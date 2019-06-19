翻查立法會檔案，職業司機健康均是近年經常在會議章程出現的待議議題。從2010年到現在，立法會已經至少三度討論檢討現有司機驗身制度，以及公帑資助所有職業司機進行定期檢查。 上述建議雖然有助加強對職業司機的健康保障，同時提升道路安全，但多年來有關措施仍然「只聞樓梯響」，主要原因是未能在司機權益和業界利益之間取得平衡所致。

鄭家富曾於2010年動議，以公帑資助本港所有職業司機定期檢身。（資料圖片／吳鍾坤攝）

早於2010年，民主黨前立法會議員鄭家富曾經發表無約束力議案，建議交通當局立法規定所有職業司機定期驗身，以及將強制驗身續牌由70歲下調至60歲，不過，有個別議員因擔憂司機和營辦商難以支付體檢所涉成本，最終卻投反對票，令有關建議擱置至今。

上述建議雖然有助加強對職業司機的健康保障，同時提升道路安全，但多年來有關措施仍然只聞樓梯響，除了因為社會各界未能就此凝聚共識，更大原因是未能在司機權益和業界利益之間取得平衡所致。

杜燊棠說，司機抗拒定期驗身的原因，主要是成本過高。（歐嘉樂攝）

職業司機缺驗身誘因

其中一個有關收緊職業司機驗身要求的爭議，是職業司機收入微薄，難以支付私家醫院或診所接受身體檢查的高昂費用。汽車交通運輸業總工會的士分會主任杜燊棠指，以現時私家醫院一個標準身體檢查大約1,500元計算，已經相等於一般的士或小巴司機的全日營業額，導致他們欠缺誘因定期進行體檢。

杜又說，另外一個司機抗拒定期驗身的原因，是現行《道路交通（駕駛執照）規例》規定，駕駛執照持有人如果發現自己患有可致突然暈眩的高血壓和糖尿病，或者任何其他可能影響駕駛能力的疾病，必須主動向運輸署申報，並待署方作出轄免後才能重新駕車；可是在司機申報健康狀況後，保險公司亦有權以司機身有隱疾為由，大幅增加其勞工保險和第三者保險的供款額，進一步加重司機的財政壓力。

蔣志偉表示，年長司機的身體檢查成本遠較年輕人昂貴。（歐嘉樂攝）

業界欠安排體檢意願

陸路交通運輸業大聯盟召集人、香港落馬洲中港貨運聯會主席蔣志偉表示，年長司機的身體檢查成本遠較年輕人昂貴，再加上法例規定70歲以上司機必須驗身續牌，以致現時除了專營巴士之外，行內大部份營辨商均傾向不為轄下司機安排額外體檢。

蔣志偉又透露，行內另外一個主流看法是，運輸署每年均會透過「至fit安全駕駛大行動」等活動派發免費驗身券，根本毋須再為司機另外安排身體檢查；不過，他認同有關測試僅屬基本測試，涵蓋範圍、準確程度均難以與由專業醫護人員進行的體格檢驗比擬。

運輸署自2009年開始舉辦「至fit安全駕駛大行動」，提供免費身體測試優惠券予職業司機，但成效一直備受質疑。（運輸署圖片）

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上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《保障銀髮司機 由資助在職驗身開始》。

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