聽卡式帶及聆聽Uncle Ray電台節目是揮之不去的回憶，從卡式帶轉換到鐳射唱片CD則是改變我一生的「載體過渡」。 我第一次聽CD不是在香港，而是在美國洛杉磯。小學四年級跟母親逛街時，她說美國正流行CD，在唱片舖買了一張《徐小鳳—金曲精選》 CD，然後以空郵寄給遠居在美國的舅父。母親當時跟我說，CD的音質十分特別，跟唱片和盒帶不同，但因家裏沒有CD機，不知道究竟有多特別。 撰文：鍾一匡@鍾氏兄弟

小學五年級的暑假，跟家人遠赴洛杉磯探望舅父。舅父家地方寬敞，有一間宏偉的視聽音響房，房中有兩座約六呎高的喇叭，也是我第一次看見近500張CD。當時正流行Michael Jackson的《Bad》和George Michael的《Faith》，我卻偏好聽電影配樂。

猶記得，我把《Star Wars》電影原聲大碟CD放進唱機裏，當二十世紀霍士的fanfare奏起的時候，那種震撼真是非筆墨所能形容。那時我才想起為什麼母親說CD的音質是相當特別，尤其是在聆聽《早安越南》電影原聲大碟中的《What a Wonderful World》，Louis Armstrong那把像痰掛在喉嚨般富磁性的聲線，經那兩座六呎高的喇叭播放出來時，確實有一種魔力。

小時候以為歌詞是「dogs say goodnight」，很多年後才發現其實是「dark sacred night」，雖然是一個誤會，但想像狗兒互相祝福晚安，確是一個多麼美麗的畫面。

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那個暑假，當我不外出玩樂的時候，便躲在影音室裏，沉迷於聆聽舅父的每一張CD，並忙於製作自己的雜錦卡式帶（mix tape）。除了外國歌手的專輯外，舅父還收藏了一些經典的廣東歌專輯，如譚詠麟的《霧之戀》、林子祥的《千億個夜晚》及關淑怡的《冬戀》等。最令我驚為天人是一張名叫《CBS Sony白金精選》的雜錦碟，CD內有兩首歌令我精神為之一振，分別為曾路得的《天各一方》和大AL的《我的歌》。舅父道：「這才是真正的唱歌。」

直到今天，這兩首歌仍然是我的生命中不可或缺的插曲，亦使我認識到，除了主流音樂外，還有一些擁有特別嗓子又默默耕耘的「另類歌手」，他們唱歌的感染力甚至超越主流歌手平鋪直敘的演繹，間接地鞭策我萌生成為一位唱片監製的夢想。如今，我的心願達成了，因為我終於能為我偶像曾路得監製兩張大碟及為大AL製作單曲，我亦希望在不久的將來能監製大AL的全新大碟。

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中學一年級，我用零用錢在北角國都商場的唱片舖購買了一些許冠傑的CD，包括《最佳拍檔大顯神通》，並偷偷地放在衣櫃的深處。有一次在大掃除中被父親發現了，父親不但沒有怪責我奢侈，反而買了一部CD機給我，這是我人生第一部CD機。從此以後，我與CD結下了不解之緣。

赴美國讀書前，曾多次光顧銅鑼灣中心地庫的妙聲唱片公司，因為他們有租賃CD的服務，我常常把CD錄製成卡式帶拿到美國去。租賃過的CD無數，包括有Perry Como、Matt Monro、Linda Ronstadt、Air Supply等。這所唱片舖亦成為了我的私人音樂圖書館。

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但要說到影響我最大的精神食糧，一定非金獅連鎖影視店（KPS）莫屬。金獅分店遍布港九新界，地方寬敞，除了可租賃錄影帶外，CD款式也包羅萬有，貨源充足。在沒有YouTube和Facebook的年代，金獅正是我的電影及音樂資料庫。我最愛逛的兩間金獅位於金鐘遠東金融中心及灣仔謝斐道，每次都可以花兩、三小時搜尋自己喜歡的東西，就算買不到也不要緊，因為每一次逛完後，音樂知識也更淵博。當找到心儀的東西時，那種莫名的興奮由心而發。我曾經在那裏找到一張《Billboard 1972 Top Hits》的CD，歌曲包括Gilbert O’Sullivan的《Alone Again（Naturally）》、America的《A Horse with No Name》、Chuck Berry的《My Ding-a-Ling》等，當時的亢奮狀態像中了六合彩般，至今仍歷歷在目。

時移世易，CD市道今非昔比，當年輕人只聽網上平台、串流及年長人士回歸黑膠唱片懷抱的同時，我對CD的熱愛和忠誠卻有增無減。原因有三：（1）我喜歡拿起CD那種「聚手」的感覺，覺得很有分量和重量；（2）當我看見自己CD架上的珍藏時，頓覺自己很有品味；（3）CD的封套內容介紹（liner notes）本身就是藝術品，除了閱讀介紹歌曲的文章外，更可以清楚知道哪位樂手演奏哪種樂器，這是對樂手最高的致敬啊！

年輕人愛聽網上平台，CD舖市道踏入寒冬。進駐本港25年的連鎖影音店hmv，亦於去年自願清盤，結束七間門市業務。（資料圖片／梁鵬威攝）

現在，我經常光顧的唱片舖包括旺角的「威威店」和灣仔的「搖擺廊」，因為他們的貨品齊全，也在外國訂購很多冷門的專輯，以滿足我們音樂發燒友的渴求。兩家唱片舖的東主更是不遺餘力地推廣音樂文化活動，例如主動邀請音樂人到店舖舉行簽名會及宣傳唱片，使以前「不吃人間煙火」和「離地」歌手變得親民、落地，藉此提高大眾購買實體唱片的興趣。

三十年前，當CD取代了黑膠唱片時，很多人摒棄了自己的黑膠碟，但亦有很多人珍惜它們，現在這些黑膠碟非常值錢，成為收藏品。現在，mp3取代了CD，也有很多人決定丟掉珍藏多年的CD。我深信，三十年後，CD將會捲土重來，並成為價值連城的收藏品。且看我的預測是否準確吧！

上文節錄自第168期《香港01》周報（2019年6月24日）《音樂啓蒙之夢想成真》，網上標題為編輯重擬。

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