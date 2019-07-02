有香港「社工之父」之稱的香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新，不時寫書記下他對香港的觀察，近一年來，他又定期在報章撰寫專欄，從年輕人的困局及身份認同，到土地大辯論、家庭政策、安老政策、醫療改革等議題都一一涉獵，道出政府的管治問題及政策流弊。眼見一場反修訂《逃犯條例》風暴使得政府方寸大亂，他感慨，政府未來更見蒼白，因為要變的都變了，唯獨政府的管治思維卻從未改變。

談起管治，在周永新眼中，政府應該是「操盤者」，負責控制民生福利各項政策，但港府卻被「大市場，小政府」綁手綁腳，即使知道問題癥結，但為免成為窒礙私人市場發揮的「大政府」，會選擇視而不見，這一點更完全反映在政府的房屋政策邏輯當中。

1998年，香港受亞洲金融風暴衝擊，樓價大跌，港府遂放棄「八萬五」、停售及停建居屋等政策，時至2003年沙士（SARS）肆虐，樓價更跌至谷底；隨後樓市日漸走出低潮，2007年時任特首曾蔭權連任時更形成泡沫，當時立法會各黨派提出復建居屋，曾蔭權表示反對，更稱政府無責任協助市民置業。

當年政府不願復建居屋的說詞是擔心居屋蠶食私人市場。周永新認為沙士過後樓市低潮，在此特別背景下停建停售情有可原，他無法理解的是，當樓市復蘇，政府眼見房屋問題令社會矛盾加劇，仍對復建無動於衷。十年過去，周永新批評今屆政府雖視房屋政策為重中之重，但面對20萬劏房市民、逾25萬宗公屋輪候申請，市民不見「以民為本」的政策，只見迷信市場、劃地為牢的政府，以置業為主導的思維未曾改變。「政府經常叫人買樓、買居屋，都是叫人做業主，但卻不知這會減少公營房屋出租數目，令輪候人數愈來愈多。」

香港樓價高企，租金負擔重，年輕人無法解決住屋問題。（資料圖片／吳煒豪攝）

香港實行資本主義制度，表面上自由市場是我們賴以為生的信條，而「大市場，小政府」大體代表政府對資本主義的看法，政府不但在經濟發展秉持此方針，民生福利事務也是如此，但當個人與家庭無法靠一己之力解決問題，市民自然期望政府承擔更大責任；另一方面，若當下措舉未能改善問題，這意味着政府應更積極地制定社會改革的方向和具體措施。從六四比到七三比的公私營房屋比例、十二年的免費教育、公營醫療服務⋯⋯周永新滔滔不絕地數下去。他不明白，難道這樣的發展模式會動搖香港原有的資本主義制度或偏離《基本法》嗎？

周永新批評，港府被「大市場，小政府」綁手綁腳，沒有盡力改善民生。（鄭子峰攝）

「資本主義不代表政府什麼事也不做。」周永新斷然反駁。他在《創建公平和關愛社會—香港民生政策的得與失》一書分析，資本主義追求的不限於積聚財富，還要讓人民生活得到改善，而諸如設立最低工資保障低薪工人等政策，目的是彌補資本主義的不足，而非否定資本主義。他強調，應以公營部門為主、市場為輔的原則，填補社會福利的缺陷。

可惜的是，社會福利觀念雖可左搖右擺，但制度一旦建立起來便難以改動。香港仍在沿用不少殖民地時期留下的政策，包括1971年推出的社會保障制度，確認政府有責任支援貧窮而無力自助的人，只是，隨着人口老化、貧窮人口上升等更深層次的社會結構問題出現，僅靠增加津貼種類而非從制度入手改革，顯然難以治本。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）的《專訪周永新—世事在變 政府管治思維從未改變》。

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