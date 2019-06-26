過去一個多星期，很多網民每朝起床，都會第一時間到Telegram的「公海總谷2.0」查看，往往會看到有數千條未讀訊息。一路往上刷，會發現整個深夜留言從沒間斷，有呼籲民眾回家的人，有報告警方出現消息的人，有告知前線需要物資的人，有討論戰述的人…… 「6．21」升級行動那天，剛出獄的香港眾志秘書長黃之鋒再次現身社運的人群之中，當天網民和示威者發起圍堵灣仔的警察總部，他也在場呼籲民眾，示威者紛紛響應，從中午到深夜2時許，人群數目起起落落，他時不時站台帶領民眾叫口號，並建議群眾在11時半舉手投票，決定去留。網絡的動員在這場運動中，引領了另一個社運模式。

香港眾志成員黃之鋒在警總外帶領示威者高呼「追究黑警」、「黑警可恥」、「我們沒有暴動」等，沒有理會談判專家勸說。（資料圖片／蔡正邦攝）

群組內也有宣揚兩派不會互相指摘，大家自己有自己做，互補長短，自己衡量風險自己負責，所以出來的成效其實是不錯的。 Johnny 80後 公海群組管理員

人群最終在凌晨2時40分左右散去，這次警方沒有清場，沒有驅趕示威者。在人群中特別亮眼的黃之鋒，似乎再次成為整場運動的焦點。然而，「6．21」過後，「公海總谷2.0」置頂了一則管理員給黃之鋒的訊息︰

「敬告黄之鋒：

我們歡迎你加入並肩，但我們不要大台，不要精神領袖。麻煩你，不要爭做大台。2014的失敗，你有份造成。唔該，請你退下和其他戰友一樣，自己做自己，我們不想聽你指揮。

#唔要大台 #拒絕精神領袖 #各有各做 #唔篤灰 #兄弟爬山 #唔分化」

這個訊息一出，有一群人接力複製再貼在同一群組裏，強調他們不要大台。

公海總谷的其中一個管理員早前被捕，有部分成員退出群組。（資料圖片）

公海群組的出現，可以說是無心插柳，群內人數浮動，高峰期有約三萬成員，在其中一位管理員涉嫌「串謀公眾妨擾罪」被捕後，人數一度回落，現時約有兩萬名成員。

Johnny（化名）是管理員之一，他說幾位管理員本來互不相識，也甚少談論自己背景，只是其中一位開設群組，說想討論《逃犯條例》，後來因緣際會，大家加入了又談得來，就變成一個公海的群組，加入人數愈來愈多。

上星期五反逃犯條例修訂示威再次升級，大批市民佔據馬路並包圍警察總部，也是網民在Telegram和連登等平台號召出來的結果。（資料圖片／盧翊銘攝）

Johnny從來不是走在抗爭最前線的人，這次也選擇留守在熒幕背後。「我每年有參加七一遊行，但傘運時並沒有留守，多數以出來遊行為主，真的只是行，沒有進一步的動作。」他說，這個群組只是一個討論平台，像連登討論區，但因為Telegram是即時通訊軟件，可以看到最新情況，因而在今次運動中成為了人們即時發布消息的平台，人們有什麼求助，可以馬上在群組發表。

Telegram近年備受示威人士追捧，與其他即時通訊軟件相比，其保護私隱的程度較高，對話內容及用戶身份更難被竊取，故在各地的社會運動中更廣泛使用。但Johnny強調，不是安裝了Telegram就不用怕被監控或竊取資料，要做好個人保安。「我們自己有應變方案，如果再有管理員被捕，他會即時清除電話資料，即時離開群組，讓群組仍可以繼續運作。公海這個群是無法被打壓的。」

Johnny指需要花時間長期看着群組有沒有什麼不尋常的現象，早前曾發現有大量假帳戶，以越南的名字出現。（受訪者提供）

Johnny在群內甚少發言，主要負責清除洗板。「在『6．12』和『6．16』這兩天，我肯定群組受到來自中國的攻擊。有一些機械人程式瘋狂洗板，他們放了差不多400個假的account（帳戶），名字有假的pattern（模式），是隨機生產的越南名字，回覆來來去去也是那幾句，是隨機地彈出來，十分鐘內出了差不多一千多句這種沒有意義的說話或粗言穢語。」

