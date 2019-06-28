美國太空總署（NASA）本月初宣布，最快於2020年把其負責營運的國際太空站（ISS）部份向公眾開放，即使不是專業太空人，只要負擔得起約6,000萬美元（約4.7億港元）一趟的旅費，便可搭乘私人企業的火箭前往太空旅遊。NASA之外，一眾知名太空公司早已相繼部署太空旅遊，更有太空酒店將於近年興建，不乏富豪名媛下訂排隊。到底這些太空豪華團有何特別？一直堅拒商業活動的NASA，這次又為何華麗轉身？

「若你有幾千萬美元閒錢，不知道怎樣花，何不考慮一下到國際太空站這個最昂貴的『酒店』住幾晚？」這正是NASA兩周前的建議。在美國納斯達克交易所，NASA宣布了太空旅遊計劃，旅客最快可於2020年搭乘美國的太空船前往國際太空站，最多可以停留30日。

使用國際太空站「酒店」的設施，必然把你對酒店收費的想像提升至全新層次。每天光是用於維持生命及廁所運作的費用就要11,250美元；空氣和水也要收費，連同食物和運動設施一共盛惠22,500美元。NASA財務總監Jeff DeWit估算，在國際太空站「住宿」一晚，每人約需35,000美元，而且「不會有任何希爾頓或萬豪酒店的積分」。預計旅客可選擇乘坐SpaceX龍飛船（Crew Dragon）或波音的Starliner太空船，來回船票每趟5,800萬美元。

電腦遊戲設計師Richard Garriott是人類歷史上第六名太空旅客，他在2008年搭乘俄羅斯的聯合號太空船前往國際太空站，花3,000萬美元住了12日，曾到穹頂艙（cupola）觀賞史上只有數百人見過的地球景色。

國際太空站上穹頂艙（cupola）的地球景色，至今只有數百人親身觀看過。（NASA）

Garriott指，從太空凝望地球可看到天氣規律、地理變化：「當你經過沙漠，那裏通常不會被雲層覆蓋，你會看到風如何導致沙漠呈現不同地貌，這只有在太空才看到。」也會看到人為轉變：「當你經過任何有森林的地方，你會看到亞馬遜雨林被砍伐了多少，燒了大片森林，在非洲也可看到同樣情況。」

他說，這些景觀足以令人改變人生觀：「我在太空飛行後才知道什麼是『綜觀效應』（overview effect）。」即因可一眼看到整個地球而帶來認知上的改變。

從國際太空站看地球：

+ 13 + 12 + 11

在獨特美景和精神享受以外，國際太空站的體驗絕不豪華。逗留太空多年的NASA太空人Peggy Whitson，在完成最後一次國際太空站任務後被問到如何形容這經歷時說：「我會稱之為露營。」國際太空站體積有32,333立方呎，與一架波音747客機相若，但僅三分之一空間可住人，現時太空站只可容納六名政府太空人，此外還可同時容納多少旅客，旅行團又如何與執勤太空人協調日程，均未有詳情。

「他們基本上是給你一個類似睡袋的東西，說『自己找個位置紮營吧』。」Garriott說。在無重狀態下睡覺，更要把自己綁在床上。此外，他當年睡在站內歐洲太空總署那邊的哥倫布實驗艙，是當時最新、最靜的艙：「ISS較舊的部份都頗嘈吵。」他說，有一半太空人都睡得不好，他便很難入睡。

除了難有好睡眠，還不用奢想食物是由「農場到餐桌」（farm to table）。太空人的餐單以脫水能量食品為主，當然，一些常見的食物如朱古力蛋糕、花生醬、果醬三文治等也有供應，還有大量的墨西哥粟米片。

重新學習上廁所

太空站上有一些另類體驗，例如重新學習上廁所。Garriott披露，太空站的廁所只有「電話亭般大」。小便較簡單，那裏有一條喉用作「液體廢物棄置物」，只要尿進一個開口不大的真空漏斗便可。「比較少人知的是固體廢物棄置物」，他要跨坐在一個只有汽水罐大小的洞上，在沒有重力下真的可以把周圍弄髒，需要用到膠手套和嬰兒濕紙巾：「所有設備在太空旅程訓練裏都試用過，除了上廁所之外，因為重力會影響它的運作方式，所以你第一次用太空廁的地方只能是太空。學懂使用太空廁所，有點像到達人生另一里程碑。」

旅客也可以在無重力下飄來飄去、拋接零食、踩單車健身，又或把這些經歷拍片傳回地球老家。雖然每傳送1GB數據收費50美元，但對比整趟旅程的費用來說微不足道，不妨在太空打卡、出post或放IG story。

顧問公司ReD Associates合夥人Charlotte Vangsgaard認為，這些「豪華」體驗正是那些已訂位的富豪所追求的：「有錢人追求能豐富個人經歷的事，那是能驕傲地向人說的，而非在遊艇上飲香檳之類。超級富豪正尋找新方法炫耀其地位和等級，不再依靠奢侈品、家具或時裝等傳統的財富象徵。」她解釋，這夾雜了非土豪式的炫耀心態：「太空旅行可能被視為其中一種最終極的心願，就像攀登珠穆朗瑪峰能帶你體驗人類探索和耐力的極限。它不只是財富或奢華生活的指標，還顯示了你的體能和勇氣。它也是極之小眾的體驗，讓你成為這些旅行者和有志者所組成的獨立俱樂部會員。」

繼續閱讀：

太空酒店整裝待發 可行還是願景？

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《炫富新途徑：天價遊太空》。

更多周報文章︰【01周報專頁】

《香港01》周報，各大書報攤、OK便利店及Vango便利店有售。你亦可按此訂閱周報，閱讀更多深度報道。

其他【科技．未來】文章：

貝佐斯的藍月美夢 上太空拯救地球

實現殖民太空夢 貝佐斯的第一步是什麼？

三藩市帶頭立法禁用 多地密切跟進監管人臉辨識

學者力撐禁用 人臉辨識「對社會有毒」