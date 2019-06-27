上文提到，在雨傘運動時曾當過大學學生會成員、跟過大台的阿欣和阿志，近五年來眼見社會政治氣氛一片沉寂，加上從大學畢業後開始踏足社會，身分上、心態上，也對抗爭有了明顯的轉變。在這次的反《逃犯條例》中，二人終決定不再讓心繼續往下沉，嘗試再次走到抗爭前線。 「可能大家覺得雨傘運動是失敗收場，而今次是個反擊的好機會。就會有策略地去想，要設個死線，分配不同的人手去這裏去那裏，如何阻止他們去立法會開會。」阿欣覺得更多人會多想一層後果，不再只抱着「坐着等你抬走我」那麼消極的心態。 她向記者自我介紹時笑說，雖然出來工作兩年，大學時那團火應該淋熄得七七八八，但這次是喚醒當初那團火的好時機。幾年過後，除了對前線衝擊和對峙的心態和策略有所不同，他們還看到民眾和警方也「進化了」。

【逃犯條例】職場新鮮人：傘運教曉的事 示威者進化警方亦然（上）

6．12那天，示威者自發圍堵金鐘多條道路，沒有領頭人卻很有策略。（資料圖片／林若勤攝）

「覺得這次是把五年來的灰心、悲觀轉化為力量。我自己也是，在梁天琦被DQ後真的覺得什麼都做不到，政府不喜歡的就自己修例，趕人出會議廳，要過什麼條例就過，好像是躺着讓他任意污辱。今次出來的人未必真的因為這條惡法，而是純粹覺得過去五年好像什麼都沒有心機，到今次要盡地一鋪地出來。」

阿志在「6．12」前加入了很多不同的Telegram群組，不管是「公海討論區」還是「消息核實頻道」，有興趣的都入。「看到人們瘋狂出post，談當天要做什麼，要準備什麼，戰略是怎樣……是很亂的，但你會見到無大台下也可做到這樣，最終會有共識。無論是物資調配、去哪裏集會、幾點行動……靠Telegram或連登每人講一句就成事，真的挺神奇的。」

要攻要守，示威者到不同防線各施其職。（資料圖片／林若勤攝）

他認為那些群組都很有用。「比如有哨兵告訴你哪條防線需要人、需要什麼，哪裏有警察，有經過核實的消息組，資訊很靈通。」他憶述雨傘時的經驗，覺得收不到資訊時，人就會很亂，到了現場會不停問：是不是衝啊？是不是守啊？去哪裏啊？「今次明確知道前面衝的去衝，後面守的去守，坐的去坐，有一群人在後面做補給、急救，知道自己去到要做什麼，自己衡量自己的位置。上次要靠領袖開咪，叫人們去哪裏、做什麼之後才行動。」

回想「6．12」那天，二人覺得大家很合作，例如有人要傳鐵馬，身邊的人會自自然然讓路出來。「去到就有種集體意志，會跟着那個flow，知要做什麼。」阿志說。「當然不是人云亦云，去之前會想好要不要衝，企得在那裏就預料會衝，大家意志合一。」阿欣接着說。

示威者不斷向前線運送「雪糕筒」及鐵馬製作路障。（資料圖片／曾梓洋攝）

傘運時，學聯、學民扮演了很多統籌及指揮的角色，負責文宣和街站人手分配工作，幾十天的秩序管理也由大台一手包辦，以致普通民眾可以參與的機會或意欲較小。「他們什麼都給你，你跟着做就可以，他說做防守的不要走，你就不要到處動。這次民眾甚至自己做文宣，去認識條例內容，自己再組織，令你加深了解整件事情，這是沒大台的好處。」阿欣說。

回帶到當年傘運「9．28」那天，阿欣說自己沒有站到最前線，只在熒幕前做資訊分佈。「當時第一顆催淚彈出來，人們開始亂，很多消息散佈出來，說警察已經開槍，有人流血，你在電腦前不知是真是假。今次有哨兵去證實消息，有時間地點和圖，讓人分析自己要繼續衝還是通知後面做準備，所以哨兵很重要。」

傘運時，學聯、學民做了很多統籌及指揮的工作，當時仍是學民思潮召集人的黃之鋒是運動的重要角色。（資料圖片）

群眾有了傘運的經驗，開始有了策略，但警察也同樣有了經驗。「為何上次掟幾顆催淚彈後還可以佔領那麼多天？警察會重新部署，如果有那麼大批人在馬路會怎麼應對。今次情況差不多，他們可以利用經驗去佈防，可以準備更多的『速龍』、更多催淚彈，你會見到我們有自己的策略，他們也在進步，很怕我們會再佔領馬路數十天，會出盡全力去清場，不希望有『雨傘2.0』出現。」阿欣分析道。

對比傘運，警方這次掟催淚彈的強度如何？「今次像是催淚彈不用錢的，放煙花般。傘運在夏愨道掟的時候，彈會在你附近爆開，但不會在你頭頂飛過，還算有安全距離。今次他們用的是較勁的催淚彈，火力強了。」

阿志說自己在現場吸入太多催淚氣體，有一刻覺得自己快要死去。「去到現場發現有那麼多年輕人，比我們更小，有大學生、中學生，他們只打算來集會，沒想過會『開戰』，就無辜食彈。我們這些人無所謂，都預料了，但真的不要搞到和平集會的人。」

最終仍然需要有大台引領？

這場運動到什麼時候才算終結？「200萬人走出來，無理由因為這惡法停了而永遠原地踏步，可以把整股力量轉化去制度或其他議題上。」阿欣說。

「這是現行體制下的其中一個議題，只是它涉及到很多香港人的自身利益，所以有那麼多人出來，老套說，一切源於體制上的不公，最好當然是達成民主，但這場反修例運動可否轉成加入民主運動（像是民主啟蒙運動，把不關注的人變成『和理非』的，『和理非』的變成勇武）？」阿志說到這裏，咖啡店響起了Beyond的《海闊天空》，二人笑說像是《頭條新聞》完結時播放片尾曲，是最激昂的時候。

「但到那時，可能要有大台出來，政制改革需要有人引領群眾，群眾可以叫停修例，但下一步如何建設，就需要有個大台，由高知識水平的人引領。」阿欣說。

最後，阿志說很難定性自己這群人的派別。「有些人很本土派，不會去遊行，直接『去飲』，我們是既遊行也會『去飲』，做得幾多就幾多那種。」



上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《沒有大台 如水流動的示威》專題報道中的《職場新鮮人：汲取傘運教訓》。

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