特首林鄭月娥參選時說過要與青年同行，揚言青年政策是重中之重。面對學童輕生數字大增，她自言在擔任社署署長時已關注問題。近年政府大增教育開支，並推出專門針對學生壓力的相應措施，但學生都說問題根源在教育制度，而不在舉辦多少活動，也不在增聘多少社工。 林鄭上任兩周年，中學生說與她沒有「connect」（連結）上，學業壓力依然。青蔥歲月，少年本應可盡情追求學問，盡情發夢思考未來。只是，他們都說不解學習的樂趣，甚至視為壓力所在。

教室內的桌子都依照地板上的邊框擺放，桌角對着框邊角，一排排整齊擺放好。香港的青少年生活也如是，「下年便是公開試了，現在的生活是學校、補習社、自修室來回奔走。在學校做好一系列的tasks（任務）便是一天了。每天都是這樣循環。」趙施欣現在是中五學生，她形容每天是上課、練習試卷、補課、做功課、溫習、回家吃飯、洗澡梳洗、睡覺，她相信如此循環一年，考完公開試後這樣的生活便會結束了。

為了準備公開試，她在中四開始陸續放棄了自己的興趣，包括辯論，全因時間上不許可，「放棄那刻沒有太大感覺，但後來看到當時一起參與的同學在台上表現得很有型，就覺得很可惜。」

我們的教育制度，盼望教出怎麼樣的青年？（鍾偉德攝）

同窗變競爭對手

沒有一個老師會說不入大學也ok，（我覺得）始終出來工作最少要有degree，有學位才能維生。 中五生趙施欣

所做的一切都是為了「考入大學」。但為了什麼入大學呢？施欣答道，入大學便是為了一個degree（學位），就算最後不夠分數，入不到大學，也要花多點錢念asso（副學士），然後爭取升讀大學。「但這一切是為了什麼呢？」記者問。「沒有一個老師會說不入大學也ok，始終出來工作最少要有degree，有學位才能維生。當然，我知道不是每份工作也要有大學學位，但每個人都是這樣（以入大學為唯一目標），很自然地我也會這樣想。」

分數高低早已超越考卷，同窗變成了對手。「他們說，借筆記給別人就是幫了你的敵人。」那是發生在施欣中三時的事，她記到現在。她不明白，從什麼時候開始同學之間不再是嘻嘻哈哈的氣氛，取而代之是猜度對方是不是自己的潛在「敵人」—對方分數是不是在自己之上。

那是她第一次醒覺，這叫競爭。

一試定生死造就競爭文化。（鄭子峰攝）

說不出想要什麼

學生是被餵飽的鴨子，他們只有飽腹感，但不知自己吃下的是什麼。吃得飽會照樣長大，但不一定健康。念過的聖賢書、背過的文言文、算過的數理，是強嚥下口的「食物」，很快、很容易被消化掉。

「考完試後，學過的就不會記得啦！」施欣笑着說。不會很可惜嗎？畢竟還是用了很多時間去溫習，也用了很多金錢報補習班，考完試後卻什麼也不留下。「會啊！但我坐在這裏，雖然我修的是理科，像沒什麼好背誦。但每天都是在操卷，坐定定聽老師說要怎樣計算這條題目，不斷做做做……與老師沒什麼互動。你說做實驗很有趣嗎？不是啊，每次做完實驗要寫一份會計入公開試分數的報告，每做一個實驗，就代表考了一次試。」

為了入大學，學生們可以去到幾盡？（鄭子峰攝）

學生正值愛發夢的年紀，在面對入大學選科的抉擇時，自然會想像自己十年後的模樣，日後想當什麼職業，便會選擇入讀什麼大學、什麼學系。施欣思考的不但是自己有沒有興趣，還有畢業後的出路問題。

「中三選科時，有同學曾說自己本來想修藝術，但後來家長說不好，就沒有選修……而我呢，因為是選理科，按理是前景比較好，所以父母也沒說什麼。大學是想讀社會學科，當然有擔心出路問題，但……我還沒有和父母坦白這個想法，所以不知道他們的反應。」

施欣知道自己不想要什麼，但說不出自己想要什麼。她知道自己不想要「填鴨式教育」，不想要「一試定生死」，不想別人用「入大學與否」來定義她的價值。「假設社會沒有『入大學』這枷鎖，有什麼你想做的事？」她思考了30秒，答道：「我真的答不出來，可能是因為太忙，沒有時間思考吧。」

「當初選科時也以為自己有興趣的。但當課程已經超級多，課時少得可憐，我們每天就不斷補課趕進度，沒有休息時間。就算再有興趣也會磨蝕吧！」

兒童死亡個案檢討委員會在5月底就2014至2015年間發生的166宗18歲以下兒童死亡個案發表研究報告，當中指出在18宗自殺個案中，有10宗涉及學業問題。但是，報告的建議部份只着墨如何加強學生的情商訓練，對學生壓力的源頭—教育制度忽視不提。

「拿不到第一不是錯」

「拿不到第一不是錯……這就說明了教育制度幾十年來都沒有改變過—只想培養精英，令學生有很大壓力。」 施欣

施欣以她的父母作例子，「他們常常會問我為什麼這麼晚才回家，常說（他們）小時候10點便會準時上床睡覺，常常都在想當年。」父母的不體諒，往往成為孩子情緒的困擾。「試過有一次考試考差了，爸爸對我說是我搞到家無寧日。」但家庭關係只是表象，學制才是背後問題。

「他們將自殺的責任推到自殺的學生身上，把教育制度說得沒有問題般。但我作為學生，覺得教育制度是衍生問題的根源—家長的壓力、學生競爭、學校的生命教育不足等等。」

特首林鄭月娥說過自己年年考第一，施欣坦言一點也不羨慕，甚至覺得有點可悲。（張浩維攝）

記者問她有沒有想跟林鄭說的話，她頓了頓，笑了笑後答道：「拿不到第一不是錯。」因為她記得，林鄭說過自己年年考第一，有次考得第四便傷心痛哭。她不羨慕林鄭，反而是同情。「這就說明了教育制度幾十年來都沒有改變過—只想培養精英，令學生有很大壓力。」

「你的成績等於你的價值。」施欣在訪問快將完結時，幽幽拋下這句。我們的教育，是不是只告訴了學生成績好便等於一切，才令他們誤以為成績便可界定一個人是否成功？中五生趙施欣說，教育制度令所有少年都變得只懂追求成績。

上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）的《少年的煩惱 當求學只為求分數》。

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