除了諧星和學者外，政治素人也可來自專業界別。歐洲大陸上的成功例子，還包括今年3月當選斯洛伐克總統的卡普托娃（Zuzana Čaputová），年僅45歲的她是一名律師，不但是該國最年輕的總統，更是該國第一位女性總統。卡普托娃一直關心社會，曾於關注虐兒的非牟利組織工作，又長時間在環保團體擔任律師。她初試啼聲便一舉當選，但其實在投票前兩個月，她的支持度仍只有個位數，而其崛起與一宗震驚全國的記者暗殺案有關。去年2月，一名記者在計劃發表該國政客與黑手黨聯手黑幕的報道前遭槍殺，激起民眾的反建制浪潮，高舉反貪、法治、政治新風的卡普托娃乘勢而起，尤其得力於死者家屬和同系黨派的一致背書。

承接上文：【政治素人】諧星襲東歐政壇 他們憑什麼踏上權力高峰？

歐美大國同掀風潮

政治素人不僅在歐洲小國萌芽茁壯，就連傳統大國都受此風暴影響。卡普托娃便常被拿來跟法國總統馬克龍相提並論，因為兩人的背景極似，都是70後、有體面職業（來自投行的馬克龍當選時僅39歲），並強調改革和自由主義，十分重視環保、平權與歐洲一體化等議題。雖然不少分析認為，馬克龍本身並不那麼「素」，因為他曾任前總統奧朗德（François Hollande）的副秘書長，又當過經濟部長，但姑勿論他是否百分百的政治素人，其成立的溫和中間派政治素黨「共和前進黨」（En Marche!）短短一年已橫掃法國地方選舉，在國會單獨取得過半的308席，肯定讓許多新入黨的政治素人投身政治。

可是，傳統歐洲大國的政治素人亦有民粹極右的一極。意大利「五星運動」（Five Star Movement，簡稱M5S）的創辦人格里洛（Beppe Grillo）是一位諧星政治素人，由政界到商界的大亨皆為其嘲諷對象；主張「直接民主」、反對接收難民的他，還一度策動意大利脫歐公投（簽名數量未達門檻）。去年，M5S縱在大選中得票最多，成為國會第一大黨，但由於議席未過半，在與右翼政黨北方聯盟（Northern League）組成聯合政府時，兩黨黨魁薩爾維尼（Matteo Salvini）和接棒格里洛的迪馬約（Luigi Di Maio）分別出任副總理，幾經波折才達成共識，推舉了無政黨的孔德（Giuseppe Conte）擔當技術官僚總理。顧名思義，身為技術官僚的孔德亦為一位政治素人，此前他在佛羅倫斯大學擔任法學教授，兼為民事律師。

今年3月當選斯洛伐克總統的卡普托娃，常被人與法國總統馬克龍相提並論。（資料圖片）

至於因脫歐弄得焦頭爛額的英國，首相文翠珊不得不掛印辭官，於此政治困局裏，一大極右政治素黨應運而生—今年才成立的英國脫歐黨（Brexit Party）在最近的歐洲議會選舉裏一舉成名，得票甚至遙遙領先「半放棄」今次選舉的保守黨和工黨兩個傳統大黨。風頭一時無兩的黨領袖法拉奇（Nigel Farage）肯定不是政治素人，身為疑歐派大將的他，早於2006年至2016年（期間短暫退任）已是另一極右政黨英國獨立黨（UKIP）的黨魁。沒料到的是，他透過脫歐黨反而搶盡英國以至歐洲的鎂光燈，談論英國及歐洲最新局勢時肯定不乏他的身影。

不得不提的民粹政治素人，當然還有由商轉政的美國總統特朗普。他的經歷如何，相信讀者們都知之甚詳，不贅。

政治素黨拉美崛起

除了美歐之外，拉丁美洲的政治素風亦不容忽視。最值得留意的是，這主要見諸政治素黨，而非政治素人之上。

風頭一時無兩的英國脫歐黨領袖法拉奇，與美國總統特朗普是好友。（資料圖片）

巴西新總統博爾索納羅（Jair Bolsonaro）誠非什麼政治素人，曾為陸軍上尉的他，於1991至2018年的二十多年裏七度擔任里約熱內盧州州議員。儘管如此，選舉時他仍以政治素人包裝自己，自稱為政治「局外人」，並順利擊敗前總統盧拉（Lula da Silva）欽點的接班人、時任副總統哈達德（Fernando Haddad）。不過，巴西的政治素風更多體現在國會選舉，參與選舉的政黨數目從1982年的5個急增至目前的30個，當中不乏政治素黨。由當地銀行家成立、以培育年輕政治領袖為旨的組織Renova，去年便有120名畢業生成員參選，他們分別來自22個不同政黨，當中有10名政治素人成功進入國會，7人成為了州議員。

秘魯情況與巴西相似，只是曾於美國大學任教、並曾在美洲開發銀行擔任經濟師的古茲曼（Julio Guzmán），在2016年參選總統時因技術理由遭DQ（取消資格），是故該國前獨裁者藤森（Alberto Fujimori）的女兒藤森慶子（Keiko Fujimori）得以當選。不過，這仍無阻秘魯大颳政治素風，該國國會最大黨雖為藤森派的「人民力量」（Popular Force），但其餘議席由10個政黨瓜分，且絕大多數屬反建制派，包括多個未滿十周歲的政治素黨，如「秘魯人變革黨」（Peruvians for Change，後來易名Contigo）、「廣泛陣線黨」（Broad Front）、「秘魯進步聯盟」（Alliance for the Progress of Peru）等。

巴西新總統博爾索納羅曾為陸軍上尉，於1991至2018年的二十多年裏七度擔任里約熱內盧州州議員。儘管如此，選舉時他仍以政治素人包裝自己，自稱為政治「局外人」。（資料圖片）

哥倫比亞政府年前跟反政府武裝達成停戰協議，傳統兩黨壟斷國會的地位隨之結束。去年的國會改選，成立逾百年的兩大黨在參議院的得票率分別低至一成多，縱然仍是頭五大黨，整個國會卻由16個政黨瓜分。參議院的最大黨、眾議院的第二大黨「民主中心」（Democratic Center），僅成立不足五年。

哥斯達黎加的立法會議也從千禧年之前的兩黨，發展至現在由八個政黨組成。去年的總統選舉中，福音歌手、前新聞主播穆尼奧斯（Fabricio Alvarado Muñoz）這位政治素人打入最後兩強的投票才告敗北。

危地馬拉的莫拉雷斯（Jimmy Morales）則成功當選拉美的「諧星總統」。莫拉雷斯出身自馬戲團家庭，此前在電視台當喜劇演員，試過把臉孔塗黑扮演「踩界」的「黑火龍果」（Black Pitaya），這形象不見容於美歐電視，但無論如何，這位政治素人仍以三分之二高票勝選。

危地馬拉的莫拉雷斯成功當選拉美的「諧星總統」。莫拉雷斯出身自馬戲團家庭，此前在電視台當喜劇演員，試過把臉孔塗黑扮演「踩界」的「黑火龍果」。（網上圖片）

上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《諧星局外人紛登權力高峰 政治素人席捲全球》。

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