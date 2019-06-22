寫實中帶點距離感，已故攝影大師邱良的作品曾在九十年代被沖印，由李家昇創立的OP Edition代理及發行，一度出現在攝影市場上。OP Edition是一個以限量照片為媒體的計劃，主要梳理同代人的攝影作品。在開啟這個計劃前，李家昇已從事攝影近二十年，初期主力做廣告攝影工作，慢慢在攝影圈活躍後，他受邀在攝影雜誌寫專欄，寫工作上的事，也寫一些攝影上的思考。 1992年，他與黃楚喬及劉清平合辦一本名為《女那禾多》的刊物，介紹本地的當代攝影，並隨《攝影畫報》一同出版。另一邊廂，他亦幫邱良做一份介紹數碼攝影的刊物。多年的攝影經驗告訴他，攝影圈似乎還沒有具體沖印及版數規劃，未形成市場，於是他有了創立OP Edition的想法。

承接上文：【紀實攝影】走進邱良的黑白世界 留住稍縱即逝的舊香港

李家昇指邱良既有着上一代的優美傳統，又對現代攝影持開放的態度。（高仲明攝）

「影像和照片是兩回事，影像在底片中，照片是實物。香港的攝影師拍下很多很好的影像，但變成照片的不多。外面有很多相關的知識，如何處理照片，如何做版數規劃，當時香港沒有太多這類知識，這也是為什麼香港沒有照片市場，沒有人買照片，就不會出現市場。」初期，他以當代攝影師為對象，為他們代理及發行作品。由於當時畫廊甚少，他只能到藝穗會、家俬舖等地方舉辦攝影展，反應比預期好，開始將對象延伸至邱良、顏震東、麥烽等前輩身上。

李家昇最初的想法是，藉這個計劃梳理一個攝影脈絡，在同代人之中挑選一些具代表性的作品，呈現一個年代的表述，另一方面亦可整理及保存前輩的作品。他甚至想過為每個作品做50或100版，但由於作品量多，考慮到資源有限，很多作品最後只做了10版，有些甚至只得一兩版，若有收藏家看中某幾個作品，攝影師再按數量製作。這些發行的作品都是八吋乘十吋，採用纖維紙基銀鹽相紙，有編號及攝影師的簽名，回頭再看，其實十分珍貴。

《中環中午》（蘇富比提供）

在封閉年代敞開一扇窗

這批照片保留了香港當代攝影發展的縮影，在封閉的年代，打開了一扇窗。「恰逢那個時間也多人買相，正好九七，買相的多是外國人，他們在香港工作，九七後要離開這個地方，他們會買很多照片，留下對香港的回憶。」如果李家昇將計劃延續下去，說不定會做得更有聲有色，始料不及的是邱良突然逝世，而他亦正好要移民。

1997年，風雨飄搖，許多藝術家都做着與城市相關的創作，詰問香港未來及身份問題。這次蘇富比除了展示邱良過去的50張照片外，有30多張是李家昇的創作，其中13張黑白照是在1997至1998年拍攝的，另外19張則攝於2016及2017年回港探親的旅程上。

這次蘇富比除了展示邱良過去的50張照片外，有30多張是李家昇的創作。（高仲明攝）

與邱良赤裸裸流溢出的舊日情懷不同，李家昇鏡頭下的香港充滿着後現代風格。他擅長重置及拼貼影像，照片隱隱帶有一點詩意。他在做那批黑白照時恰恰忙着移民，不是因為恐懼，純粹只是女兒要到外國讀書，「我跟太太都做廣告，很忙很忙，沒有時間照顧她，她一直跟婆婆生活，她說要走，我們便跟過去。」那一年9月，他移居加拿大，但一年內五次回港，為了策展，為了創作。

悲傷的1997

與邱良赤裸裸流溢出的舊日情懷不同，李家昇鏡頭下的香港充滿着後現代風格。他擅長重置及拼貼影像，照片隱隱帶有一點詩意。他在做那批黑白照時恰恰忙着移民，不是因為恐懼，純粹只是女兒要到外國讀書，「我跟太太都做廣告，很忙很忙，沒有時間照顧她，她一直跟婆婆生活，她說要走，我們便跟過去。」那一年9月，他移居加拿大，但一年內五次回港，為了策展，為了創作。

李家昇還記得那年的許多事。邱良在黑房暈倒，就這麼走了，來不及將客人訂下的照片沖印出來。太太創作了好些作品，借洋紫荊、英女王、香港小姐等元素來思考身份認同。他的思緒有點混雜，許多情緒交織在一起，至今依然道不出個所以然，只知一到加拿大，便想放下香港的一切，不再做關於香港的創作。李家昇說，真的是個轉捩點，無論是大時代，還是個人。如今再看當時拍下的照片，他還是無法道出箇中的細節，只輕描淡寫地說，「是以香港為本位的人如何看周邊及身份這個問題。」

《香江愛》（蘇富比提供）

有好一段日子，李家昇很忙碌，在那邊打點畫廊，忙着與加拿大的主流社會接軌，忙着代理亞洲藝術家的攝影作品。每年回香港一次，探父親和去Art Basel，直至約十年前，才重拾創作，2016年重新拍攝香港。那19張照片，刻下了一個異鄉人如何看待一個既熟悉又陌生的地方。「我不是特意回來做，當時拍的都是snapshot。2016年，我做了一輯相，覺得不錯，2017年回來，十多天，住在北角，每天都是食早餐、探朋友，路徑都一樣。因為離開了，回來再看跟本地人看感覺不太一樣。本地人切身一點，我是遠一點，看到失去的，不只是現在的東西，而是二、三十年後的東西。」

提到變遷，他搖了搖頭，不願再說下去。他還是很關心這個地方，只是距離很遠，沒法看得透徹。偶爾他會想起邱良的照片，想起那條告士打道上的儷人，還有那些與故人一起笑談攝影的日子。

+ 7 + 6 + 5

上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《銘刻靈光消逝的舊香港 憶故人—本土紀實攝影師邱良》。

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。