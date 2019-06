除了諧星和學者外,政治素人也可來自專業界別。歐洲大陸上的成功例子,還包括今年3月當選斯洛伐克總統的卡普托娃(Zuzana Čaputová),年僅45歲的她是一名律師,不但是該國最年輕的總統,更是該國第一位女性總統。卡普托娃一直關心社會,曾於關注虐兒的非牟利組織工作,又長時間在環保團體擔任律師。她初試啼聲便一舉當選,但其實在投票前兩個月,她的支持度仍只有個位數,而其崛起與一宗震驚全國的記者暗殺案有關。去年2月,一名記者在計劃發表該國政客與黑手黨聯手黑幕的報道前遭槍殺,激起民眾的反建制浪潮,高舉反貪、法治、政治新風的卡普托娃乘勢而起,尤其得力於死者家屬和同系黨派的一致背書。

承接上文:【政治素人】諧星襲東歐政壇 他們憑什麼踏上權力高峰?

歐美大國同掀風潮

政治素人不僅在歐洲小國萌芽茁壯,就連傳統大國都受此風暴影響。卡普托娃便常被拿來跟法國總統馬克龍相提並論,因為兩人的背景極似,都是70後、有體面職業(來自投行的馬克龍當選時僅39歲),並強調改革和自由主義,十分重視環保、平權與歐洲一體化等議題。雖然不少分析認為,馬克龍本身並不那麼「素」,因為他曾任前總統奧朗德(François Hollande)的副秘書長,又當過經濟部長,但姑勿論他是否百分百的政治素人,其成立的溫和中間派政治素黨「共和前進黨」(En Marche!)短短一年已橫掃法國地方選舉,在國會單獨取得過半的308席,肯定讓許多新入黨的政治素人投身政治。

可是,傳統歐洲大國的政治素人亦有民粹極右的一極。意大利「五星運動」(Five Star Movement,簡稱M5S)的創辦人格里洛(Beppe Grillo)是一位諧星政治素人,由政界到商界的大亨皆為其嘲諷對象;主張「直接民主」、反對接收難民的他,還一度策動意大利脫歐公投(簽名數量未達門檻)。去年,M5S縱在大選中得票最多,成為國會第一大黨,但由於議席未過半,在與右翼政黨北方聯盟(Northern League)組成聯合政府時,兩黨黨魁薩爾維尼(Matteo Salvini)和接棒格里洛的迪馬約(Luigi Di Maio)分別出任副總理,幾經波折才達成共識,推舉了無政黨的孔德(Giuseppe Conte)擔當技術官僚總理。顧名思義,身為技術官僚的孔德亦為一位政治素人,此前他在佛羅倫斯大學擔任法學教授,兼為民事律師。

今年3月當選斯洛伐克總統的卡普托娃,常被人與法國總統馬克龍相提並論。(資料圖片)

至於因脫歐弄得焦頭爛額的英國,首相文翠珊不得不掛印辭官,於此政治困局裏,一大極右政治素黨應運而生—今年才成立的英國脫歐黨(Brexit Party)在最近的歐洲議會選舉裏一舉成名,得票甚至遙遙領先「半放棄」今次選舉的保守黨和工黨兩個傳統大黨。風頭一時無兩的黨領袖法拉奇(Nigel Farage)肯定不是政治素人,身為疑歐派大將的他,早於2006年至2016年(期間短暫退任)已是另一極右政黨英國獨立黨(UKIP)的黨魁。沒料到的是,他透過脫歐黨反而搶盡英國以至歐洲的鎂光燈,談論英國及歐洲最新局勢時肯定不乏他的身影。

不得不提的民粹政治素人,當然還有由商轉政的美國總統特朗普。他的經歷如何,相信讀者們都知之甚詳,不贅。

政治素黨拉美崛起

除了美歐之外,拉丁美洲的政治素風亦不容忽視。最值得留意的是,這主要見諸政治素黨,而非政治素人之上。

風頭一時無兩的英國脫歐黨領袖法拉奇,與美國總統特朗普是好友。(資料圖片)

巴西新總統博爾索納羅(Jair Bolsonaro)誠非什麼政治素人,曾為陸軍上尉的他,於1991至2018年的二十多年裏七度擔任里約熱內盧州州議員。儘管如此,選舉時他仍以政治素人包裝自己,自稱為政治「局外人」,並順利擊敗前總統盧拉(Lula da Silva)欽點的接班人、時任副總統哈達德(Fernando Haddad)。不過,巴西的政治素風更多體現在國會選舉,參與選舉的政黨數目從1982年的5個急增至目前的30個,當中不乏政治素黨。由當地銀行家成立、以培育年輕政治領袖為旨的組織Renova,去年便有120名畢業生成員參選,他們分別來自22個不同政黨,當中有10名政治素人成功進入國會,7人成為了州議員。

秘魯情況與巴西相似,只是曾於美國大學任教、並曾在美洲開發銀行擔任經濟師的古茲曼(Julio Guzmán),在2016年參選總統時因技術理由遭DQ(取消資格),是故該國前獨裁者藤森(Alberto Fujimori)的女兒藤森慶子(Keiko Fujimori)得以當選。不過,這仍無阻秘魯大颳政治素風,該國國會最大黨雖為藤森派的「人民力量」(Popular Force),但其餘議席由10個政黨瓜分,且絕大多數屬反建制派,包括多個未滿十周歲的政治素黨,如「秘魯人變革黨」(Peruvians for Change,後來易名Contigo)、「廣泛陣線黨」(Broad Front)、「秘魯進步聯盟」(Alliance for the Progress of Peru)等。

巴西新總統博爾索納羅曾為陸軍上尉,於1991至2018年的二十多年裏七度擔任里約熱內盧州州議員。儘管如此,選舉時他仍以政治素人包裝自己,自稱為政治「局外人」。(資料圖片)

哥倫比亞政府年前跟反政府武裝達成停戰協議,傳統兩黨壟斷國會的地位隨之結束。去年的國會改選,成立逾百年的兩大黨在參議院的得票率分別低至一成多,縱然仍是頭五大黨,整個國會卻由16個政黨瓜分。參議院的最大黨、眾議院的第二大黨「民主中心」(Democratic Center),僅成立不足五年。

哥斯達黎加的立法會議也從千禧年之前的兩黨,發展至現在由八個政黨組成。去年的總統選舉中,福音歌手、前新聞主播穆尼奧斯(Fabricio Alvarado Muñoz)這位政治素人打入最後兩強的投票才告敗北。

危地馬拉的莫拉雷斯(Jimmy Morales)則成功當選拉美的「諧星總統」。莫拉雷斯出身自馬戲團家庭,此前在電視台當喜劇演員,試過把臉孔塗黑扮演「踩界」的「黑火龍果」(Black Pitaya),這形象不見容於美歐電視,但無論如何,這位政治素人仍以三分之二高票勝選。

危地馬拉的莫拉雷斯成功當選拉美的「諧星總統」。莫拉雷斯出身自馬戲團家庭,此前在電視台當喜劇演員,試過把臉孔塗黑扮演「踩界」的「黑火龍果」。(網上圖片)

上文節錄自第167期《香港01》周報(2019年6月17日)《諧星局外人紛登權力高峰 政治素人席捲全球》。

瀏覽更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報於各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報,閱讀更多深度報道。