。Apple（化名）和Lucy（化名）在內地的院校取得社工學位，現時在香港的大學就讀社工碩士課程一年級。訪談前Apple很小心，記者提出攝影師會前來拍照時，她稱不方便上鏡。 當記者表示可匿名採訪，Apple稍微放心。

Apple和Lucy坦言，最初選擇修讀社工課程，只當作是「調劑」（即入讀收生門檻較低的學科）。「社工在大陸比較冷門，沒什麼人會選，我們的高考分數剛好去到錄取線。後來機緣巧合之下發現自己性格、各方面也很適合，才想繼續在這方面發展。」 Apple說。

在實習時會見到兩地水平有所分別，覺得香港發展得較好，本身也喜歡這行業，所以想繼續來香港讀碩士，在香港做社工。 社工碩士一年級學生Lucy（化名）

本港現有四間大學的社工碩士課程招收國內學生，近年每年約有百多名畢業生。（資料圖片）

內地填鴨式教學 港教授公義維權

Lucy也表示，升學前並不了解社工是什麼，「當時學科寫的是『社會學（社會工作）』，其實自己沒什麼認知。」香港的社工課程着重實踐，在實務中鍛煉能力，故實習部份十分重要。現時內地有二百多家院校開設社工學位課程，大部份都沒有把實習列入必須完成的範疇。

Lucy當時就讀的學校是少數參照國際社會工作課程設計的院校，大部份導師和香港的社會工作領域有聯繫，有些在香港取得相關學歷，有些曾在香港社工界工作。所以對她來說，在內地學習的理論與香港沒有很大分別。

Lucy當時完成了共約900小時的實習，卻因為有一次實習是在內地機構進行，不被香港的社工資歷認可。「在實習時會見到兩地水平有所分別，覺得香港發展得較好，本身也喜歡這行業，所以想繼續來香港讀碩士，在香港做社工。」她之所以想留在這一行，也是因為在實習時跟進個案、帶活動小組帶來的成就感。她認為實習能讓學生認清意向，令他們對行業更有熱誠。

Apple和Lucy認為香港的大學教學模式較多元化、較多師生互動，令她們明白社工是什麼一回事。（資料圖片）

Apple說修讀學士課程時，主要透過書本認識社會工作的意義，但實習時感受不太深，可能因為內地老師的水平和香港不一樣，內地老師多是讀心理學、社會學，並非讀社工出身，教學較為填鴨式。相較下香港的課堂有較多角色扮演環節，要「多寫paper、做presentation」，這些對香港大學生來說習以為常的事卻對她們帶來衝擊，令她們明白社工是什麼一回事。

「上一堂剛做完角色扮演，講如何和記者一起開居民大會，利用記者的資源引起其他持份者關注，以爭取權益。」組織服務對象，了解他們的訴求，尋求解決的方法，和議員會面，提出可行的倡議，也是社工的工作，但這些概念在內地的課程卻沒有提及。

Apple提到社工可扮演維護社會公義的角色，但她後來細聲說道，當然這在香港才可以。「課堂有教到社區工作，人們遇到不公義可透過正當的渠道，跟區議員及官員會面，爭取應有權益。」 Lucy也說這概念是她在內地沒有接觸過的。

「做社工大多數情況也是想社會變得更公義，『助人自助，自助助人』這理念是我們老師提出的，希望幫助服務對象學懂自己救自己，鼓勵他們獲得幫助後幫助其他人，這是個很好的循環，對整體社會很有益。」 Apple說。內地和香港的社會工作都能發揮補救性和發展性作用，但在香港會自由些。

除課程設計外，還有很多其他因素，例如內地對行業的認知及認受性較低，影響她們來港就讀社工課程及希望留港做社工的決定。繼續閱讀︰

內地留港社工盼打好專業根基 將來回內地發展

上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《粵港社工十年交流記》專題報道中的《赴港攻讀碩士 內地生奔着專業水準而來》。

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