為何全球許多民主地方皆掀起革命式政治素風？為何政治素人素黨能夠一而再地重演大衛戰勝哥利亞？

承接上文：【政治素人】歐美新丁崛起 拉美新黨派大舉進駐政壇

建制一方淪過街老鼠

資本主義下，貧富存在差距，2008年金融海嘯及後來的貨幣寬鬆措施，導致資金大量湧入金融體系並推高資產價格，進一步令富者愈富，有產與無產的貧富懸殊加劇。財富分布日益不均，難免推高社會不滿情緒，繼而引發政治動盪。低下階層認為，管治階級是造成不公的元兇，建制一方於是淪為過街老鼠，新興的「局外人」勢力由是壯大。

拉美情況尤甚。一來，區內經濟主要依賴原材料出口，受惠於商品價格衝高，2003年至2012年間，拉美經濟增長年均高逾4%。可是，商品價格見頂回落，經濟增長隨之大跌，至2013年國內生產總值（GDP）增幅便降至1%，人均GDP更不升反跌。單計經濟因素，已構成執政政府很大下台壓力。

巴西國內貧富懸殊問題嚴重，近年的總統亦不斷捲入貪腐醜聞。（資料圖片／Getty Images）

再者，拉美國家一向貪污嚴重，近年多宗大型貪污案件曝光，為對建制的不滿火上加油。據監察全球貪污狀況的非政府組織「透明國際」2018年報告，香港和中國內地的清廉指數分別為76和39，但南美的最大國巴西，這個民主國度的指數僅為35，第二大國阿根廷是40，至於哥倫比亞（36）、秘魯（35）、危地馬拉（27）分數亦偏低。

再加上，當權者本身遭受人民唾棄。以巴西為例，當地最近三名前總統—上文提過的盧拉、其欽點接班人羅塞夫（Dilma Rousseff）及剛下台的特梅爾（Michel Temer），前兩人已因貪污罪判監，後者也剛被檢控。在秘魯，更有多達四名前總統面對貪污指控，其中一人還於警察入屋拘捕前自殺身亡。

影響所及，《經濟學人》因應拉美政府垮台現象引用一個區內民調指，只有48%拉美民眾認為民主優於其他形式的政府，滿意自己國家的民主制度更只有24%。不單發展中國家，就連澳洲人民對民主也愈見質疑，坎培拉大學的民調指最新只有41%對民主感到滿意。據國際機構皮尤研究（Pew Research）上月底剛發表的報告，多達83%巴西民眾不滿意自己國家的民主運作，西班牙、意大利亦達81%和70%，兩個民主大國美國和英國的比率也分別有58%和55%，整個涉及27個國家的調查裏，不滿意與滿意呈現51：45的分野。

難民潮成為歐洲一個非常逼切的問題。（資料圖片／視覺中國）

的確，歐洲政經情況好不了拉美多少，經濟固然不佳，貪污亦不罕見，另有難民及歐洲一體化等燙手山芋。歐洲GDP增長連年少至1%左右，整體失業率更徘徊在10%附近，青年失業率超過20%，其中意大利更高約40%。再加上由意大利前總理貝盧斯科尼到法國前總統薩爾科齊都弊案纏身，更莫說貪污更為普遍的東歐前共產國家。意大利的廉潔指數只有52，烏克蘭更低至32。

沒有「原罪」及包袱

上文所提的許多政治素人，正是透過戲謔執政者的無能、貪瀆而人氣急升。當人們紛紛高呼「（舊）政黨不代表我」，新的政治素人素黨便出來填補真空。反建制、反精英，以至高舉民粹成為了他們的武器，互聯網則成為他們文宣載體，配合「演算法」對圍爐取暖的推波助瀾，這對年輕選民尤其奏效；而「諧星」的粉絲基礎及其或譁眾取寵或極端出位的說話技巧，更是一切的催化劑。

法國的「黃背心」運動衝着馬克龍而來，民眾認為這位最年輕的法國總統沒好好解決貧富差距問題。（資料圖片／Getty Images）

政治素人素黨沒有「原罪」及包袱，可以輕裝上路、暢所欲言，義正詞嚴針砭時弊、大聲疾呼破舊立新，從而回應選民對舊政體的厭倦、不信任與失望，包括利用網絡與民眾互動，毫不忌諱地支持附和民間聲音。畢竟，一黨壟斷固然不好，兩黨輪替也嫌不夠，令人耳目一新的政治素人素黨，正好為大家帶來一絲希望，人們皆對真正變革寄之甚殷。

問題是，政治素人素黨能否兌現承諾？有曰說易行難，政治明星始終要面對現實。法國的「黃背心」運動便衝着馬克龍而來，認為他沒好好解決貧富差距問題。以反貪旗號上台的博爾索納羅，上任不久其兒子就被控洗黑錢，反映所謂政治素人也未必清白如紙。意大利民粹政府能否改善經濟、減少財赤與債務，歐盟也抱持極大懷疑。英國脫歐到底如何收科？世人也關注新脫歐勢力崛起是否好事。當然，美國總統特朗普的新人事、新作風，國內外主流聲音似亦不敢苟同……

今次的政治素風是否一場新的政治革命？由政治素人到政治素黨能否屹立歷史長河？處於風暴中的我們，誠可拭目以待。

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上文節錄自第167期《香港01》周報（2019年6月17日）《諧星局外人紛登權力高峰 政治素人席捲全球》。

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