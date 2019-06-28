美國太空總署（NASA）在本月初宣布開放國際太空站作商業旅遊，但其實在此之前，一些太空科技公司已密切部署太空旅遊。例如SpaceX在去年9月覓得第一位太空旅客—日本時裝零售網ZOZOTOWN創辦人前澤友作預計會在2023年乘坐他們的太空船，成為首位繞月球飛行的私人旅客。這位藝術收藏家將會邀請六至八位藝術家一同前往：「會要求他們在回到地球後做點創作，這些作品將會啟發我們當中的夢想家。」

承接上文：非土豪式炫耀 富豪爭相遊太空

維珍集團創辦人布蘭森（Richard Branson）創立的維珍銀河（Virgin Galactics）也正研發太空旅遊載具，並已開售25萬美元的來回船票，每程將有六名乘客，現已有超過700人買票排隊，歌手Katy Perry、影星畢彼特、湯漢斯、里安納度狄卡比奧等名人都已訂座。

全球首富貝佐斯（Jeff Bezos）創立的「藍色起源」（Blue Origin）計劃以New Shepard火箭提供每趟11分鐘的太空旅行，每次招呼六位旅客。New Shepard已進行了十次試射，發言人說：「我們目標是今年內首次載人上太空，但這不是賽跑，計劃會按部就班，準備好了才送人升空。」據路透社報道，藍色起源將於今年內開始售票，每張20萬至30萬美元。

瑞銀（UBS）分析師估算，太空旅遊市場的規模到2030年將超過30億美元，增幅更達雙位數。「太空旅遊仍在發展初期，我們預期隨着科技發展和成本下降，它會變成主流。」瑞銀在報告中寫道。顧問公司SpaceWorks行業分析師Caleb Williams更大膽預測今年將可整合過去二十年在太空旅遊的努力，「幸運的話，將有一個全新行業誕生。」

布蘭森（圖）創立的維珍銀河已開售25萬美元的來回太空船票，湯漢斯、里安納度狄卡比奧等荷里活巨星也有購票。（Getty Images）

在國際太空站以外，其他業者也有意分一杯羮。太空科技公司Orion Span預計會在2022年把第一間太空酒店Aurora Station發射上軌道，並推出長12天的太空旅程，每位收費950萬美元，又聲稱等候名單已排到七個月後。該公司創辦人及行政總裁Frank Bunger稱旅客可以享受酒店眾多設施：「若他們感到悶，我們有『全息甲板』（holodeck），那是一個VR（虛擬實境）體驗。你可在其中做任何事，例如太空飄浮、月球漫步、打高爾夫球。」傳統上，太空人在出發前24個月就要受訓準備，Bunger說他們將加以改良，提供歷時三個月的「雞精班」。

另一太空科技公司Bigelow Aerospace正計劃在太空放置充氣式住所，該住所可連接至國際太空站或獨立飄浮於太空，有330立方米大，能容納六名旅客。該公司已預訂了四班SpaceX龍飛船私人太空航班，每次任務會運送四位旅客升空。創辦人Robert Bigelow指，由於公司光顧SpaceX，屆時太空旅遊行程將不受NASA限制，或能逗留兩個月之久，每名旅客收費5,200萬美元。

另一太空酒店開發者Axiom Space則走精品路線，聘請了法國著名設計師Philippe Starck設計酒店內籠。Starck把牆壁鋪滿皮質軟墊並裝上數百盞LED燈，燈光會隨不同時間及太空酒店與地球的不同相對位置而改變，艙內把手會鍍金或包上皮革。Axiom Space的酒店可住八人，十天旅程每位收費5,500萬美元，目標在2022年把首兩個模組接駁至國際太空站。

太空旅遊還是夢？

首位太空旅客在2001年出現，美國富商蒂托（Dennis Tito）繳付2,000萬美元搭乘俄羅斯的太空船到達國際太空站，逗留一周。雖然及後有數人成功成為旅客，但太空旅遊一直未能擴展成為行業。今次這一波投資到底可否真正讓太空成為新興旅遊地點，一些專家有所保留。美國安柏瑞德航空大學（Embry-Riddle Aeronautical University）客席助理教授Robert A. Goehlich開授全球唯一的太空旅遊課程，他說：「現時太空旅遊領域夾雜真實、騙局、科幻小說情節，很難分辨到底可行還是願景。」

質疑和顧慮未必毫無根據，至少這些定下時間表的太空旅遊公司，往績和進度經常令人失望。2004年，由Scaled Composites（現為軍火商Northrop Grumman一部份）設計、首個可重用的商業太空船奪得安薩里X大獎（Ansari X Prize）1,000萬美元獎金，本以為可以激發太空旅遊，但其衍生載具後來為Virgin Galactic所用，在2010年首次飛行，四年後卻發生致命撞擊意外。雖然其「太空船2號」（Spaceship Two）在去年12月首次完成往返太空試飛，但比目標遲了九年。

SpaceX的龍飛船和藍色起源的New Shepard正在測試，連SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）也未能肯定前澤友作能否如期出發：「若所有事情都100％正確，就會如期出發，但實在有太多不確定性因素。」Aurora Station最快要到今年稍後才開始建造，太空飛行公司Xcor Aerospace甚至在2017年破產，逾300名預付了10萬美元訂金的顧客難以追討。

Virgin Galactic在2014年發生致命的撞擊意外。（Getty Images）

即使這些公司沒有「走數」，對於升斗市民來說，太空旅遊短期內還是遙不可及的夢，只是有錢人的玩意。貝佐斯去年成為首個萬億富豪後曾對Business Insider網站說：「要使用如此大筆財務資源，我唯一看到的方法，是把我在亞馬遜（Amazon）賺到的錢花在太空旅遊。」曾擔任美國前總統奧巴馬的太空政策顧問並曾在SpaceX工作的Phil Larson預期，太空旅費不會在未來幾年大幅下跌：「這些太空住所開發公司很厲害，但我們需要先解決發射升空成本及交通問題。這似乎是大家都心知而不願意提及的難題。」

雖然現時票價不菲，但布蘭森認為價格會隨着公司擴張太空船隊和口岸而下降，並預期在未來十年內票價可跌至四萬美元。Bigelow則提議旅客可靠贊助或電視直播收錢：「很重要的一點是我們要幫助旅客創收，所以不一定只有億萬富翁才可上太空。若你能以某種創新方式抵銷一半旅費，也相當不錯。」

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《炫富新途徑：天價遊太空》。

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