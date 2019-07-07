今年5月，一條影片在美國的社交媒體上瘋傳，僅在Facebook就錄得數百萬人次觀看，連美國總統特朗普的私人律師朱利亞尼（Rudolph W. Guliani）也急不及待在Twitter轉發。 影片中，正在演講的美國眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）說話結巴，咬字含糊，情況引人質疑。 原來這條影片經過刻意篡改。美國明年將會舉行總統大選，今次事件再次敲響了假新聞可能左右選舉的警號，尤其是使用人工智能（AI）、更為像真的「深度造假」（deepfake）影片日益容易製作。 一方面，科學家正努力研發各種辨識deepfake的技術；但另一方面，當社交媒體拒絕負起責任刪除該條影片，以現時法例卻對之無可奈何。

Schiff (Getty Images)

Facebook拒絕刪除佩洛西那段假影片，並把判斷真相責任轉嫁到用戶。難怪美國眾議院特別情報委員會主席希夫（Adam Schiff），在上月召開的聽證會上說：「社交媒體公司要在現時制訂政策，保護用戶免受這種假消息所害，而不是在2021年、deepfake污染了2020年選舉後，到那時將會太遲。」因此，聽證會甫開始，他就挑戰現時各社交平台在《通訊規範法案》（CDA）第230條下可享有的免責權利，詢問專家小組國會應否修改該法例。

現時，社交媒體公司毋須為第三方使用者的言行負法律責任。馬里蘭大學法律系教授Danielle Citron建議美國國會修例，以強制社交媒體公司在法律上協調內容：「應把聯邦免責修改為只在有合理協調行為下免責，而非現時就像有自由通行證一樣。現行對第230條的解釋，令社交平台毫無誘因處理具破壞性的deepfake內容。」專家們也建議，可認證影片源頭、要求平台分類並下架假影片，以及優先處理那些已開始瘋傳的假影片。

Citron（Getty Images）

但有論者認為Facebook需要走得更遠。喬治華盛頓大學政治學與國際事務助教Henry Farrell在2017年曾批評，Facebook不可能保持中立，是時候摒棄這種思維：「若Facebook及其他公司想有效打擊假新聞，他們需要採取明確的政治立場，充分意識到他們有責任防止散播明顯錯誤的消息，同時繼續允許用戶就沒有明顯違背事實的事情，表達各自的意見。」

打假片無法可依

更確切的是，現時美國沒有專門處理deepfake的法例，但有一些議員正嘗試改變這情況。去年12月，共和黨內布拉斯加州參議員薩斯（Ben Sasse）提出法案，倡議任何「惡意」製造及發布deepfake的人均犯刑事罪行。

有論者認為，要打擊deepfakes，社交媒體不可再故作中立。（Getty Images）

民主黨紐約州第9區眾議員克拉克（Yvette Clarke）上月亦提出法案，當中包括強制deepfake創造者以某種識別方式（例如水印），以清楚識別該影片是虛假的；敦促社交媒體公司直接在平台上建立更好的偵測機制；又要求訂立罰則，例如罰款甚至監禁，以懲治惡意製造deepfake損害個人或國家安全的違規者；法案更特別引入法律追溯機制，讓因合成媒體而致名聲受損的人追討。

雖然各種立法嘗試都無功而還，但上月中的聽證會或許顯示，隨着大選愈來愈近，國會議員不得不認真處理deepfake的威脅。

在這場打擊deepfake的戰役上，大眾和社交媒體用戶又可做什麼？紐約州立大學奧爾巴尼分校計算機科學教授呂思偉雖說「已回不去了，潘朵拉的盒子已打開了」，但他同時表示，只要大眾肯停下來想一想，再看一次片段，就可以判斷很多影片是假的。他又呼籲：「我們都是這網絡生態的一部份，消費的同時也產生訊息，所以必須做好本份，以保持這個生態健康。」

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上文節錄自第169期《香港01》周報（2019年7月2日）《立法滯後 社交媒體卸責》。

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