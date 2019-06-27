想要更好地減少「過勞」現象，除了釐清過勞的定義、衡量標準，更需要在立法帶頭下，促進社會和商界等方面共同進步。這是因為法律可以限制僱員和僱主之間的相互影響，一個淺顯易懂的例子便是勞工合同限定了雙方對彼此的義務和責任，保障雙方權益。立法極為重要的社會意義還在於，它由上而下地向社會傳遞了政府的思想風向標，改變社會風氣。因此，法律環境的改善，必然可以對防止過勞現象有所裨益。 此文章為《拒絕過勞》系列報道文章三之二

破除規管工時的兩大迷思

同時，立法規管工時也是防止過勞的重中之重。工時長度與工作壓力成正比，也是構成過勞的核心元兇之一。因此，規管工時是保障員工遠離過勞的重要舉措。然而香港政府卻在這方面節節退守。2012年勞工處公布標準工時政策研究報告，港府卻以「合約工時」替代標準工時。現屆政府更再退一步，改推工時指引，由11個行業先行，包括飲食、建造、物管、清潔業等，效力成疑。

不僅如此，社會上對立法規管工時也有多重迷思和阻撓的聲音。其一，有反對者以有許多工作基於工作性質，難以計算工時為由，認為不宜立法規管。這其中討論最多的是教師行業。香港教師超時工作情況嚴重，教協及香港心理學會臨床心理學組2018年收集逾1,800份問卷，顯示多於七成的受訪教師每周工作50小時以上，三成受訪者達60小時以上，而達70小時以上者亦佔一成。由於老師的工作時間不僅在課堂上，平時還需備課、改卷、處理學生突發事件，使部份人士認為老師的工時無法統計、規管，實則不然。

教師工作繁重，下班後仍然要處理很多與教務有關的事。（資料圖片）

目前不少地區已為教師的工作時數作出規定。如英國中小學教師每年工作190個教學日加5個非教學日，規定上限1,265小時。這其中，並須編配課堂時數的10%作為PPA Time（Planning, Preparation and Assessment），即備課、改作業等事務。而在非工作天，學校不能指派工作給教師。同時訂明21種非專業的行政工作不應由教師長期擔任，須由文職及行政支援人員負責。如此詳細的規定令老師權責分明，工時更易有保障。

因此，以工時難以計算為藉口而不加以規管，實屬不負責任。政府和工會更應迎難而上，為特殊行業制定更為詳細的工時規管計劃，以保障勞工權益。

其二，商界普遍認為並不需要立法規管，鼓勵企業推動平衡作息的人事管理更為靈活。依靠企業自覺的理念雖好，卻難以實踐。根據社會學中的「前排效應」，當工作環境裏有一個人開始自願加班，就無疑會給其他員工造成壓力，擔心自己的價值被比下去，而落入「自願加班」的陷阱。

當工作環境裏有一個人開始自願加班，就無疑會給其他員工造成壓力，擔心自己的價值被比下去，而落入「自願加班」的陷阱。（資料圖片）

前排效益：即觀看電影時，當坐在第一排的觀眾起身時，坐在第二排的觀眾也會因為看不到畫面而跟着站起來；就這樣一排影響着一排，直到最後一排。

如果沒有法律規管工時，並作出相應的懲罰或補償規定，那麼企業延長僱員工作時間的成本很低，更容易引發加班過勞的情況。以內地為例，雖然目前已有法例規管工時，但由於監察和懲罰力度不夠，不少僱主依然遊走於灰色地帶，玩弄手段誘導員工超時工作。比如有的公司開通快車企業賬戶，在晚上9時半後用該賬戶乘坐的士且出發地是公司，可以享受免費的士服務；又比如為加班到晚上9時的員工發放夜宵餐補等等。有法可依的情況下，規管工時仍未見成效，更不用說欠缺相關法律的香港，僱主延長員工工時的成本只會更低。因此，政府必須考慮先立法規管，再逐步完善。

《中華人民共和國勞動法》規定「勞動者每日工作時間不超過八小時，平均每周工作時間不超過四十四小時。」，以及「用人單位應當保證勞動者每周至少休息1日。用人單位由於生產經營需要，經與工會和勞動者協商後可以延長工作時間，一般每日不得超過一小時，因特殊原因需要延長工作時間，在保障勞動者身體健康的條件下，延長工作時間每日不得超過3小時，但是每月不得超過36小時。」

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《 為誰辛苦為誰忙 打擊職場過勞 法律不可或缺》。

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