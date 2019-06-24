身穿黑衣，頭頂黃色或白色頭盔，面戴或黑或白的口罩，加上緊貼鼻樑的透明眼罩，用保鮮紙包裹手臂，並手持一把把雨傘……他們是站在這場反修訂《逃犯條例》最前線的示威者。在整場運動中，示威者時而佔領夏愨道，時而在立法會示威區唱聖詩，時而包圍警察總部，這種野貓式行動正應驗了李小龍所說的「Be water, my friend」（能屈能伸，柔軟而堅強）。 2014年一場持續79天的佔領運動，是不少80、90後的政治啟蒙。當時站在最前的學聯、學民思潮等學生組織成員，現在差不多都踏入社會。四年多過後，反對修訂《逃犯條例》的一連串行動，終於把一度停滯的社會運動引領到新的一頁，「6．9」一百萬人遊行、「6．12」圍堵立法會、「6．16」二百萬零一人遊行、「6．21」圍堵警察總部大樓、稅務大樓、入境大樓，參與人數之多前所未有，而年輕人再次成為主角。

一層層催淚彈煙霧消散，眼前的是穿着中學校服的青澀面孔。他們是00後，也是主流媒體形容為最受內地軟實力影響的一代—他們「淘寶」、玩「抖音」、看內地的電視節目。他們耳聞過雨傘運動（佔領運動），但對運動訴求只略知一二；他們聽過黃之鋒是誰，但不認為他是他們的領袖。

對於00後，不難從媒體看到這些假設：他們耳濡目染中國文化；他們受「普教中」的影響；他們政治冷感。我們不如聽聽他們真實的想法，了解一下他們對社會運動的初體驗。

每個人走出來都說要為下一代，我正正是他們口中的下一代，那麼為何不是我去為自己爭取呢？ Matthew 16歲 中三學生

Matthew沒參與過「傘運」，沒見證過黃之鋒或學民思潮等政治人物站台，那時他才不到10歲。他直言對黃之鋒出獄沒太大感覺，也沒期望他出來可以為整場運動帶來什麼重大影響，走出來的原因是因為不信任內地的司法體系。他未必能解釋內地司法制度中有哪個程序不妥，但他舉了銅鑼灣書店事件為例，「像是跳過一國兩制，把人帶上去，是有這樣的事情發生啊！」

對於中學生，他們是一個社運標誌。但是否期望他們能為運動帶來衝擊？並不。（羅君豪攝）

最初，Matthew雖對修例存在憂慮，但不足以令他走到前線，是參與遊行後才慢慢察覺到，自己與這個城市的命運連繫起來，原來他是「香港人」。「感受最深的不是大家一起叫林鄭下台。而是：『香港人，加油！』」就是這一句口號，讓他想為這個他成長的地方做更多。「我明白自己還小，知道自己的局限，不會走到最前線，但也想盡少少力。」他加入地區的擺街站群組，這是他覺得在這場運動中最適合自己的位置。

Matthew自問不是站在最前線的示威者，但也想讓大家更關心、更了解修例對香港人的影響。他提到直到在社區派傳單時，才知道很多人其實並不關注修例，別人走來罵他們，不是因為傳單上有什麼邏輯錯誤，也不是因為立場有異，僅僅因為他們是「學生」。

「他們覺得我們這個年紀應該讀書，覺得我們身在福中不知福。我不會與他們爭拗，反而會問他們知不知什麼是《逃犯條例》，很多人是不知道的，也許只知警方用了很多暴力、示威者被指為暴徒，但缺乏對條例的認識。」

「你覺得這樣派傳單有用嗎？」他聽畢頓了一頓，思考了數秒後答道：「雖然知道傳單不是最好的方法，但起碼令他們在腦海中會閃過這條條例。」

反修例遊行喊了不少口號，最令Matthew深刻的不是「林鄭下台」，而是「香港人，加油！」（歐嘉樂攝）

Matthew笑說，除了做功課外，從不會就某一議題找資料看，但今次連立法會會議、記者會、遊行直播都看，更特別下載微博看內地人的看法，了解他們怎樣看在香港發生的事情。「不外乎是覺得我們被外國勢力洗腦，或你沒有做錯沒有犯罪不需害怕。（為什麼會想知道他們的想法？）像辯論般，你要知道對方論點才能反駁，當然要看正反兩面的觀點。」

對Matthew來說，今次是他們一代人的啟蒙，「曾經我也是『港豬』，但這件事後開始明白政治原來是這樣的，香港也有自己的事，不是不理會就可以當沒事發生。」

社會常覺得，太年輕的抗爭者走出來不是好事，因為這代表了社會問題嚴重，才導致本應乖乖在學校念書的學生要走出來。但從另一角度看，對他們來說可能是好事。

「有人說你一個人不理並不會影響什麼，不出去遊行也不會有影響，我覺得不是這樣，很多人說，即使全港700萬人出去，政府也不會做什麼，所以會在家歎冷氣，看你們遊行。」 Matthew看了看電話不斷傳來的即時現場消息，說：「最少我出過聲，最少自己不會後悔。我不是為了打卡放上IG（Instagram），引別人讚自己很叻、關心時事，而是有目標—希望用自己的行動影響身邊的人。」

Matthew說，遊行不是為了放上IG打卡，而是希望政府聆聽民意，撤回修訂條例。（非當事人／李孫彤攝）

眼前的他滿臉稚氣，說起話來總淡淡然，每次回答前總會慎重思考，不會衝口而出，也不會過於表露情緒，但說到對社會置若無聞的人時卻語帶怒意：「我寧願你有立場，總好過你當無事發生，以為不關自己的事。特別是派傳單給學生時，會感受到有人不想理你……我們以後不是想做個只懂死讀書的人，而是想有批判性思考啊！像念通識般，也不是要訓練你能否背誦什麼是行政架構吧！」

「我要去那邊派傳單了。再見！」他說這句話時稍稍鞠了躬，不禁讓人想起，這稱得上「暴徒」嗎？

下一篇，我們來看看三位在現場急救站幫忙的女中學生，她們在6．12現場首嘗催淚彈的經歷，如何影響她們對這個城市的想法？

【逃犯條例】未歷傘運 不認識黃之鋒：中學生的政治啟蒙（下）

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《沒有大台 如水流動的示威》專題報道中的《中學生：我們的政治啟蒙》。

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