說到這裏，記者問他是否有編程（coding）方面的背景，他頓了一下，笑說︰「我是一隻『IT狗』。」要群組能成功運作，需要花很多心機和精神去管理。「我提到有很多網絡攻擊，Telegram本身有人攻擊我們管不到，但在群中放『炸彈』或挑釁性的說話就要清理掉。有時候如果有人不停貼文宣圖想宣傳時，我們會勸一勸他們，其實大家是看到的，不用push得那麼密。真的要放心機去看住個場。」

民陣連續兩周舉行反對修訂逃犯條例遊行，6月9日（右圖）及6月16日（左圖）也有大量市民參與。Johnny指這些日子群組特別容易受到網絡攻擊。（資料圖片／李澤彤攝）

Johnny說，管理員們沒有特別做什麼去吸引人加入，只是很巧合地大家有同一個理念，看到了群組，並認同把它作為一個討論的平台。其他管理員也有管理各自的細群組，包括文宣組、物資組等，但被捕事件發生後，有些人退出群組，現時說不清實際上有多少個管理員，只能說有不下於十人。

去中心化 成功動員

「公海」中人人可以提出建議或是呼籲，不會令消息更混亂嗎？「我會形容這次運動是decentralized（去中心化），混亂是有的。正正因為沒有大台，人人都是參與者，變相他們要做什麼，決定權歸他們自己。他可以是『和理非』的，或勇武的，或想行動升級的，他們各自會做自己的事情。群組內也有宣揚兩派不要互相指摘，大家自己有自己做，互補長短，自己衡量風險自己負責，所以出來的成效其實是不錯的。」

6月21日，網民號召的升級行動中，大批示威者抵達警察總部外。Johnny認為網絡在動員方面是成功的。（資料圖片／余俊亮攝）

他認為香港市民在這次運動一起造出一個模式，也證明了當面對打壓時，香港民主運動會更遍地開花。「當每個人都是領袖的時候，他們沒可能去打壓700萬人，我覺得是個好的轉變。」

「700萬人一定有700萬種聲音，我同意不要信任大台。大台因為有人造神，有精神領袖出來，取態可能會有偏差。雖然最終目標可能一樣，但每人有不同的途徑，有人喜歡佔領，有人喜歡遊行，而大台的存在很容易造成分化。現時沒有精神領袖，我們各自做自己想做的，然後得出一樣的結果，從『6．12』當天看，可看到這個模式是成功的。」

在6．12 當天，示威者不斷向前線運送「雪糕筒」及鐵馬製作路障，自發到不同的崗位。（資料圖片／曾梓洋攝）

Johnny口中的「成功」，指的不是目標上的成功，因為政府仍未回應群眾的訴求，所以運動仍未算成功。「（我指的）成功意思是減少了分化，是動員上的成功。」

Johnny已數不清自己每天花多長時間管理這群組，尤其是有行動那幾天。「睡也睡不着，看着每個香港人也那麼團結走出來，自己沒法睡着的。真的每天睡少於五小時，現時跟你做訪問其實也是在看着群組。」他在「6．9」和「6．16」都有出去遊行，但行完全程就離去了。「有其他管理員留守，各有各做，『6．12』我就在群組幫手。」

Johnny認為政府仍未回應群眾的訴求，所以運動仍未算成功。示威者在鐵欄掛上「不撤回、不撤退」的橫幅。（資料圖片／林若勤攝）

他希望群組可以讓大家各抒己見，百花齊放。「我們是個討論區，不會太干預大家的行動，但會集合其他細群一齊去做，始終幾個人的力量有限。」

記者當初透過Telegram的群組聯絡Johnny時，他總是隔了一段時間才回覆，更要求記者出示記者證，證實身份才透過Telegram做電話訪問。Telegram雖然相對安全，但這群管理員仍會顧及自己的安全，在大家看不到的時候，在背後默默地為這場社運加油。

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上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《沒有大台 如水流動的示威》專題報道中的《當網絡成為隱形大台 各自行動 互補長短》。

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